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FED將打趴尖牙股？

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

大宗商品與原物料仍看漲

在新能源車的三元電池需求旺盛帶動下，化學週期元素表的各種金屬是2021年的大贏家，倫敦銅全年漲25.66%、倫敦鋅+28.59%、倫敦鋁+42.18%、倫敦鎳+24.7%、倫敦錫+91.96%。

碳酸鋰更是誇張，一年內上演三級跳，均價從去年初的五萬人民幣(下同)／噸，一路跳漲到年底的二七．四萬元／噸，單單計算十二月的漲幅就達三成，年增率超過四倍。

進入2022年已經突破三十萬元／噸，而且是託關係也拿不到貨，市場預期到2025年供給缺口達13%，至少十六萬噸，在消費力不減、供應鏈瓶頸未解，通膨就像猛獸出柙般的狂奔，市場很自然的預期聯準會將出手壓制，怎知去年被聯準會主席鮑爾的通膨暫時論給擋了大半年，雖然沒有升息，不過科技股就在升息的陰影籠罩氣氛中，在去年三至四月進行一波中期整理。

結果，無巧不成書，2022年才過十天，就已經有歷史重演的感覺重疊，特別是去年台積電的高點就出現在一月，而今年一月台積電出現兩天漲四十元的快閃，很多股民記憶猶新，在網路上紛紛發出警語，更讓上櫃指數一口氣跌到季線支撐。

尖牙股拉回一成五未轉空

不過，歸根究柢，問題還是落在美國科技龍頭股的弱勢表現，以科技股為主的那斯達克指數上周收盤是2021年二月以來最糟糕的一周表現。美銀認為歐洲跟日本央行的寬鬆貨幣流出的資金，是美國成長股上漲的主要動能，2021年美國股市有高達九四九○億美元的淨流入(超過了過去二十年的總和)，而一旦歐日央行停掉其QE操作(尤其歐洲通膨創新高)，這種趨勢將會逆轉。

從科技巨頭的尖牙股來看，Netflix最弱勢，從七○○．九九美元高點拉回到五二六．三二美元低點，跌幅達-24.91%，亞馬遜雖然高位橫盤震盪，但物流瓶頸未解，從三七七三．○八美元高點拉回到三一二六．○九美元低點，也有-17.14%跌幅，Google從三○三七美元高點跌到二六六二．八一美元低點，-12.32%跌幅，臉書改名的Meta已經拉回整理五個月，蘋果最強，近期還創一八二．九四美元新高，維持多頭排列。

整體來說，尖牙股普遍拉回10-15%跌幅，但嚴格來說，技術面上並沒有構成頭部反轉的型態，只能算是中期整理。AMD、Nvidia、高通等也是創新高後的簡單波拉回，仍是中多的格局，Win 11新產品的助攻，英特爾是反彈，微軟是創新高的拉回，也不算是弱勢股。特斯拉在馬斯克大量拋售10%股權後，也算是高位區間震盪的中期整理，所以儘管那斯達克指數拉回到年線附近，但這波科技股的本益比修正，可能隨著一月二十七至二十八日的FOMC利率決策會議之後，進入到整理的尾聲。

市場估聯準會將加速縮表

目前市場普遍的主流觀點是，聯準會釋出加速縮表，美國十年期公債殖利率飆升到1.78%，市場預期不排除今年上看2%，聯準會回收市場資金，將壓縮科技成長股的本益比空間。不過這個觀點已經Price-in快一個月了，科技股也已經拉回修正，面對美股近期的持續回檔，摩根大通一月十日給出建議：「是時候開始逢低買入美股了。」理由是，股市對聯準會紀要作出的賣出反應可以說是過頭了，聯準會的貨幣政策收緊可能是漸進的，股市應該能夠在經濟持續復甦的背景下，找到配合聯準會的節奏。雖然升息展望給高本益比股票帶來壓力，但隨著經濟繼續擴張，並不會改變長多的結構。

美聯準會期待通膨軟著陸

大摩另一個主要觀點是疫情可能在Omicron大流行後終結，第二季就會明朗。因為這種更溫和，但更具傳染性的病毒變異將從大流行轉向普通流行病加速演變，在死亡人數更低的情況下，世界將重回2020年之前的常態，有利經濟發展。當然大摩也了解聯準會升息對股市的影響性，認為2022年將會是震盪幅度很大的一年，美國成長股與價值股的比值跌至關鍵技術位水準。

今年羅素1000價值指數的表現比成長指數高出5%以上，這是自1991年有紀錄以來的最高水準，可以被看作是成長股與價值股輪動的一個跡象。就宏觀環境而言，發達國家的經濟成長幅度將高於趨勢平均值，所以升息並不會扼殺了股市上漲的空間。同時，如果幸運的話，聯準會可以實現通膨軟著陸。

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