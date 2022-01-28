新春開紅盤 先關注三指標

文．高適

美股反彈美債殖利率回弱 對台股較有利

至於美股是否能夠在止跌後出現跌深反彈的走勢，端看一月二十七日聯準會利率決策會議的會後聲明是否有比市場預期來得鷹派？如果貨幣緊縮速度及幅度不如市場預期的快及大，那美股反彈的空間就會比較大，將是投資人在過年期間要留意的變化，可做為台股年後開紅盤的參考依據。

另一個觀察點則是美國公債殖利率走勢變化，在聯準會公布利率決策會議聲明後，十年期公債殖利率是否有再度走升，甚至突破1.9％。若殖利率沒有再創高，表示金融市場已提前反映聯準會此次的緊縮調整，有助緩解短線股市評價再向下修正的壓力。

台灣疫情惡化則是負面因子

在全球股市因聯準會貨幣政策轉向而進行評價修正階段，逆勢創高的台股自然成為當中強勢指數。但也因台股強勢，在全球股市修正近尾聲就容易見到強勢指數補跌的情況，這也讓目前僅回檔5％的加權指數，有向下修正追趕美股跌幅的壓力。

影響台股向下修正空間的關鍵，應會是台灣疫情發展。一旦過年期間，新冠肺炎確診人數暴增，逼得政府不得不在年後將防疫警戒升至三級，影響到經濟活動，那開紅盤後加權指數就比較有可能完全反映美股的波段跌幅(至少是道瓊指數的10％)。

因此，過完年期間要追蹤的三個重點就是美股、美債及台灣疫情的變化，才好掌握年後台股的操作方向。

評價修正後走向基本面多頭行情

預估台股反映完全球股市評價修正後，將重新走向新一輪的由基本面推動的多頭行情。根據被市場視為台股多頭指標的投信投顧公會理事長張錫說法，在疫後時代，萬物互聯及車用電子化需求，將成為主要國家發展主軸，半導體及電子零組件也將成為新時代基建零組件，皆有利台灣科技產業。

台灣景氣動能自去年第四季以來已趨穩回升，台灣又以製造業為主，且以外銷導向，景氣動向通常領先全球，今年第二季開始全球就將進入疫後擴張期，台灣景氣會提早啟動。

張錫也認為，台股漲幅相對落後美股，未因QE產生泡沫。去年台股獲利成長73％，股價僅上漲24％，落後關聯度高的費城半導體指數上漲36％，本益比也約十四倍，明顯偏低。再以股票配息率六五估算，今年台股上市櫃公司現金殖利率將高達4.7％，也居全球股市的前段班，將能夠吸引外資回補台股。