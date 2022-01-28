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除舊布「心」 揮別過去 擁抱全新的自己

聯合新聞網 / 理財周刊

文．蔡武穆

心理學上的「心」指的是「心智」，就是英文裡的Mind，包含情緒、感受、認知、想法、思維模式，務實上，「心」的範疇涵蓋身、心兩個部分。

譬如說，當我們感到緊張的時候，心跳加速、肌肉緊繃，進入戰鬥的狀態；大腦神經傳導的物理變化及化學變化，也會影響到我們的思考模式，身和心是不可分割的一個整體。

身心調節機制 調整內在情緒

人活在世上，身與心不可避免受到外界的影響，處在安靜的環境，心情自然平靜，吵雜的背景，令人焦躁不安；閱讀時，身邊若有手機，不自覺地會去看一下有沒有新的訊息；疫情緊繃，心情有些焦慮，擔心自己會不會染疫。

人無法切割環境的影響，最顯而易見的就是從小扶養我們長大的原生家庭，父母親的教養方式深深地影響我們的身心發展及對未來的選擇。但是這些影響不是不能改變，靠著自我察覺或旁人的幫助，或多或少可調節環境對我們的影響，並改變應對的方式。

有些人處在紛亂的環境，心境仍可以平靜如止水，諮商心理師陳志恆說明，「這跟一個人心智成熟度和能不能調節心理狀態有關」，身心有一套自我調節機制，當我們過度亢奮或恐懼時，心理系統會自動調節，使身心慢慢回到平穩的狀態。

但是，如果這一套機制在成長過程中受到不好的教養或對待，如曾被霸凌、性侵、在戰亂或家暴的環境長大，身心調節機制功能低落，無法調整內在的情緒，會長期處在恐懼、焦慮、慌亂、不安等紊亂的狀態，甚至對未來沒有希望，自縊結束生命。

「心理學就是提供大眾一套方法，把紛亂的心調整到平靜的狀態」，陳志恆說明，可以透過一些心理技巧，如正向思考、轉念、閱讀，或時下流行的冥想、靜心、打坐，都可以幫助一個人快速回到內心平靜的狀態。

最省錢或最有效的方式就是去運動，有氧、跑步、游泳，沐浴在陽光下、接觸大自然，或是投入一件讓你可以專注的事情，如寫作、拼圖、手工藝等，專注其中，心緒會慢慢地清晰穩定。

內省、察覺 理解痛苦的原因

更深層來說，有些人過去有創傷、成長過程中有遺毒、自我懷疑、自我否定，例如，覺得自己職場表現不夠好、擔心沒人喜歡我、沒有成就感、沒有歸屬感，這些負面思想已經烙印在心的底層，揮之不去的陰霾，就必須透過「內省」的功夫來改變，「內省」就是「自我察覺」，「往自己的內心看，探究自己到底怎麼了」。

「自我察覺」可分為三個層次，最上面的層次，「意識到自己有問題，正陷於痛苦之中，於是開始探究痛苦的來源」，進入到第二層次，「是什麼讓我痛苦」，而這來源可能有一個更深的源頭，「來自於成長過程中父母或身旁人對待我的方式，發展為既定的模式，被誘發成為痛苦的根源」。

陳志恆認為，內省或察覺，可以幫助一個人慢慢梳理、理解痛苦的原因，但是理解不意味著問題就馬上被解決，有些可能觸碰過去傷痛的議題，自己無法抽離，必須藉由專業諮商者帶領求助者重新面對、解讀，跟過去的自己和解，無論如何，「理解」是一個很重要的開始，當一個人對事物了解越多，對事物的掌控感越提升，會更容易解決當下的問題。

負面情緒壓抑過久 釀成疾病

譬如，去年疫情警戒，染疫離世的親人必須馬上火化，很多人來不及跟親愛家人好好道別而留下遺憾，強迫自己接受天人永隔的事實，二、三個月後創傷的後遺症逐漸浮現，這時就必須透過閱讀、上課，或甚至心理師的陪伴慢慢梳理過去的傷痕，重新詮釋過去發生的事。

