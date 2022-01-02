貨幣緊縮政策即將開始 熱錢急流勇退？

文．理周教育學苑．方鈞

Q：12月中美聯儲剛結束2021年最後一次利率決策會議，偏鷹言論也讓市場對於2022年貨幣政策有新預期，種種跡象似乎預告著，一場空前貨幣緊縮政策即將開始，熱錢即將退場？又該怎麼布局2022年呢？

A：根據麥肯錫數據統計，自疫情爆發以來，全球政府撒錢超過十兆美元，這些金額甚至已經超過2008年金融海嘯，空前的貨幣寬鬆政策，迎來巨大通膨壓力，儘管變種病毒危機尚未解除，但各國政府對貨幣政策態度似乎有漸趨保守跡象。

回顧2021年，美聯儲似乎一路被通膨壓力窮追猛打，2020年底鮑威爾用「短暫」形容通膨，2021年「暫時性」通膨成為美聯儲安撫大眾必備用語，然而隨著美國CPI及PCE數據一路上漲，暫時性通膨直接被打臉。

美聯儲也在11月開始，政策大轉彎，先是宣布每月減少購債150億美元，在12月份會議結論，更是直接將數字提升到三百億，有機會在2022年三月底徹底結束購債，而在加息預估點陣圖中，更為明年加息三次預期埋下伏筆。

種種跡象顯示，通膨已經是一個不可逆的狀態，即使回收熱錢通膨也不一定會消失，在非農就業人口數據方面，就業人口並沒有恢復水準，而GDP表現也呈現遞減，如果情況持續惡化，停滯性通膨將成為2022年最棘手的問題。

里拉貶值已為通膨敲響警鐘，縱使2022年疫情再升溫，撒錢機率也不大，預期升息導致新興市場熱錢開始回流，新興國家貨幣貶值成為常態，簡單來說，2022年三月將是一個重點觀察時間，縮減購債結束後，升息如何銜接，將是未來美聯儲的討論重點。

整體來看，2022年上半年美元因升息預期，有機會再漲一波，但下半年度開始，如果通膨持續惡化，美元將備受質疑，須留意美元是否貶值，投資朋友在操作美元上還是要保有彈性，隨時留意通膨變化。