文．洪寶山

電動車企漲價 將成本轉嫁客戶

於是除了比亞迪外，去年十一月二十四日特斯拉Model 3和Model Y的後輪驅動版都漲4752元，十二月三十一日再分別上漲一萬和2.1萬元。

小鵬汽車今年一月十一日將P7全系上漲4300~5900元，P5全系及SUV車型G3i全系上漲4800~5400元，哪吒汽車的Ｕ部分車型上調三千至五千元，Ｖ部分車型上調二千元；廣汽埃安LX漲價四千元，上市新款AION S Plus較2021款漲幅在七千元以上。

儘管年關前是汽車銷售旺季，但特別的是，補貼減少，買氣不減，並且主要車廠同時漲價倒是少見，這是因為表面上看似補貼金額減少了，但同時取消了可補貼車二百萬輛總量上限的限制，業界認為補貼總金額不減反增加至少一百億元。於是在通膨上漲的年代，萬物皆漲，恰巧對於目前營收增加但獲利減少的電動車企業來說，此時不將成本轉嫁給客戶，更待何時？

2020年中國新能源車滲透率僅為5%，但2021年中國新能源車銷售量為298.9萬輛，年增率達169.1%，市場滲透率為14.8%，成長快速，市場普遍預期今年中國新能源車滲透率可望達到22%、六百萬輛銷售量。儘管新能源車前景看好，特別是在全球能源轉型、高油價背景，但也不是沒有隱憂，成本上揚就是一例。

缺芯與缺電池 也推動車企漲價

除了補貼的下滑，缺芯與缺電池也是推動車企漲價的背後原因，關於車用晶片缺貨，今年仍是無解，但好消息是，英飛凌汽車電子事業部總裁Peter Schiefer接受貿易雜誌Automobilwoche採訪時表示，估計英飛凌將能夠在2023年滿足需求，也就是說，缺芯今年上半年仍難解決。

另外，占整車成本三至四成的鋰電池，其原料幾乎每天一個價地往上翻，鋰、鎳、鈷等原材料價格上漲，動力電池正極材料、電解液等價格都持續走高，粗估電池相關企業實際增加的成本約為20-25%，最終傳導到整車廠端電池的採購價格實際可能增加約10-20%。

未來三年之內 鋰礦將供不應求

號稱鋰礦金三角的南美洲玻利維亞、阿根廷、智利擁有全世界最豐富的鋰資源，根據美國地質勘探局資料顯示，2020年玻利維亞、阿根廷、智利的查明鋰資源量分別為2100萬噸、1700萬噸、900萬噸，位居全球前三，三者合計占全球鋰礦儲藏量共58%。

未來三年內，西澳鋰礦、南美鹽湖等全球主流鋰資源供給量增加相對有限，概略粗估，2022年、2023年鋰行業分別短缺0.6萬噸、0.2萬噸碳酸鋰，供不應求，可望支撐鋰價持續上漲。據了解，玻利維亞、阿根廷、智利已經達成共識，將攜手創建類似石油國家的「OPEC」組織，起到對鋰礦的產能、輸出量、價格等宏觀調控的作用。

新能源車熱銷 換電產業鏈興起

隨著新能源車銷量快速成長，消費者逐漸將焦點從電池續航力轉移到充電速度，目前充電方式主要有交流電慢充、直流電快充及換電三種方式。寧德時代的子公司時代電服推出換電服務品牌EVOGO，推出「換電塊、快換站、APP」三大產品共同構成的「可充可換」的組合換電整體解決方案，一月二十日中國發改委支援鼓勵布局換電模式及標準制定，換電產業鏈主要包括：上游換電站、中游整車廠及通路代理商、下游終端消費。

換電是指直接更換新能源車的電池來補充蓄電量的模式，主要通過集中型充電站對大量電池進行集中存儲、集中充電、統一配送，再對電池配送站內的電動車提供電池更換服務。換電站核心設備為充放電設備、檢測設備和自動化設備，技術和市場門檻並不高，核心競爭力在於可靠性、精確性，以及設備的更新反覆運算。

現有換電方式主要為：底盤換電、側面換電及分箱換電。其中底盤換電為主流，目前約80%的車型採取底盤換電，具備全自動、時間短，更便利與安全等優點。預期2022年將成為中國新能源車換電元年，2021-2025年換電站成長空間超過二十倍，年複合成長率超過110%，預估到2025年中國換電站累計數量超過三萬座。