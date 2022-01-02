台股萬八新天價 2022是否續漲看這裡

聯合新聞網 / 理財周刊

文／理周教育學苑．方鈞

Q:台股越過前高18034，至12月28日盤中最高來到18197，刷新歷史紀錄，在電子股領軍下，萬八關卡輕鬆過，適逢聖誕假期，這次衝關全靠內資點火，在市場一片欣欣向榮下，台股現在能衝嗎？2022年應該聚焦哪裡呢？

A：台股在12月27日一舉突破萬八關卡，至12月28日盤中最高來到18197點，改寫歷史新高，適逢聖誕假期，外資參與度不高，這次點火全靠內資，雖然12月27日成交量僅二千三百多億，但多頭氣勢仍然不減，在半導體領軍下，年底前有望維持萬八之上。

自元宇宙概念股火爆後，電子股成交占比明顯提升，12月27日攻高日電子股成交比44%，在國際市場沒有明顯利空下，後續台股仍有機會站穩萬八，這次上衝軋空意味明顯，大盤有機會續創新高。

展望2022年，台股能否維持多頭氣勢，還是要看外資臉色，過低的成交量難以支持台股走遠，特別是這次衝關，台積電節奏未跟上，前高679元還有套牢壓力，中小型股能夠點火輪動，但台股要走得遠還是得看權值股穩定度。

Omicron病毒還在肆虐，但對經濟影響力道有減緩趨勢，在國際市場沒有大利空狀況下，台股2022年仍能穩健前進，美國科技股表現強勢，台股有望把主戰場拉回電子股，特別是在晶圓代工、ABF載板、矽晶圓等，2022年需求上還是有一定市場，而元宇宙及航海王等相關概念股，則仍是當沖客天地。

整體來看，這波上衝全由內資點火，2022年如果外資資金跟上，台股多頭續攻可期，中小型股特別嚴防12月27日低點跌破，一旦高檔爆量收黑，需特別留意反轉訊號。

權值股方面，特別留意台積電、聯發科等價格是否跟上，跟上後有助後續台股續衝，反之，則會進入高檔震盪，中小型個股各自表現，投資人只要稍加留意這兩點，在2022年第一季度多方操作上問題不大。

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