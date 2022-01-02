貨幣緊縮政策即將開始 熱錢急流勇退？

聯合新聞網 / 理財周刊

文．理周教育學苑．方鈞

Q：12月中美聯儲剛結束2021年最後一次利率決策會議，偏鷹言論也讓市場對於2022年貨幣政策有新預期，種種跡象似乎預告著，一場空前貨幣緊縮政策即將開始，熱錢即將退場？又該怎麼布局2022年呢？

A：根據麥肯錫數據統計，自疫情爆發以來，全球政府撒錢超過十兆美元，這些金額甚至已經超過2008年金融海嘯，空前的貨幣寬鬆政策，迎來巨大通膨壓力，儘管變種病毒危機尚未解除，但各國政府對貨幣政策態度似乎有漸趨保守跡象。

回顧2021年，美聯儲似乎一路被通膨壓力窮追猛打，2020年底鮑威爾用「短暫」形容通膨，2021年「暫時性」通膨成為美聯儲安撫大眾必備用語，然而隨著美國CPI及PCE數據一路上漲，暫時性通膨直接被打臉。

美聯儲也在11月開始，政策大轉彎，先是宣布每月減少購債150億美元，在12月份會議結論，更是直接將數字提升到三百億，有機會在2022年三月底徹底結束購債，而在加息預估點陣圖中，更為明年加息三次預期埋下伏筆。

種種跡象顯示，通膨已經是一個不可逆的狀態，即使回收熱錢通膨也不一定會消失，在非農就業人口數據方面，就業人口並沒有恢復水準，而GDP表現也呈現遞減，如果情況持續惡化，停滯性通膨將成為2022年最棘手的問題。

里拉貶值已為通膨敲響警鐘，縱使2022年疫情再升溫，撒錢機率也不大，預期升息導致新興市場熱錢開始回流，新興國家貨幣貶值成為常態，簡單來說，2022年三月將是一個重點觀察時間，縮減購債結束後，升息如何銜接，將是未來美聯儲的討論重點。

整體來看，2022年上半年美元因升息預期，有機會再漲一波，但下半年度開始，如果通膨持續惡化，美元將備受質疑，須留意美元是否貶值，投資朋友在操作美元上還是要保有彈性，隨時留意通膨變化。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1114期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

延伸閱讀

中經院：廠商看好明年上半年勝今年 但製造業利潤率下降

高雄「一日三市」交易量略顯疲態 12月買盤觀望

12月PMI、NMI回跌 供應鏈斷鏈最快明年Q2才緩解

理財大師洪寶山／萬八迎新年

相關新聞

貨幣緊縮政策即將開始 熱錢急流勇退？

Q：12月中美聯儲剛結束2021年最後一次利率決策會議，偏鷹言論也讓市場對於2022年貨幣政策有新預期，種種跡象似乎預告著，一場空前貨幣緊縮政策即將開始，熱錢即將退場？又該怎麼布局2022年呢？

台股萬八新天價 2022是否續漲看這裡

Q:台股越過前高18034，至12月28日盤中最高來到18197，刷新歷史紀錄，在電子股領軍下，萬八關卡輕鬆過，適逢聖誕假期，這次衝關全靠內資點火，在市場一片欣欣向榮下，台股現在能衝嗎？2022年應該聚焦哪裡呢？

小資族如何翻轉人生？ 楊倩琳：投資富腦袋

近年台股表現優異，投資儼然成為全民運動，許多小資族提早加入投資理財的行列，而這股風潮也表現在集中市場開戶人數。根據證交所統計，截至2021年十月底止，台股總開戶數持續創歷史新高，多達近1192萬人，等於每兩位台灣人中就有一人有證券帳戶。

2022年汽車智慧化 智慧座艙將成主戰場

汽車朝向智慧化發展，自動駕駛及智慧座艙是兩大主要演進方向。其中，智慧座艙被視為是汽車邁向智慧化及聯網化的關鍵人機接口，為消費者高級駕駛體驗最直接的觸點，尤其在各國法規限制下，讓智慧座艙商業化進度領先自動駕駛，自然成為車廠(OE)品牌化及功能差異化的銷售賣點，成為汽車智慧化商機率先實現的應用領域。

理財大師洪寶山／萬八迎新年

COVID-19疫情下的第二個聖誕節，全球經濟持續圍繞在疫情的影響下演變，企業為了求生存而不得不加速轉型，面對OMICRON變異病毒的威脅，從最早爆發OMICRON的南非確診人數來看，經過了47天的努力，由OMICRON引發的第四波疫情確認數高峰已經見頂，出現平穩甚至下降趨勢。

升息 然後呢？

美國聯準會現任主席鮑爾在感恩節前終於獲得拜登提名續任，不到一個月時間，馬上變臉如翻書般，由大鴿派轉為大鷹派，十二月十六日的FOMC利率決策會議後表示，將加快Taper的速度(這在市場的預期中)，每月減少購買二百億美元的美債和一百億美元的機構住房抵押貸款支持證券(MBS)，並暗示將在明(2022)年三月結束量化寬鬆，在明年將升息三次，點陣圖甚至暗示後年也升息三次(超乎市場預期)。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。