經濟成長有變數 三產業持續看好

文．蔡武穆

根據中研院經濟所統計，去年GDP成長主要來自於投資和出口，投資成長14.85%，出口成長10.99%，佔GDP比重最大宗的民間消費僅成長0.05%，幾乎沒有成長。

疫情影響力大於一切

陳明郎說明，最主要是出口連結於投資，拜美中貿易戰、中國政府打貪之賜，加上疫情影響，刺激台商回台投資，投資項目集中在高科技產業，高達五兆的投資金額中，台積電佔將近一兆，帶動相關產業的資金湧入台灣。

出口部分，主力來自於高科技電子產品居多，延續2020年，遠距商機仍是重中之重，分區上班、在家工作及在家學習成為新常態，平板、筆電、手機等科技產品銷售暢旺，基本上除了記憶體之外，裡面的晶片幾乎由台積電代工，這些晶片都是高單價產品，由航空運輸並無塞港問題。

在各國陸續施打疫苗的進度下，原本預估今年疫情會比去年減緩，預估今年民間消費年增率5.27%，成為今年經濟成長的火車頭。

陳明郎認為，觀光、餐飲影響內需甚鉅，交通、食宿、精品等消費都涵蓋其中，過去一年的悶經濟，民眾口袋有錢，今年可望有報復性消費，原本樂觀看待今年中邊境解封，國外人士來台旅遊可拉抬民間消費力，但在Omicron變異病株傳染力高於Delta，年中是否能控制一切仍有變數。

台灣近期感受到通膨壓力，2021年消費者物價指數(CPI)2.01%(主計處預估值1.98%)，中研院經濟所預估今年略為上升到2.04%(主計處預估值1.61%)，主要原因是美國通膨來到6.8%(2021年11月)，美國是大宗物資出口國，加上疫情Omicron的不確定因素，美國通膨未解，台灣通膨也很難解套。

成本轉嫁 結構性通膨

「美國經濟太好了，好的不得了」，陳明郎說，美國去年GDP來到3~4%，對於三．五億人口這麼龐大的經濟來說，算是非常暢旺，由於需求強勁，就業率攀升，缺工嚴重造成工資上漲，廠商成本墊高，不得不將新的成本負擔轉給消費者，加上塞港問題，供應鏈紊亂未得到充分解決，而導致物價上揚。

陳明郎認為，此次通膨為「結構性通膨」，由於薪資、原物料上漲而導致物價上漲，絕非1970年代的「停滯性通膨」，1970年代的通膨是因為越戰之後，美國經濟衰退，失業率攀高而造成物價上揚，與今日美國經濟大好的情況迥異，預計在一、兩年內，疫情緩解、供應鏈紊亂獲得解決，經貿恢復正常秩序，消費者物價指數CPI應會回到正常的水準。

美國今年經濟持續暢旺

再來，過去美國政府採用凱因斯政策，試圖以印鈔票解決通膨問題，現在的美國政府知道如何以利率控制貨幣供給，除非穀物歉收，正常情況下升息即可抑制通膨。

陳明郎強調，美聯儲已釋放今年升息三次的訊息，加上QE縮減購債，貨幣供給開始緊縮，今年通膨應不會持續攀升，最多維持跟去年一樣在6%，或略為下修到4%。

美國去年經濟高成長，是因為反映前(2020)年基期較低，基本面回彈，整個經濟體動起來，升息會使美國股市稍微回落，進入盤整階段，但科技、生技醫藥等產業基本面強勁支撐，美國今年經濟仍持續暢旺。

美聯儲升息對全球經濟產生的影響，陳明郎說明，美國現在利率很低，趨近於零，假設今年升息四次，一次升一個基準點，一年升息1%，如果一次升一．五個基準點，一年也才升息1.5%，其實沒有想像中的嚴重。

基本物價控制在可接受水準

唯一要注意的是，美國升息，美元轉強，台幣升值壓力變小，有利台灣出口，然若台灣對美國出超多，是一個升值的壓力，屆時，美元兌台幣匯率孰強孰弱，得看哪邊的力道較強。但可以肯定的是，美元轉強，全球資金會往美國流動，有利企業到美國置產，美國可靠國際資金(資本帳)彌補匯率及貿易的虧損(經常帳)。

美國預告今年升息三次，台灣央行可能因為物價上漲，跟進升息一、二次，讓基本物價控制在可接受的水準，以減少民眾抱怨。

「利率升，匯率就漲，匯率漲，物價就會跌」，因為利率變高，有貸款的民眾要多付出利息，購買能力降低，需求邊際就會遞減，例如，千萬貸款，利息從1.5%升到1.8%，每個月貸款利息支出增加三千元，一年增加近三萬六千元，有房貸的家庭或年輕首購族，必要做好資金規劃。

半導體、生醫、金融 持續看好

美國是世界第一大經濟體，占全球消費25%，中國大陸位居第二，佔15%，2021年中國GDP成長6.5%，相較於2020年成長已經放緩，市場認為，經濟下行原因與疫情反撲有關，去年度中國許多大城市包含西安、鄭州、天津、珠海都實施強制封鎖，中國對疫情的清零政策，可能對全球供應鏈造成影響。

對於全球資金緊縮的態勢，中國政府反其道而行，仍處以寬鬆的貨幣政策，避免在冬奧來臨前的關鍵時刻經濟崩潰。陳明郎認為，明年度中國經濟成長若持續放緩，多少會因為供給短缺而導致物價上漲，但以目前中小企業在東南亞各國有廠，能彈性應對需求，物價上漲不致太過嚴重。

針對今年的投資市場，由於台幣及美元相對其他貨幣強勁，陳明郎建議，企業可趁此機會進行海外併購，加強供應鏈布局，以產業端來看，半導體、生技醫藥、金融延續去年榮景，仍持續看好，投資人可多加留意。