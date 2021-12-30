理財大師洪寶山／萬八迎新年

文．洪寶山

口服藥面市 可能終結疫情

2022年面對疫情最大的改變可能是抗新冠病毒口服藥，有望減少住院和死亡人數，目前默沙東和輝瑞已獲得美國FDA緊急使用授權。

默沙東口服藥的試驗表明，它將住院和死亡的風險降低了30%。與此同時，輝瑞口服藥似乎將高危成年人的住院率和死亡率降低了89%，2022年將會是決定疫情是否終結的轉折年，至少也會是與病毒共存的新常態年。

根據南非衛生部的資料，70%以上的南非人預計已經感染過新冠病毒或接種過疫苗，整體的防護力提高，出現大量的無症狀患者，南非科學家認為此時隔離政策已經不再產生影響，如果南非的實證成為範例的話，那麼預期2023年將會是各國放寬邊境管制的關鍵年。

積極抗通膨 經濟能否復甦

如此一來，供應鏈瓶頸的缺工、缺船員、缺卡車司機的問題就有解，雖然這並不能改變船艘、貨櫃、環保等設備上的短缺，但塞港的情況會好一些，對企業獲利來說，2022年依舊是大賺的一年，不過對股市投資人來說，缺少了點追價的驚喜，因此明年三月以前，航運類股的資金佔大盤比重恐怕會維持在15~10%以下。

2022年是各國政府由積極救援經濟復甦，轉變立場為積極抗通膨的一年，為了遏制通貨膨脹，聯準會可能會在2022年更為激進，於是來自宏觀經濟的風險就在於聯準會的貨幣緊縮的同時，能否有效抑制通膨並維持經濟復甦。

最近聯準會表示明年可望達到充分就業，但美國就業形勢已經遠遠落後於曲線，於是聯準會選擇等待就業出現實際成長才對通膨做出反應，被華爾街認為放大了經濟過熱的風險，甚至引發停滯性通膨，例如美國前財政部長薩默斯認為通膨已經根深蒂固，未來二年內美國經濟陷入衰退機率高達40%。

上半年風險 防科技股泡沫

三周前法興銀行認為FAANG股繼續以30倍的本益比估值進行交易，而2021年以來的標普500指數的本益比才22倍，相對於其他行業，現在的科技股已變得依賴於大規模倍數併購擴張，沒有盈利成長的支撐，加上市場廣度不佳，科技股將會在2022年上半年戳破泡沫。

不過，隨著調整的進行，投資者將適應新的機制，政策和金融環境可能仍然將穩定在寬鬆的水準下，經濟成長應該能在2022年度過難關。德銀認為G7中的大部分經濟體明年仍將實現至少3%的經濟成長，這在一定程度上高於趨勢水準。

很諷刺的是，基本面價值股在2021年的表現遠遠落後，這特殊現象不能簡單地用「成長型」科技股表現優異來解釋。

很重要的原因之一是，千禧年世代新手股民藉著ETF這類被動型基金跨入股市，同題材或同族群以齊漲齊跌的方式運行，縱使企業之間的獲利能力差異極大，但在央行大放水的資金低廉背景裡，股價表現與企業獲利並不同步。

在美中俄歐等國家之間的地緣政治局勢不斷升級的背景下，德銀認為太空軍事化可能性將在2022年成為地緣政治談判的一個話題。

自從蘇聯瓦解後，美國放緩了對太空的發展與建設，目前美國基於國家安全理由全面禁止與中國在太空領域合作，然而國際空間站只被批准運營到2024年，俄羅斯也表態不繼續參與，因此明年中國天宮空間站的建成，屆時恐成為唯一一個太空站，這將標誌著美中太空實力的轉變。

低軌道衛星 是科技主戰場

美國太空部隊的太空運營副主席湯普森將軍提出中國正以美國兩倍速度發展太空實力，擔憂2030年就會反超美國。在過去的幾年中，隨著發射成本的下降，在軌衛星的數量增加，各國對其依賴也隨之增加，太空的重要性也隨之上升。

除了軍事用途之外，6G的低軌道衛星通訊覆蓋成為彌補5G基地台不足的解決方案，未來美中科技新的衝突點必然會以通信、GPS和金融科技為目標，這些都依賴於衛星。

2021年十月中國測試超高音速飛彈，這種飛彈使用「部分軌道轟炸」系統，推動有核能力的「超高音速滑翔機」，在低軌道高度繞行地球，引起美國各界嚴重關切。因此，2022年低軌道衛星很可能成為美中太空軍備競賽的下一個科技主戰場，同時也是投資方向。