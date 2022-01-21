車用電子概念股或為年後主流

文．陳榮華

法人認為以ADAS及車電供應鏈角度來看，台廠從半導體、零部件到次系統布局相對完整。在電動車部分，將以電池、電機、電控「三電」為核心關鍵，電池為整車成本最高者，電機有國際大廠積極組合最佳化技術，電控中寬能隙功率元件崛起，皆具未來發展機會。

最近才剛落幕的美國消費性電子展（CES 2022）中，包括英特爾、輝達、高通等晶片大廠均推出新一代車用電子平台，索尼（Sony）結合本身感測晶片優勢推出SUV原型車。在年初召開的CES 2022大展中，索尼展示新款SUV原型車VISION-S 02，透過索尼CIS元件技術及光達（LiDAR）測距系統協助駕駛，而原型車內部搭載飛時測距（ToF）駕駛認證系統，增加手勢和語音指令操作，其中搭載的CIS及ToF元件的感測模組就高達18組。電動車對半導體商機倒底有多大？其中IGBT將增加7~10倍、感測元件由4個增加至19個，而隨電池模組增加，使用的功率半導體數量將比過去增加3~5倍，今年每台新增汽車半導體成長平均增加16%，未來隨自駕系統更成熟，半導體元件成本將激增3倍，電動車儼然就像一台可移動的超大型電腦。難怪國外有人用特斯拉汽車挖礦，收入還很不錯。

車用電子概念相當多，但較容易賺錢應該以關鍵零組件會較為受益，例如電動車將在2025年迎來爆發年，燃油車也持續從疫情復甦，被動元件/石英元件都釋出車用升溫帶來的拉貨動能。其他如工控應用的SiC diode、mosfet等中高壓應用功率半導體元件，出貨會逐步加溫，逐漸由過去主攻低壓產品轉型。這些都是車用關鍵零組件，不論哪種廠牌車子都會用得上，展望2022年，整體汽車銷售量可望維持成長力道，且受惠碳排目標、政府政策推動的電動車將呈現快速增長態勢，推升供應鏈營運表現。年後投資效益可望大幅提升。

以下將以教學的方式，手把手教導投資人如何從不同的角度切入車用關鍵零組件個股，尤其在年假長假期間，可以挑選出好的股票，以待年後可以逢低布局。

基本面: 包括電池材料、電池管理系統、馬達、充電槍（樁）、中控系統，以及各式電子零組件及第三代半導體元件等供應鏈，將是中長期趨勢向上的重點產業。以被動元件廠光頡 (3624-TW)為例， 該公司為全台第一家結合薄膜/厚膜製程技術廠，晶片電阻依製程方法不同，分為厚膜及薄膜，厚膜晶片電阻由印刷在陶瓷基板上的厚膜電阻層製成，具一體成型優勢，但精密度較差，而薄膜電阻是用濺射法形成，將電路元件透過引線將被動元件尺寸薄型化，光頡將此兩種技術結合，具技術上優勢。受惠精密電阻供不應求、漲價及擴產效益相繼發酵，今年上半年營運可望持續暢旺，股價在 2021 年最後一周衝上掛牌新高 85.9 元，近期股價突破90元，目前光頡車用及工控用的精密電阻出貨暢旺，訂單動能維持強勁、能見度達今年第二季，在需求支撐下，光頡在近期出貨價格也調漲 15-20%，漲價效益可望延續到今年上半年。

籌碼面:目前全體董監持股高達42.2%+外資持股42.7%，籌碼相當穩定，注意一點是外資持有該股42%是低檔水平，持股接近46%是偏高，看起來外資有相當大加碼空間，對股價未來上漲有相當大的想像空間。

營收成長與否:近期一季營收不管是單月營收年增率還是累計營收年增率都是出現逐漸上升，代表公司賺錢，預計今年配息或有機會超過去年水平，近5年呈現完全填息狀況，進可攻(賺價差)，退可守(賺股息)。

與同業股價漲跌相比:買股票不就是要追逐強勢淘汰弱勢股嗎，該股近一年漲幅近200%，最近一個月漲幅近50%，在投資人只賺指數卻虧了股價當下，是相當不錯的好股。

技術面:此波上漲由法人大戶主導，從12/28至1/18漲幅相當大，短線過90壓力較大往下不排除測試月線支撐，預計拉回靠近月線或可伺機布局，跌破上漲趨勢線則可設定停損，好股票值得耐心等待拉回布局，今年車用電子在年後或許可以靠本身業績面抵抗美股升息的衝擊，或是股價在升息下跌後跌到合適的買點，反而是長線布局的好時機。

(本文提起個股只做教學示範，不做推薦買賣依據，投資人應審慎評估風險，適當操作)