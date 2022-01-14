用科技做公益 讓世界更美麗

文．林鳳

公益平台 社會責任

工研院各研發團隊以科技帶動產業發展，創造研發價值，委員會以整合科技應用推動社會公益，推廣科技教育、企業志工服務等。劉佳明強調致力以平台角色整合資源，連結政府企業社福團體，擴大科技應用讓公益服務更貼近需求，期盼幫助弱勢族群、解決急難救助問題、促進環境保護服務等，善盡科技人的社會責任。

科技公益平台可創造多贏，工研院邀請台積電、台塑、宏碁、中強光電、慈濟等，擴展科技影響力的公益量能。委員會希望讓所有參與者得到協助與反饋。劉佳明盼連結更多企業共襄盛舉，與社企社福分享運用科技來關懷社會，盼啟發更多科技公益好點子，匯集善念積極研發分享成果，將科技力量延伸至社會需要的角落。

科技教育 偏鄉服務

透過各種管道擴大愛心暖流，工研院重視科技教育善盡社會責任。有感於城鄉教育資源落差，委員會志工們貢獻心力：為弱勢學童進行課輔，邀全院同仁捐出近二千本二手書給偏鄉孩子，讓上千名學生同時看見口罩製程等。不受疫情影響科普教育延續效益，線上科技學習是學童難得的寶貴經驗，看見孩子興奮互動開心，劉佳明說自己也跟著開心了。

新冠疫情影響實體活動，工研院將研發成果延伸落實至社會公益，科技營隊、科技教育、志工培訓等。讓科技教育與偏鄉孩子零距離，提供學習機會拓展視野，接觸數位科技多元資訊，工研院研發線上教材，讓小朋友可邊看邊學動手做，了解綠能科技淨零碳排等議題，盼為原民與弱勢孩子開啟一道科技之窗，為學童教育盡一份心力。

工研創新 愛無限大

勇奪2019年全球百大科技研發獎大獎的工研院，與麻省理工學院林肯實驗室、美國太空總署並列，成為台灣之光！工研院投入公益服務有許多創新科技與相關應用：照顧長者有光療貼布儀；支持弱勢義賣橘子，有無人機幫忙採收；協助偏鄉培力自立，有野薑花萃取技轉；幫助土石流清垃圾，有吸污機器人手臂；災後飲水安全，有可攜式殺菌過濾桶；解決玩具廢料問題，以加工二次塑料讓廢棄塑玩重複利用更環保等。

世界趨勢不再只是追求企業利潤最大化，而是更重視環保科技與社會責任。工研院以科技延緩失智失能，以綠能發展永續環境，以志工服務弱勢族群，以公益打造共好未來。劉佳明主委分享人生哲學，快樂工作、快樂公益、快樂生活，他再次強調，工研院社會公益委員會期盼協同更多社企與社福，大家共創台灣更美好的未來。

(本文作者林鳳為理善協會執行長與理善學院創辦人)