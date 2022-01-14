盤感！徒手畫Ｋ線的力量

文．蔡武穆

話雖簡單，每一個人對Ｋ線的解讀不盡相同，當Ｋ線的訊息不明時，有些人輔以技術指標，讓操作更篤定，然而，市場上就有這麼一位女生返璞歸真地純看裸Ｋ，從二十萬資金開始累積千萬財富。

她是鄭雅瑄，有著「Ｋ線女王」的稱號，年僅四十出頭，走過股市裡的死蔭幽谷，目前成立粉絲團分享多年來操作的心得。

年輕時曾拜師跟著老先覺師父學藝，鄭雅瑄回憶，師父喜歡做逆勢行情，「上漲趨勢作放空，下跌趨勢搶反彈」，「總跟我們說，最難的逆勢學會了，簡單的行情就可以自己摸索」。

感受多空強弱 徒手畫Ｋ線練盤感

好似金庸武俠小說中的黃藥師，師父有一種怪僻，不輕易傳授武林密技，眾多學藝者中，她是唯二通過種種考驗，學到八種Ｋ線畫法的徒弟。

結業之後，鄭雅瑄模仿師父所走的路徑，閉關在家八個月徒手畫Ｋ線，台股一千二百檔股票中就畫了四、五百檔Ｋ線走勢，從股票上市的第一根Ｋ棒畫到當下的週期，畫的過程中體會到什麼是「盤感」。

「今天的漲，真的漲，還是虛的漲？」很多人覺得盤感虛無縹緲，不切實際，其實盤感就是交易者對股市熱絡的程度表現在股價的變動上，從中找出好的交易機會。

宛若清明上河圖，Ｋ線的漲跌開合自然呈現在心中，像是在讀人生的故事書，「我們看Ｋ線圖，有點像是在算命，先把格局找出來，現在這個位置在整個格局架構中的趨勢為何？是高點、低點，還是腰部？」然後再找出日線的最大利潤。

然而，她的操作並沒有從此一帆風順，中間賺賺賠賠，經過一段長時間驗證與修正，2013年悟出「金融漲跌循環」，最近五年Ｋ線技術開始成熟，在市場上穩定獲利。

鄭雅瑄將過去失敗的經驗歸納出「心態觀念」、「技術技巧」、「資金控管」三部分，她直言，「這三項我都迷失過 」，砥礪自己不要重蹈覆轍，犯了投資大忌。

順應市場節奏 對的時間做對的事

「心態觀念」是指要明確地認清自己進場是為了賺錢，很多人在股市裡，都說是來賺錢，虧損不停損，頻頻拗單，違背賺錢的目的。

她提到，過去自己也常犯拗單的錯誤，有一次放空力旺、祥碩，行情走出去沒能及時停損，結果軋出去的幅度太大，吃掉全部本金，只得拿別份資金回補虧損，事後才強制自己一定要停損。

另外，「市場才是老大」，不能以自己的想法為主，而是要順應市場的節奏，市場如四季一樣有春耕、夏耘、秋收、冬藏的韻律，要審時度勢，在對的時間做對的事。

有些人目標設定一個月賺10%，如果現在是股市的冬天，沒有行情硬要操作，或是在大豐收，賺20%、30%的季節，卻只設定賺10%，最大的問題就是用自己的想法做，沒有跟著市場的韻律在走。

資金控管 謹記分散風險

舉例來說，有一次她操作一檔個股，技術面出現空的訊號，順勢做空單，當天下午，這家公司宣布暫停交易，釋出被併購的利多消息，連續拉兩根漲停，她心想，這消息應該是騙人的，兩根漲停之後就會回到應有的價位，拗了一下，沒想到第三天出現大紅Ｋ，才急忙認錯，回補出場。

