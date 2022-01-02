小資族如何翻轉人生？ 楊倩琳：投資富腦袋

聯合新聞網 / 理財周刊

文．鄭妤安

近年台股表現優異，投資儼然成為全民運動，許多小資族提早加入投資理財的行列，而這股風潮也表現在集中市場開戶人數。根據證交所統計，截至2021年十月底止，台股總開戶數持續創歷史新高，多達近1192萬人，等於每兩位台灣人中就有一人有證券帳戶。

金融股、ETF 小資族投資首選

除此之外，三十歲以下新開戶數大幅攀升，計算2021年三月到十月，開戶數大增二十三萬人，是所有年齡層中，增加人數最多的，而新增開戶總數甚至多達67.5萬人，超越過去水準，展現台股許久未見的年輕化趨勢。乘著這股熱潮，擁有「台灣新一代小資理財教主」之稱的Dr. Selena楊倩琳博士，憑藉著提供小資男女簡單易懂的理財方法，輔導一千位以上23K小資族每年收入提升30%以上，躍升「平民投資天后」。

從小單親貧困的楊倩琳，靠著理財有術，三十歲買下人生第一棟房子，成為財經博士，甚至出書教小資族賺錢理財，希望透過自己的故事，提供小資族勇敢實踐夢想的實際執行法則。今(2021)年十一月她在新書《超強懶人投資術──聰明買ETF，年年賺30%》中，教年輕人如何透過ETF翻身，「投資理財族群有逐漸年輕化的趨勢，然而礙於手邊資金有限，因此相對低價、殖利率高的金融股與ETF(Exchange Traded Funds)，就成為小資族投資首選。」

一籃子標的 懶人投資法

ETF的概念意即「追蹤指數的基金」，以股票的型態在交易市場上被買賣，投資人買ETF等於買進一籃子股票，比單買一檔個股的投資風險小。在ETF常見的五大簡單分類中，包含股票型、商品型、槓桿型、反向型、債券型，楊倩琳建議投資小白從「股票型ETF」入手，「赫赫有名的『台灣0050』就是股票型ETF，它集結了台灣前五十大市值的好公司，一次幫你買進五十檔大型績優股，是市場公認最佳長期投資標的。」

楊倩琳將ETF比作「滷味盤」，「這一籃子的股票，裡面有台積電、有聯電、有鴻海、有聯發科，很像吃滷味一樣，可以吃到各式各樣的東西。」除此之外，ETF交易手續費低，加上不用每天花時間盯盤等優勢，深受奉行「懶人投資法」的楊倩琳推薦。

投資理財 工具、方法「適合」最重要

市面上投資工具、金融商品琳琅滿目，加上股市震盪，許多「少年股神」趁勢崛起。然而投資理財有賺有賠，傻傻的聽信謠言或盲從跟風選股而慘賠的案例也是一籮筐。楊倩琳表示，找到適合自己的理財步調以及投資工具比什麼都重要，「我把年齡與相對應的理財階段分為三類，二十至三十五歲重在紀律、三十五至四十五歲重在工具、四十五歲以上重在防守，而每個階段該有的投資理財素養，都離不開『適合』兩個字，工具從來就沒有好壞之分，只有適不適合。」

楊倩琳進一步說明，「如果能夠成功讓自己把主動收入存下來，去創造被動收入，增加被動收入之後建構穩定的未來收入，那恭喜你，找到了適合自己的投資理財工具跟方法，這代表你也在一步步接近『財務自由』！」

靠脖子以上賺錢 任何時候開始都不晚

儘管楊倩琳將年齡與相對應的理財階段分類，她依舊認為「學習投資理財Never too late，永遠都有機會靠脖子以上去賺錢，而非靠脖子以下。」乍看之下，每個人都愛錢，然而楊倩琳強調，「愛錢」與「愛花錢」只有一線之隔，「用『窮腦袋』在思考的人，一有錢就花，擁有『富腦袋』的人會知道如何疼惜金錢。」

從家庭背景赤貧的小資女到享盡財富自由人生的理財專家，楊倩琳憑藉專業與投資翻轉人生，熱愛旅遊的她，迄今造訪逾六十個國家。楊倩琳的「富腦袋」讓她找到合適自己的投資理財步調和工具，加上完美的執行力，讓她「夢想什麼就能擁有什麼」。

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