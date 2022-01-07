用對方法抓對時機 權證讓你倍數獲利

文．蔡武穆

彭儒迪大學時念經濟系，他用經濟學的「機會成本」概念經營事業和投資，機會成本是指「以最小的成本創造最大的利潤」，權證剛好就是講求機會成本的投資工具，一張大立光股票三百萬元你可能買不起，如果是權證，就可以用幾千元或幾萬元參與大立光的上漲行情，賺取數倍的獲利。

先看標的股價及漲跌幅

跟普通上班族一樣辛苦存錢，他說，「人是英雄，錢是膽」，沒了錢，技巧都是空談，「投資最重要的是不蝕本」，在不虧本基礎下，若能多賺個五千元、一萬元，對於個人或家庭經濟不無小補。

彭儒迪會利用周末閒暇做功課，注意市場訊息，先將當前最有波動的產業找出來，看看有哪些股票值得留意，券商有沒有發行新的權證。

「權證是股票的分身，所以要先看標的股股價，以及該股的漲跌幅度」，譬如說，台積電現股市價為六百元，履約價六六○元，以過去平均漲幅為6%計算，需要二到三根的漲幅(6%)，才可以達到到期日履約價的可能性，以此判斷現價與履約價間是否為合理的達標價位。

彭儒迪提醒，「沒有投資股票的經驗，最好不要玩權證」，雖然權證投資金額小，有槓桿倍數的獲利，如果挑不到有波動的股票，還是有可能賠錢，「就像衝浪玩家一樣，看得懂浪頭，才能追浪成功。」

短線操作為主 基本面選股

玩權證的方式有波段和短線兩種，彭儒迪認為自己是上班族無法長期盯盤，因此以短線為主，權證變化很大，他操作一檔權證原則上不超過三天，最多五天，而且25~40%的操作，會以隔日沖獲利了結。

「權證放五天以上一定豬羊變色，要不就是獲利減少」，尤其現在外資常以權證當作避險的工具，複雜度更高，所以操作以短線為主，「看準價格，今天進明天出」，勝率最高。

他是以基本面選股，技術面判斷進出場點。基本面觀察的要點，包含本業經營狀況及股東權益所占營業利益率的比重，前者可以看出經營者是否認真經營本業，後者可分辨股東每年分配到的實質獲利。

技術面來說，彭儒迪單純看Ｋ線判斷進出場點，偶爾加上RSI強弱指標，訊號曖昧不明時才會參看MACD或KD指標，不過這是極少數的狀況。

「Ｋ棒可以告訴你整個市場的型態，百分之八、九十的訊息都在裡面」，他認為，判斷的指標越少越好，如果熟悉Ｋ線圖，哪邊是低點，哪邊是壓力、支撐都會非常清楚。

從過去Ｋ線走勢判斷相對低點

拜研究所時期徒手畫Ｋ線的訓練，彭儒迪對Ｋ線有極高的敏感度，「方格紙一根一根的畫，畫到最後，整個走勢波型就會了然於胸，第六感可以告訴你下一根Ｋ棒會在哪裡。」

他的拿手絕活是底線搶反彈，從過去Ｋ線的走勢判斷相對低點，通常在股價跌三、四天後就會來到相對低點，起頭兩根上漲的Ｋ棒中，至少會有一個十字型的長尾巴或網狀的沖天線，即是反轉訊號。

彭儒迪說自己並不貪心，秉持「賺一段就跑」的信念，原則上第一段獲利的機率大約是60%、70%，第二段的機率是50%，第三段的機率在50%以下，甚至10%不到。

但也有例外，如果第一段回檔，沒有下到第二段的底線又往上續攻，就會抱到第二段獲利了結，或是第一段情況不是很好，就會多等一兩天，頂多三天，最多不超過五天，也就是說，過了三、五天，並沒有來到自己心中的目標價，他會馬上出場，絕不眷戀。

舉例來說，台積電現價六百元，目標履約價六五○元，當股價來到相對低點五九五元時進場，漲到六一○元，無法突破壓力線，回檔來到六○七元、六○八元，只有上影線沒有下影線，黑Ｋ比紅Ｋ多，成交量放大，就會趕快出場不留倉。

震盪才有賺差價的空間

彭儒迪坦言，權證的變數很大，通常等待到期日的履約價勝率極低，內行的人會操作短線，因此選擇波動率大的股票，上下來回震盪才有賺差價的空間，他的權證操作多半也以震盪大的電子股居多，像是鴻海、瑞儀、台積電、聯發科等，如果只炒短線，到期日的履約價並沒有多大的意義。

籌碼方面，彭儒迪在進場前會先觀察三大法人的進出，尤其是外資的動向，如果趨勢往上，成交量慢慢減少，他會觀察誰在賣，畢竟，外資連賣時股價會巨幅下跌，等到外資進場才有可能拉回，又要等一段時日。

掌握除權息行情 年底作帳行情

曾有研究報告顯示，在台積電、鴻海、統一、上銀等五千筆交易資料中，以外資為依據的交易和以KD值(黃金交叉、死亡交叉)為依據的交易做比較，以外資為進出依據的勝率較高。

至於操作權證的時機，彭儒迪建議，每年三月底開始，法說會、股東會和除權息輪番上陣，四到六月，每星期都會有一、二十檔股票除權息，是權證的旺季，可掌握一波填息行情，特別留意台積電、鴻海等大型權值股，填息速度很快，台積電最快一天，聯發科也不遑多讓，同樣在一天填權(息)完畢，跟著它們，失敗機率很低。如果錯過除權息，年底的作帳行情還有一次獲利機會。