對於心理師來說，無非就是幫助受創者重新面對家人，宣洩自己的情緒，表達對家人的愛和感激，了結內心的遺憾，心情才得以平復，回到生活正軌。

然而，要回溯過往，抽絲剝繭找出痛苦根源並不容易，更多的時候是我們可能不自覺或不知道自己正處於壓力或痛苦之中，陳志恆說明，「痛苦有明顯症狀，當事人都知道，只是不願意承認」，從小到大，我們對痛苦的慣性反應不一，多數人選擇壓抑或輕忽痛苦的存在。

「壓抑久了就會釀成疾病，不論是精神上的或生理上的」，精神疾病，如憂鬱症、情緒失調、思覺失調；生理疾病，如高血壓、糖尿病、肥胖、癌症等，後來都發現與長期累積的負面情緒有關。

與「內在小孩」和好

「如果是心理因素影響的肥胖，減肥失敗率很高」，因為肥胖對他來說有功能、有意義，所以減肥失敗，直到他有一天意識到不單是生理問題，還有心理層面的問題需要解決時，才有可能瘦身成功。

有些人不喜歡自己、討厭自己，這些負面的思想其實都跟過去成長經驗有關，陳志恆說明，我們的心裡都住著一個「內在小孩」，一個還沒長大的小孩，這小孩就是小時候的自己，身體雖然長大，可是小時候的你還住在你身上。

「如果你喜歡這內在小孩，接納他、愛他，那你會覺得自己受歡迎、被接納，反之，如果你討厭這內在的小孩，討厭小時候的自己，長大之後就會常自我否定、厭惡自己，覺得自己一事無成」。

因此，與自己和好，就是與「內在小孩」和好，先去理解過去什麼事情，深深影響現在的你。

舉例來說，小時候你曾犯錯，可能你不是故意的，被父母親責備、被身旁人嘲笑，或在學校莫名其妙被同學霸凌，一次、二次、三次，你給自己下一結論，「都是我不好，所以爸媽才罵我、同學欺負我」，帶著這個結論長大。然後，職場上某一天，你被主管噹了一下，那個小時候不好的感覺就跑出來，「我果然不好、我果然一文不值」，可是主管只是針對你這一件事情做不好，又沒有否定你的全部，你就會自己否定你的全部。

扭轉看法 聚焦現在的成功經驗

理解「內在小孩」之後，用全新的態度來面對他，不要再去否定小時候的自己，不要再仇視他，小時候的自己沒有得到足夠的愛，現在要重新把他愛回來，過去沒被接納、沒被肯定的，現在要重新接納他、肯定他。

如果覺得回溯過去的自己太難，心理學上還有另一種方法，不要把焦點放在過去、不要看過去的失敗，聚焦現在成功經驗，扭轉對自己的看法。

陳志恆說，一個人有很多層面，有好的地方，也有不好的地方，討厭自己的人習慣看到自己或別人不好的地方，所謂「正向聚焦」，就是不要只看到不好的地方，眼光轉向正面的、好的地方，久而久之，對自己的看法就會漸漸扭轉為陽光的一面。

具體的作法，準備一個筆記本，每天晚上睡前寫下三個你今天覺得不錯、值得被肯定的地方，越具體越好，像是「我今天主動攙扶老太太過街」、「我今天主動上台發表意見」、「我今天準時把份內工作做完」等，半年之後，就會看見自己比較正向積極的一面。

改變現在對過去的看法

另一個方法是寫「感恩日記」，一樣每天晚上睡前寫下三個值得感恩的事情，可以感恩自己、感恩他人、感恩世界發生的事，經年累月，就會發現自己的身心狀態開始改變。

「過去發生什麼不重要，因為我們無法還原過去」，你印象中小時候如何被對待，是現在的印象，可是那時候真的被這樣對待嗎？我們無法還原，「我們對於過去事物的觀感，都是來自於現在對過去事物的印象，所以重點還是現在」，過去不能改變，但是你可以改變現在對過去的看法。

「感恩日記」寫久了，你會發現，過去的悲慘其實也沒那麼悲慘，會看到小時候雖然受了這麼多的苦，可是還是很堅韌的長大，突然間，你會開始很欣賞小時候那個堅韌的自己，獨一無二、不可被取代的自己，在內心揚起溫暖的微笑。

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