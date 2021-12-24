當沖降稅再延三年 冬至轉運再戰萬八

文．洪寶山

經濟數據給力 聯準會加速退出購債

最新的FOMC決議聲明，聯準會將從明(2022)年一月開始翻倍削減債券購買規模，同時有三分之二的FOMC委員預測明後年至少將升息三次，對照2014年十月退出QE，2015年十二月啟動升息週期，2016年十二月再次升息，2017年按季升息的步調，顯然這次經濟復甦的速度強勁，股民需要加快調整節奏來適應2022年股市的新風貌。

引發聯準會政策調整的主要原因是就業市場過去三個月平均新增就業達到37.8萬人，同時失業率更是在十一月大幅降低至4.2%，預期明年可望達到完全就業，此外，不斷超出聯準會預期的通膨數據，也讓聯準會意識到是時候加快退出購債的腳步。

數學題來了，明後兩年至少升息六次，依照過去聯準會每次升息一碼，應該等於1.5%，上一輪經濟復甦期，聯邦利率拉高到3%，以這個角度來看，如果聯準會要儲備彈藥應對下一輪的經濟衰退，估計至少得把利率拉抬到2%以上。

通膨議題 2022年美期中選舉焦點

一般來說，本益比跟利率呈反比，換句話說，利率越高，本益比越低，從這個角度來看美股，就會覺得越升息，美股越貴，泡沫破滅前的回檔是正常的。

例如，1999-2000年科技泡沫之前的1998年第三季度，標準普爾五百指數(S&P500)下跌了19.4%……。在繁榮的1920年代也發生過同樣的事情，在1929年十月崩盤之前，隨著利率的上升，1928年十二月中旬的下跌幅度為-10.7%。

這就是為什麼在疫情期間股價表現優異的科技股巨頭，在十二月十六日之後，一個個跌了根大黑Ｋ，例如摩根大通以本益比過高、股價進一步上升空間有限為由下調了Adobe等眾多本益比超二十倍的軟體股投資評等，其中Adobe預期2022年第一季營收約為42.3億美元，低於市場預期的43.4億美元，同時Adobe的全年營收展望179億美元，也低於市場預期的181.6億美元。這份報告落實了市場對於通膨高漲威脅到消費者支出的疑慮，也是明年期中選舉的焦點。

拜登「重建美好支出計畫」 有推高通膨疑慮

83%的美國人認為，油價上漲是一個嚴重的問題，而只有26%的人認為拜登的措施是有效果的。美國居民對高物價感到不滿，使得拜登支持率下滑到36.3%。

面對日益高漲的通膨，民主黨感到不安，認為高通膨可能會對2022年期中選舉產生負面影響，而且這個影響並不會被拜登的「重建美好支出計畫」給抵消，因為拜登的兒童保育和氣候變化等政策對經濟產生的是結構性改革，需要幾年時間才有效果，對於短期的壓抑通膨並無直接幫助。於是民主黨人頻頻施壓聯準會，例如西維吉尼亞州民主黨參議員Joe Manchin就毫不掩飾地批評聯準會的購債行為，並且反對為拜登的「重建美好支出計畫」投下贊成票，讓今年的美國聖誕節禮物落空。

Manchin反對此法案最主要的理由就是，這是幾十年來美國規模最大的社會支出法案，很有可能進一步推高通膨，增加美國的債務負擔。所幸，該法案不至於胎死腹中，民主黨已經開始草擬一個覆蓋範圍更窄的方案，希望以此滿足Manchin的需求，對此，Manchin持開放態度。

加速推綠能 風電族群可長期追蹤

道瓊指數十二月十六日至二十日連跌三天，反映「重建美好支出計畫」在國會受挫的利空，筆者研判對台股的殺傷力有限，原因在於Manchin反對的是該法案的頭號支出項目為五千五百億美元的清潔能源和氣候投資專案，這部分影響的是再生能源跟電動車，事實上，目前台股的太陽能、風電、電動車等產業輸出美國的比重並不高，而未來法案通過後，反而是台商的機會，因此其實是虛驚一場。

況且歐盟與俄羅斯因北溪二號天然氣管的審批僵持不下，俄羅斯持續增兵烏克蘭，造成十二月二十一日歐洲天然氣價格大漲21%創新高，能源轉型與碳中和議題仍是未來全球趨勢，相較於太陽能族群在公投之前普遍有上漲，風電族群反倒是相對落後，短期台灣仍有缺電問題的情況下，綠能發電的政策加速推動可能是今年的意外驚喜，可長期追蹤。

磷酸鋰鐵電池出貨量 超越三元電池

值得一提的是，美股與滬深股市的鋰電池與電動車族群因這個利空而大跌，反倒是台股的鋰電池族群呈現利空觸底的訊號，領先股三晃具備三元電池負極材料的題材，十二月二十一日至二十二日大漲超過15%，帶動正極材料的美琪瑪、康普也重回均線多頭排列。

磷酸鋰鐵電池的立凱-KY在減資之後，持續維持在高位震盪，也具備均線多頭排列的優勢，並且因為充電容量比鋰電池好且安全，特斯拉先前已經宣布MODEL 3跟MODEL Y今後全採用磷酸鋰鐵電池，今年下半年的單月出貨量已經超越三元電池。

貨櫃三雄仍在成交金額前十名

至於與基礎建設相關的鋼鐵更是八竿子打不著，所以可以發現投信在十二月二十一日持續買進中鋼、中鴻、大國鋼，估計應該是看好台灣可望加入CPTPP對於鋼鐵、塑化、紡織、機械等傳產股的關稅優惠，所以發現投信也買進南紡。

不過如果傳產股要形成氣勢的話，航運股就得轉強當帶頭大哥，畢竟貨櫃三雄仍是每天成交金額居前十名的熱門股，而且立法院終於通過當沖降稅延長三年法案，只要多頭登高一呼，人氣自然匯集，才有可能維持超過五至六千億的日均量挑戰萬八，而不會出現量價背離的技術面疑慮。

近洋貨櫃報價創新高

短線上因為美西塞港大排隊，船隻回航延遲造成長榮與萬海的月營收衰退，為了因應這個問題，萬海臨時購買二手船應對，加上歐美航商的主力並不在亞洲，而台灣的貨櫃三雄佔了地利之便，在近洋的航價也創新高，甚至比歐美航線的報價更高，估計農曆年前的貨櫃指標可能要多觀察萬海的動向。

有一點很特別的是，最近投信買進慧洋-KY、裕民，在BDI指數創十月回檔以來的新低之際，這動作顯得很突兀，一般來說，散裝輪的股價大多跟著BDI指數同步，但近期這反常的動作，很有可能是船隻較多的慧洋-KY、裕民用載原木用的散裝輪搶賺這波近洋貨櫃報價創新高的商機，原先上半年法人預估慧洋-KY全年EPS約六元左右，現在媒體已經預估到十一元，但美西塞港的時間比原先預估的久，推測慧洋-KY、裕民的EPS都有調高的機會。