台股失守季線 年後發展看這裡

文．理周教育學苑 方鈞

A:這次台股失守季線，除了本土疫情擴散外，其主因還是來自美股殺盤帶動，自拜登明確表態升息決心後，美國科技股形成恐慌性賣壓，連動到台股也無力表現，加上台股一月二十六日封關，直到二月七日才開始交易，休市十一天，一月二十七日凌晨又適逢美國利率決策發布，中間變數過大，外資、法人趁機調倉，這也導致在年前台股難有表現機會。

既然這次台股殺盤始於美股，那麼接下來美股表現將直接關乎台股年後表現，就目前整體來看，只要美股尚未止跌，台股很難獨善其身，而FOMC將是直接影響美股是否止跌關鍵。

這次FOMC投資人需要特別關注三件事，第一，縮減購債是否如市場預期在三月結束，第二，三月是否有確定升息消息，第三，聯準會何時開始縮表。

如果會議內容偏鷹，對於近期美股修正美聯儲沒有出面緩頰，這時候美股還會再迎來新一波下殺，而台股新春開紅盤恐有補跌風險。反之，如果FOMC會後的談話，針對這次美股修正，政府給出升息與否端看經濟表現的彈性空間，則美股盤整消化賣壓，此時台股才有各自表現機會。

就技術表現來看，加權指數破切線後，在下方一萬七千六有支撐，但因為下跌幅度已經過大，上方季線、月線、切線都形成反壓，短線上容易震盪整理，消化賣壓，建議投資朋友反彈都是減倉，注意風險。

整體來說，現在市場都在等待美聯儲釋放進一步消息，又逢台股封關日，台股沒有任何主導地位，還是等待結果彈性以對方為上策。