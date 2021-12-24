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缺電危機浮上檯面 替代能源重獲重視

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

獲利數字重要性提高

目前因通膨飆升速度快於央行升息速度，導致實質利率仍為負值，現金會越變越薄，現金為王策略不可能維持太久，遲早會再找出來找機會抗通膨。由於股價漲跌與每股獲利(EPS)、評價(本益比)息息相關，EPS、本益比越高，股價就會越高。但隨著資金行情近尾聲，被資金一路往上推的股市本益比也將到頂，未來股價想要再走高，就要靠EPS成長來推升，即基本面行情將接棒資金行情。因此，市場對獲利數字會越來越重視。

補電需求帶動 替代能源營運重啟動能

二○二二年獲利能夠確定成長或者能夠上修的產業，自然會成為資金的新出海口，像是缺晶片不缺訂單的汽車、伺服器及遊戲機等產業，隨著晶片供需吃緊從今年第四季開始改善，二○二二年產品出貨規模超越今年並非難事，公司交出營收、獲利雙成長的成績就是大概率的結果。

另在公投結束後台灣缺電議題再次浮上檯面，補足電力缺口的需求也可望帶動替代能源供應鏈二○二二年訂單成長，進而帶動營收及獲利成長。鴻海(2317)創辦人郭台銘公投後率先跳出來表示二○二二年一定缺電，工業也會，家電也會。工商協進會理事長林伯豐表示，台灣綠電二○％的建置率目前進度慢，加上天然氣發電在全球碳排放路徑圖不合COP26規範，導致燃煤會增加，碳排放無法減少，台灣全球供應鏈會產生負面影響。

隨著歐美風電發展進入成熟期，未來亞洲將成為風電裝機量最積極的市場，根據 GWEC Market Intelligence預測，到二○三○年全球將新增超過205GW的離岸風電裝機容量，並會由亞太地區引領市場成長。台灣政府為推動二○二五年非核家園，達成二○二五年再生能源發電量佔比達二○％目標，經濟部能源局已完成三階段推動離岸風電的開發方案，若整體安裝進度順利，二○三○年台灣離岸風機新增裝機量將為亞洲第二。

風力發電標案潛在成長空間大

根據台灣離岸風電政策目前二○二五年前將達到5.7GW，搭配第三階段以二○二六年後每年平均釋出1.5GW容量作為目標，國票投顧預估二○三五年台灣離岸風電建置量有望正式超越20GW，相較今年累計離岸風電應商轉容量的933MW，可知未來釋出的標案訂單量將有巨大的成長。從建置成本角度，台灣每MW離岸風電建置產值約一．五~二億元，換算在台灣建置1GW風電容量，約需開支一千~二千億元。能源局則預估，未來十五年離岸風電每年新增產值將達1322億元，加上第三階段區塊開發規定，每年1.5GW併網容量中共計有0.9GW須符合國產化規定，台灣供應鏈是有分杯羹的想像空間。

由於台灣的離岸風機基礎設施，皆需用到大量鋼結構，若由國外進口，海運成本不符合經濟效益，風險也較高，經濟部為達到風力發電相關製造技術國產化，將水下基礎等關鍵零組件列為最優先的國產化項目，市場預期台灣水下基礎製造商世紀鋼(9958)將會是最大受惠者。

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