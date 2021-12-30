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2022年汽車智慧化 智慧座艙將成主戰場

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

汽車朝向智慧化發展，自動駕駛及智慧座艙是兩大主要演進方向。其中，智慧座艙被視為是汽車邁向智慧化及聯網化的關鍵人機接口，為消費者高級駕駛體驗最直接的觸點，尤其在各國法規限制下，讓智慧座艙商業化進度領先自動駕駛，自然成為車廠(OE)品牌化及功能差異化的銷售賣點，成為汽車智慧化商機率先實現的應用領域。

駕駛新體驗的智慧化商機

智慧座艙將廣泛的消費生態特點導入汽車產業，並成為「人機互動」的全新視窗。駕駛並不需要對整台汽車的各類裝置設定進行調整，完全透過智慧座艙平台對使用者身份的辨識進行匹配及自動調節，把整套的個性化配置設定好。未來會有越來越多的人工智慧(AI)助理被應用在座艙中，透過獲得消費者的喜好及行為資訊來配置使用者體驗。

汽車供應鏈也表示，駕駛或乘客在車內的創新體驗，是車廠最重視的智慧化商機，將從中控顯示器的人機界面開始發展，全球供應鏈已將車載娛樂系統(IVI)視為二○二二年關鍵布局。即便自駕系統等級Level 3受制於法規，車載娛樂系統已有不少新功能可先在Level 2中快速展開。

智慧座艙結合車輛攝影機、感測器、麥克風等元件收集來的資訊，透過情景感知能力提升駕駛的安全及體驗。未來智慧座艙會隨著自動駕駛等級提高，衍生更多不同的應用場景。同時也是車廠佈局售後策略規劃、實現服務變現的重要載體，駕駛將可透過軟體更新獲得最新的安全升級、服務功能及保養資訊等，將駕駛與經銷商相連接。

軟硬體同發力 加速拉升滲透率及市場規模

華為在十二月二三日的冬季旗艦新品發表會，正式發表首款搭載鴻蒙系統(HarmonyOS)的智慧電動車AITO問界M5，不僅採用華為 Drive ONE 純電驅增程平台，同時也是華為智慧座艙首次商用，預計二○二二年二月二○日開始交車。過去的一年多時間，華為在智慧汽車領域已發展約三百家合作夥伴，鴻蒙作業系統智慧座艙生態擁有一五○多家合作夥伴，華為智慧汽車生態系逐漸成形，有望加速智慧座艙在中國車市的滲透率。

台積電(2330)南京廠總經理羅鎮球十二月二二日在中國積體電路設計業年會，公布台積電針對ADAS及智慧座艙的車用晶片五奈米製程N5A，將是全球最先進的車用半導體製程，預計二○二二年第三季量產，有望協助智慧座艙朝新層次進化，讓整體應用產值再提升。

未來智慧座艙運算及控制體係將由功能型MCU、主控SoC、AI感知模組三部分組成。隨著智慧座艙SoC晶片運算力不斷增強，無論是車廠或生態合作夥伴都開始重新定義汽車上的融合體驗，未來智慧座艙所代表的「車載資訊娛樂系統＋全液晶儀錶+電子後視鏡＋AR-HUD＋車聯網系統＋ADAS各種功能」的融合體驗，都將依賴智慧座艙SoC晶片的進化速度，主控SoC與AI晶片也將繼續融合，台積電N5A製程量產將成為最關鍵的推手。

年輕人消費偏好 提高車廠投入資源意願

億歐智庫對二○二一年中國新發布乘用車車型的價格區間進行統計分析，顯示十萬元人民幣以下車型智慧座艙滲透率僅為二五．四%，遠低整體的五○．六%，七五萬元～一百萬元以及一百萬元以上車型的滲透率分別為四二．九%及三七．五%，同樣低於整體比例。目前滲透率最高的車型價格集中在二○～二五萬元，比例達五八．四%。

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