在資金控管方面，最具震撼的洗禮是2009年金融海嘯時操作遠雄及其他幾檔個股。

當時，她低檔來回操作遠雄頗順，最後一次操作重倉放空遠雄，放空後便去旅遊，沒想到兩岸簽訂金融MOU，消息一出，連續幾日的漲停，幾乎吃掉全部的本金。

她坦言，雖然有分散投資，但是並沒有母子單分批進場的概念，後來趁著回檔時回補減少虧損，仍重傷五、六百萬，現在回想起仍心有餘悸。

事後檢討，除了分散個股之外，一開始在建倉時，不可以將資金全部押滿，要考慮到天災、人禍及不確定的利空因素，才能讓自己在市場存活，立於不敗之地。

停損點壓縮在5%以內 提高勝率

鄭雅瑄純看Ｋ線操作，並沒有參看任何的技術指標，連成交量也幾乎不看，她認為，Ｋ線幾乎看得出來量的變化，多空激烈交戰，成交量一定會放大，表現在實體Ｋ線上，可能是實體Ｋ棒放大或是長長的上下影線，四個半小時的交易時間，Ｋ線高低幅度8%，當然比幅度2%更具熱絡的買氣。

畫過四、五百張Ｋ線圖，鄭雅瑄有極佳的盤感，很多人把股票抱上去、又抱下來，不知高點在哪，「我們幾乎可以很明確知道轉折點在什麼地方，會出現什麼訊號，歷史會重演，每一次轉折的方式大概就是那幾種」。

過去她只看周Ｋ及日Ｋ，設定停損在10%~15%，最近幾年，她的Ｋ線技術再進化，用不同週期的四種Ｋ線，判斷漲幅及進出場點，設定以下的口訣，「周線看大勢，日線尋幅度；小時找撐壓，刻分進出點」，幫助自己找到好價位。

意思是說，周線判斷趨勢，日線找出多空的利潤幅度，再利用小時線找出對的支撐與壓力，並由刻分觀察流程漲跌的強弱，確定是為真的支撐(壓力)，把停損點壓縮在5%以內，並提高勝率。

對的時間點 出手價位決定勝敗

她了解自己可能會拗單，也很難認錯，因此想從技術上解決買在不容易賠錢的位置，幾度摸索找不到答案時，《戰爭論》中的一段話解開她所有的迷惑。

「防禦就是最好的攻擊」，防禦就是防禦，怎麼會是攻擊？原來它的概念是一直防守，資金就不會有所虧損，選在對的時間點出手，就可以十拿九穩大獲全勝。

《孫子兵法》也說，「戰爭是為了有機會贏才出手，並非為戰而戰」，然而，大多數的交易都是為戰而戰，後來她想通，「出手價位決定勝敗」，出手點漂亮，要輸很困難。

在她來說，出手點包括時間點和價位點，正好是Ｋ線的Ｘ、Ｙ軸，這兩者要完美的平衡，很多人進場之後，每天關心自己的部位，一出場之後就不關心，她則相反，會花很多時間找時間點和價位點，「一旦出手，一切就交給市場決定，剩下能做的只有停損和停利」。

鄭雅瑄找停損點的方式也和其他人不同，她慣於用技術面的角度設計停損點的合理性，說服自己一定要停損，因為不停損，後面會

更慘。

「支撐在哪，破了就有賣壓」，從Ｋ線來看，假設這個月Ｋ線都在一百元上下徘徊，就代表一百元是大家的交易成本，跌破了就會引發賣壓，必須立即停損出場。

在順勢中做出不從眾的行為

鄭雅瑄跟著師父從期貨入手，習慣多空雙向的操作思維，她認為，很多人對放空有錯誤的迷思，以為放空就是看衰人家的公司，事實上，股票有買有賣，有漲有跌，獲利了結本身就是賣的操作。

以做空的角度來看，「今日的買盤，就是明日的賣壓」，外資投信買超，大家覺得很好，可是他們今天的買會成為他日的賣，可以觀察外資投信什麼時候賣，借用賣壓進場放空。

鄭雅瑄更提到，大部分人無法在上漲趨勢買回檔，因為眼睛看的是股價還在跌，心裡會有一個障礙，所以再多等一下，其實很漂亮的買點，都是在曖昧不明，甚至買了可能會賠錢的那個點，上漲要感覺市場的瘋狂氣氛抓到反轉點，在順勢中做出不從眾的行為，就能夠有很好的獲利。