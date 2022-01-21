台股評價修正 跌至年線撿鑽石

文．高適

聯準會縮表箭在弦上

民眾消費縮手又將衝擊經濟，積極對抗通膨，已成為各國政府拚經濟不得不的首要工作，聯準會貨幣政策轉趨緊縮轉鷹派，預期也逐漸成為市場新共識，今年提前縮表已箭在弦上。

摩根士丹利的最新報告表示，聯準會建立的龐大資產負債表是決定著整個市場流動性的關鍵因素，預估隨著八月啟動縮表，流動性的撤回將產生深遠影響。

根據經驗，資產負債表每縮減一千億美元，十年期公債殖利率就會上升四～六個基點(一個基點為0.01％)的相應變化。

德意志銀行則預估，一旦聯準會開始縮表，資產負債表將從目前的九兆美元縮減至六兆美元(今年縮減5600億美元，二○二三年縮減一兆美元，未來幾年將平均每年減少一兆美元)。每縮表6500～7000億美元相當於升息0.25％，因此預估至二○二三年底聯準會縮表的影響相當於升息二．五次(每次0.25％)。

高評價千金股修正劇烈

聯準會提早縮表不僅會加速公債殖利率走升、增加風險資產評價修正壓力，也會讓過去兩年依靠聯準會資產負債表增加，市值不斷膨脹的股市開始消風，並改變指數與股價一路創新高的走勢慣性。

在股市結構調整的預期下，大戶資金提早離場，導致高評價個股領先大盤出現評價修正，又以籌碼掌握在大戶手中的千金股修正最為劇烈。

股王矽力-KY(6415)股價自一月三日高點五二三五元，短短十個交易日就跌掉30％至三六七五元，直接回測年線，代表投資人一年來白做工，從頭來過。

評價最高的力旺(3529)，股價自高點的二五二○元反轉修正後，也再自一月三日高點二二二五元，跌至一月十七日的一六五五元，今年來最大跌幅達26％，並跌破半年線，不排除進一步回測年線的可能。

年線有望成評價修正滿足點

由於股王矽力-KY及評價最高的力旺兩者的股價走勢，對台股具有指標意義，除了反映目前處於評價調升或修正階段，通常也是評價觸頂或觸底的領先指標。

隨著矽力-KY在回測年線後出現大量承接買盤，隱含大戶可能認為評價修正至年線已差不多，有機會成為未來個股評價修正滿足點的基準。

今年台股指數攻高，主要是由台積電(2330)及金融股等權值股所領軍帶動，不佔權值的中小型股則是在指數攻頂的同時，跟著千金股一起提早進行評價修正，以中小型股為主的櫃買指數高點正好也是出現在一月三日，本波修正已先跌破季線並準備測試半年線，不少個股更已領先跌至資金較願意承接的年線位置，未來有望領先止跌。

領先止跌就有機會領先反彈

就目前盤面觀察，股價已先跌回年線位置且近幾季產業基本面轉佳的個股中，族群性比較明顯的有網通、記憶體、光學及半導體設備材料等，未來配合各自產業的利多題材，領先止跌的股價更有機會領先反彈。