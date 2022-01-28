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美股報復性回彈 是止跌還是反彈？

聯合新聞網 / 理財周刊

文．理周教育學苑 方鈞

A:自元旦以來美股受到升息預期影響一路修正，特別是美國總統拜登堅定表示升息立場後，美股更是一瀉千里，投機性較高的科技股首當其衝，好在一月二十四日三大指數逆轉，收長下影線翻紅，是止跌抑或反彈，後續結果耐人尋味。

值得注意的是這次美股急跌，但市場對美聯儲在今年升息預期依然濃厚，而主席鮑威爾及拜登也沒有針對此現象緩頰，這表示美聯儲除了升息，對通膨已經束手無策，目前整體來看，還是聚焦在美聯儲是否決定升息。

此次FOMC會議內容公布時間落在一月二十七日凌晨三點(已截稿)，如果當天美股收紅，表示市場反應已過，美股可望暫時性止跌，倘若當日收黑，Ｋ線沒有出現下影線，則美股有可能再進行一波下殺，投資人切勿持有抄底心態。

技術面來看，無論是道瓊或是那斯達克指數都已經跌破上升切線，整體多頭格局已被破壞，一月二十四日的下影線是重點關鍵，只要此處不再破低，美股才有機會踩穩進入盤整，但短期內，除非美聯儲對升息有進一步修正看法，否則還是偏空看待，只要是反彈，都需嚴防空方力道。

此外，全球疫情升溫、歐洲政府跟進升息、俄烏之戰、新興市場資金外移等其他因素，對於國際股市都呈現扣分，整體來看，一月二十七日FOMC會議內容將是美股止跌與否關鍵，投資人在局勢明朗前，還是需要注意風險，小心為上。

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