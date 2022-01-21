理財大師洪寶山／加群組拿飆股騙很大

文．洪寶山

有的主力割韭菜的手法比較溫和，做長莊讓一些外圍中實戶與散戶跟風，一起炒熱行情，然後再邊拉邊出，有記者做口碑，勢力漸漸壯大，但本質上還是做莊的主力與碰運氣的散戶對賭的局勢，屬於你贏我輸的零和遊戲特性。

在這個養套殺的過程，媒體扮演了關鍵的中介角色，而且在2000年網路時代還沒來臨前，看報紙買股票、到券商營業據點打聽大戶動向，仍是散戶主要收集情報的來源。

自媒體興起號召散戶螞蟻搬象

隨著網路普及，以及財經節目、公司法說會、法人研究報告等資訊的快速傳播，越來越多的股市贏家經營部落格、社交群組、臉書等自媒體，分享自己在股市賺錢的經驗與方法，特別是這次疫情讓美國直升機撒錢式的紓困，讓90後的網路世代藉著社群媒體與衍生性金融商品的影響力，號召散戶凝聚成一股足以對抗法人的螞蟻搬象之力，於是越來越多類似的財經論壇、社交群組興起，自然給了有心人魚目混珠的機會。

拿免費飆股食髓知味放鬆心防

詐騙集團常假藉券商、看盤系統商、理財達人，甚至是銀行高管名義，以領取「免費飆股」為誘餌，讓貪小便宜的股民上鉤，接著透過其他通訊軟體，例如要你加入LINE群組，說「達人或老師」會在群組裡分享盤勢觀點，甚至可以雙向交流作持股診斷。殊不知，群組裡也有其他詐騙集團的成員充當一般股民，在你一言、我一語的「坦誠布公的分享經驗」後，逐漸放鬆心防，之後某一天突然「達人或老師」在群組裡分享了某支股票的技術面或消息面觀點，群組裡熱烈討論，不久該股就急拉甚至漲停板，重複幾次類似的情況後，剛入群的股民就逐漸相信找到了「賺錢的門道」、「散戶的明燈」。

洗腦誘導加高風險投資賺大錢

這時候，某個詐騙成員跳出來分享在外匯、或虛擬貨幣、或黃金、或港股、或美股等市場的投資機會更大，而且這些市場夠大，沒有類似股市的主力能夠掌控市場走勢，是真正能夠憑真本事賺到一桶金的地方。接著就會分享歷史或最近的「操作戰績」，可想而知，都是很輝煌的，本金翻倍只是基本，買房也只是「彈指之間、指日可待」的事。

重點來了，這時候只要剛入群股民起了一點點貪念，透露嘗試看看的意願，後面就像是遇到直銷人員的三寸不爛之舌般的誘導式洗腦，而且埋伏在群組裡的其他詐騙成員也會出來幫腔，替「達人或老師」作證，表示自從跟隨「達人或老師」後，數錢數到手抽筋，然後引導到其他交易平台開戶、入金。

剛開始「達人或老師」分享的外匯、或虛擬貨幣、或黃金、或港股、或美股的操作指令都很正確，但這階段通常會保有戒心，大多沒有跟單。等觀察一段時間後，嘗試性的小打小鬧後，嘗到了甜頭，於是在慫恿之下，擴大操作金額，初期的幾單也的確賺到錢，甚至獲利還滿豐厚的，但也從此相信該平台是翻身之地，持續操作，也從此入坑受騙。

保證金交易一旦套牢很難翻身

後來的發展大多類似，某次操作時套牢了，而且因為是保證金交易，所以平台通知追繳保證金，於是開始陷入天人交戰，停損呢？還是入金加碼拚了？此時，正確的方式是停損，當作之前賺的吐回去，學個經驗教訓就好。但大多數的人都選擇入金加碼拗下去，而這就是詐騙集團熟知人性的地方－利用人性不甘願、想翻本的心態，讓詐騙集團成員假冒「達人或老師」持續發出操作指令，用意是造成連環套，因為只有越套越深，股民才會繼續掏錢入金加碼，但是明白一件事，股民輸得越多，就是平台賺得越多，因為對手盤就是做莊的詐騙集團。

當然也有更惡劣的，直接把入金捲款潛逃。在花叢打滾的渣男都知道，「免錢的最貴」，同樣的道理，天下沒有白吃的午餐，詐騙集團利用人性的貪念，用免費飆股訊息，誘騙股民的本金，是最新的養套殺手法，不可不知。當然還有更複雜的詐騙場景，例如利用港股、美股無漲跌幅限制的特性，推薦股民集體入場買進冷門股，當下立即套利出貨。