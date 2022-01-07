車市景氣復甦確立 低基期車鏈落後補漲

文．高適

根據AFS的資料顯示，截至二○二一年十二月十九日當周，全球汽車市場累計減產量為一○二三．二萬輛，其中中國汽車市場累計減產量達一九八．二萬輛。但隨著晶片供給增加，AFS開始降低減產的預估量，二○二一年全球總減產量由十二月十二日的一一三三萬輛下修至一一三一萬輛，這小小的減少兩萬輛與先前不斷增加的減產量相比，可看出全球車廠減產趨勢已出現拐點。

最壞情況已過 全球汽車銷量有望再上修

由於晶片缺貨最壞情況已過，二○二二年全球車市將繼續踏上復甦之路。IEK預估全年銷量回升到九○三三萬輛、年增三．九％，二○二三～二○二五年再持續逐漸成長至二○一七年車市反轉前的高點水準。根據中汽協二○二一年十二月的最新預估，二○二二年中國汽車總銷量為二七五○萬輛、年增五．四％，成長幅度大於全球，全球銷售佔比達三○％。

中汽協也預估二○二二年中國乘用車銷量二千三百萬輛、年增八％，雖然只有個位的增速，但八％已是近幾年來乘用車銷量首次正成長(排除二○二一年因低基期的成長率)。二千三百萬輛的銷售量也接近二○一八年的規模水準，由此可知中國車市同樣重返復甦成長之路。由於南韓車廠現代汽車及子品牌KIA在一月三日已率先上修今年銷量目標至七四七萬輛，年增率將達一一．九％，可預期全球整體汽車銷量預估值及成長率仍有再上修的空間。

電動車成長速度要看中國臉色

在國家環保政策主導下，電動車仍會推升全球車市銷售的主力，增速將遠大於整體車市。「碳中和」的目標已成全球政府主打政策，對汽車減排的要求只會越趨嚴苛，迫使車廠不得不加速發展電動車，提高在新車的滲透率，ev-volume預估二○二二年全球電動車銷量將成長至九五○萬輛，年增三九．七％，電動車在全球新車滲透率達一○．五％。預估值未來能否再上修，仍須看主導全球電動車規模的中國市場銷售狀況而定。

中國財政部於二○二一年十二月三十一日宣布，二○二二年開始將電動車補貼標準較前一年的基數減少三○％，並確定二○二二年底終止補貼。新政策看似不利電動車銷售，但市場卻認為補貼政策逐步退出會造成電動車普遍漲價、減少配備，出現「愈漲愈買」的現象，反而會進一步刺激電動車銷售。

中國全國乘用車市場信息聯席會祕書長崔東樹表示，原本官方預算要補貼電動車額度只有兩百萬輛，如今政策支持已大幅超過此額度。在消費者對電動車的認可度提升、政策補貼力度穩定下，將帶動銷售總量暴增，預估二○二二年中國電動車銷量將突破六百萬輛、年增七六．四％，比中汽協預估的五百萬輛、年增四七％更樂觀。

英利-KY與中國車市共生

受惠整體車市復甦及電動車銷售成長趨勢確立，全球汽車族群股價漲勢已轉強，二○二一年營運慘淡、股價漲幅仍落後的低基期汽車供應鏈，就有望吸引資金目光，啟動落後補漲的行情。

汽車零部件OEM供應商英利-KY(2239)，主要工廠皆位於中國，銷售也以中國汽車的高端及合資品牌商為主，主要客戶一汽大眾、北京奔馳(賓士)及VLOVO，三家車廠佔整體營收逾七○％，公司營運與中國車市景氣榮枯高度相關。