文．林友銘

其實，作策略規畫的目的，不單單是預測指數，重點在操作策略，若是對高點位置有所防範，超過18365其實應是站在指數或權值股的賣方，而非過度追價。

事後證明台積電的大漲只是個「美麗的錯誤」，它「一個人的武林」對整體台股架構是「一將功成萬骨枯」。接下來的指數行進路線及操作策略，簡單以圖一示之。

圖中表示，上市指數18619應是第一季甚至上半年高點(農曆年前指數不易走空，但以盤整為主，高點不再)。並沿襲上月專欄看法，農曆年後三月有一波快速修正，直至四月見全年低點。未來二個月，盤勢仍以中小型股操作為主，主流產業(電動車、元宇宙、AI、HPC)中的高成長且低基期股是選股密碼。

2022精選潛力股

綜上對盤的看法，建議趁年初回檔訂定致富計畫，其中年度選股原則即在：兵貴精不貴多、弱水三千只取幾瓢飲。好好針對具有年度漲幅翻倍的潛力股做大波段來回操作，遠勝於每日逐題材而居、朝不保夕的操作方式來得輕鬆且有品質。

附表針對四檔「每天看急死人，一陣子看悔死人」的年度代表股，作基本說明。

走健策、ABF模式的法人標配股：鉅祥(2476)

連兩期專欄追蹤此股，基本面題材就不再贅述。股價於去年底正式突破五個月的中段整理區來到新一個箱型，但一月初受到盤勢影響而回測頸線，觀察回補缺口及收腳狀況健康，研判稍事整理後就會穩健而上。

此股股性不易連續噴出，但會是有量有價的市場人氣股，很像近兩年散熱股「健策」及ABF三雄(南電、景碩、欣興)走法。以今年六元獲利實力，絕對有站穩三位數股價的條件。是檔法人認同度高且走大波段，典型的「驀然回首，那人卻在燈火闌珊處」的代表股。

和漢磊、嘉晶比價的SiC股：越峰(8121)

台灣的化合物半導體產業，在規模及進度上都遠不及陸廠，但台股還是對此抱以高度興趣，主因就在於未來三年電動車的高複合成長率商機。

觀察去年至今該產業在市場醱酵的代表股，以漢磊及嘉晶為最。去年初上漲第一波市場冠以「本夢比」看待，直到第三季獲利開始繳出成績單後法人才上調目標價並大舉介入，它們去年底的SiC營收佔比，分別為18%及10%。

但該二檔個股的產業定位屬於磊晶及晶圓代工，算是SiC的加工品，包括：矽晶圓製造後送國外塗裝SiC而後回台切割，或直接購買美日SiC晶圓片回台切割。這種產業性質的競爭力當然不及掌握長晶技術的上游，如國際第一的Wolfspeed(原名CREE)，以及台灣最有可能長晶成功並量產的穩晟(未上市)。

相較之下，越峰原本從事鐵芯製造，去年第二季起研發成功的高純度工業級SiC粉末，主要是上游SiC長晶過程中必需的基礎原料，決定長晶成功與否的關鍵。由於其純度高達99.9999%(六個九)，只要送認證結果皆順利通過。

去年底越峰客戶包括穩晟、Wolfspeed及日系廠，已對其小量供貨；展望今年，SiC供應量勢必加大，公司雖尚未透露營收佔比，但研判出量貨應較去年高倍速成長，帶動今年獲利上看1.5元以上，較去年成長三倍有餘。

附表是三檔SiC代表股的超級比一比，就毛利率及今年獲利成長角度而言，皆屬越峰為勝。

從技術線型來看，越峰股價沿上升趨勢帶行進(圖二)，難能可貴的是在去年九月至十二月共被六次分盤交易，最長交易時間是二十分鐘一筆，雖限制股價的活絡度，卻能在分盤期間一波高點比一波高，也代表長線籌碼的穩定性。由於分盤交易的終極規定是90天漲幅超過160%有被處置的風險，計算越峰去年8/30從18.85元開始跳空起漲，90天漲160%的底限在1/6的49元。觀察1/6越峰股價48.3元已降溫成功，再加上回到區間下緣，是個可以逢低入市的佳機。

年度另二檔潛力股，限於篇幅，留待下月專欄再做詳述。(未完待續)