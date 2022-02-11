客戶釋保障訂單份額 成長動能延續

文．楊天迪

受惠車市自去(2021)年開始復甦，宇隆營運也隨之升溫，去年下半年有日系客戶變速箱零件、行星式減速器等開始出貨，而新客戶DT Swiss的煞車系統、避震器、變速系統、電動自行車零件等，也自去年底開始出貨，且客戶也向宇隆釋出保障訂單份額，成長動能將延續到今年，由於自行車鍛造件毛利率較佳，可望拉升公司獲利水準。

受到中國近年來汽車及醫療器材市場需求崛起，想要搶進此市場的各大廠商，卻因生產成本無法有效降低，於是逐漸將產品委由其他國家代工，或就近當地採購，台灣廠商因此受惠。

此外，中國定出了「國家第四階段機動車汙染物排放」標準，規定動型卡車和大巴士需要符合此標準的柴油共軌引擎，而能夠供應此種引擎的三大廠商(BOSCH、Hilite、DENSO)都是宇隆的客戶，營運可望順勢加溫。

宇隆近年持續布局新能源車，在ADAS領域則配合客戶開發煞車相關零件，而在燃料電池零件也與歐系客戶配合中，包括BOSCH的Smart噴油嘴及柴油引擎用噴油嘴本體，Borg Warner的可變汽門正時系統及ABS，聯合電子的DCT、電裝的GDI產品等，都將陸續導入量產，未來營運成長潛力值得期待。

【操作建議】短期股價衝高至115元後拉回修正，由於價跌量縮，顯示中線籌碼尚屬安定，可於股價回穩後低進。

※以上投資資訊僅供參考，請投資人審慎評估