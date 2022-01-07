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台股沙盤推演

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

智聯網創造許多元宇宙應用

對於物聯網來說，元宇宙不僅有用，而是已經在用了。在元宇宙的基礎設施架構包含物聯網、5G、AI(3D重建、感知演算法、情境語言理解／音訊增強和創作等)，它是進入元宇宙的鑰匙。人臉辨識的AI龍頭廠─商湯科技在港股掛牌，四天翻一倍，讓投資市場再次聚焦在元宇宙話題。

智聯網(AIoT)領域創造很多元宇宙應用已經誕生，包括導航、智慧大樓、智慧城市等。在臉書改名Meta Platforms後，2021年無疑是元宇宙元年，社交距離與數位轉型悄悄的改變人們的行為與需求，使得物聯網(IoT)持續聚焦CPS(虛實整合系統)，通過與5G、邊緣計算、AI等結合，實現智慧自主預測。也就是說，物聯網是元宇宙的發展基礎，元宇宙是物聯網的發展前景。

未來的元宇宙應該不單只是像Meta創辦人祖克柏所描繪的全虛擬的世界，應該是虛擬輔助現實世界，畢竟就人體的眼睛無法長時間聚焦在3D的虛擬影像，甚至腦神經長期處在虛擬世界裡，可能會造成虛實分不清的混亂，所以未來的元宇宙應該聚焦資料演算、鏡射現實的社交IoT，著眼無遠弗屆、萬物相連的太空IoT，以及環境永續、節能減碳的工業IoT。依照目前的情況，預期元宇宙先落實在社交娛樂領域，未來十年進入工業物聯網，從這個角度，工業電腦或許是2022年的黑馬股。

樺漢私募谷歌攻元宇宙商機

元月四日工業電腦廠樺漢宣布引入Google成為第三大股東，搶攻元宇宙商機，結合Google Cloud及精誠，透過提供短影音平台的翰成數位雲端數據管理解決方案，協助整合軟硬兩端系統、強化數據應用能力、提升AI智慧運算、提高管理直播平台背後所需的影音與數據的雲端高效服務，達到全球開放式AIoT雲端平台，共同布局打造「產業元宇宙」創新商業模式，元月五日樺漢跳空漲停，子公司瑞祺電通也漲停板。

在工業物聯網領域，鴻海集團的工業富聯早已經跨足，樺漢引進戰略投資人很有可能是鴻海集團繼新能源車、車用半導體之後，另一個轉型的方向，2021年不怎麼有表現的鴻海集團可能是2022年的驚喜。

iPhone14的最新改版已經有網路爆料，6.06吋版iPhone 14 Pro和6.7吋版iPhone 14 Pro Max將採用打洞螢幕(hole-display)設計，也就是在新機螢幕上方開孔放置前鏡頭，將去掉惱人的瀏海(notch)，達到全螢幕使用體驗。繼iPhone 13是史上改款最少的機種後，市場高度預期iPhone 14可能將迎來較大幅度改版，手機很有可能部分承擔AR/VR眼鏡的計算功能，因此不排除會增加部分晶片或零組件，也可能引入鈦合金中框作為減重方案。

蘋果MR頭罩將成元宇宙推手

2022年的蘋果可能重回創新的一年，被視為元宇宙普及的重要推手─蘋果MR頭罩可能亮相，對於可能組裝6.7吋高階版iPhone 14 Pro Max、6.1吋高階版iPhone 14 Pro、以及6.1吋中低階版iPhone 14的鴻海來說，一月五日單日爆出142170張大量，可能暗示著百元附近的底部成型。

台積電董事長劉德音表示，未來的元宇宙將對半導體產生重大影響，AR將替代現在的移動手機，VR替代PC，元宇宙是半導體領域未來半年最大的生意，符合市場預期蘋果有意把AR眼鏡和智慧汽車作為未來發展重點。

群創將提供立體沉浸式情境

為了實現較好的用戶沉浸感，AR終端可能將成為新一代人手一台的科技新品。AR產業鏈的核心為光學、顯示零組件，預期光學部分將繼續向自由曲面、光波導技術發展，顯示方面將向矽基OLED、MicroLED方向發展。

群創以新一代「InnoLED技術」開發全系列顯示器，採取多分區局部調光(Local Dimming)設計，具有低運算資源，無需額外穿戴裝置，多人同時觀看、長時間使用不暈眩等特性，突破螢幕只能顯示2D畫面的限制，3D立體螢幕可視為虛擬、現實之間連結的橋樑，提供立體沉浸式遊戲環境。

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