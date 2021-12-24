文．洪寶山

升息一年之後 經濟成長趨緩

高盛加碼認為，聯準會明後年各自在三、六、九月升息，十二月縮表，是目前最鷹派觀點。傳統刻板印象中，降息等於股市走多，反之，升息等於股市走空。但根據統計數據，因為貨幣政策有遞延性，通常升息一年後才會出現經濟成長趨緩的模式，平均而言，在升息週期的第一年，實際GDP成長為+4.8%，但在第二年放緩至+2.7%，第三年為+2.1%。

所以上期我在《理財周刊》全球理財觀專欄中提到，從1955年以來，一共有十三個升息週期，平均時間不到兩年。如果從宣布升息當天開始計算，歷史上的經濟衰退平均會在三至三．五年後出現，S&P 500指數在升息週期開始後的九個月到一年後開始拉回，平均來說，在十三個升息週期中，S&P 500指數在週期開始後的九至十個月裡平均報酬率都不是正數。

明年三月之前 慎防股市拉回

不過，這次因COVID-19所引發的經濟週期是歷史上罕見的特例，衰退來得快，復甦得也快，加上網路資訊發達透明，股市似乎更有效率的定價，時序來到年底，國際股市恰巧出現由高位拉回走弱的跡象。

例如恆生指數破底，今年跌-16.51%，日經指數從30715高點拉回，也只剩下1.51%累積漲幅，在拜登積極打壓油價，明年疫情在疫苗接種國家可能趨緩，同時數位化轉型的熱潮達高峰，科技股的本益比因升息而下降，在馬斯克率先申讓10%持股的動作來看，明年三月聯準會召開FOMC之前，全球股市可能迎來一波修正。

傳統觀點認為，市場應在第一次升息時買入，在第二次升息時賣出。因為在需求強勁成長和景氣循環的牛市背景下，第一次升息是有利可圖的加息。但這種選擇時機的操作方式運用在現在是錯誤的，因為通膨已經失控，美國十一月CPI年增率上漲6.8%，為1982年六月以來最高水準。即使結束量化寬鬆的步伐加快了，各國央行對通膨的失控程度也只是稍微好一些，於是明年的美國將遭受通膨和利率雙重打擊。

每個升息週期 多半經濟衰退

聯準會以就業與通膨為己任，非常專注於克服過高的通膨，並能夠在做到這一點的同時而不引起經濟衰退，但事實上聯準會並沒有達到這個目標，幾乎每一個升息週期都以經濟衰退告終。

例如1929年大蕭條、1937年的政策錯誤、1974年美國富蘭克林國民銀行破產、1982年拉丁美洲債務危機、1987年黑色星期一、1990年儲蓄與貸款危機、1994年墨西哥披索危機、1997年亞洲金融風暴、2000年網路泡沫、2007年次貸危機、2018十月貿易戰等，都出現聯準會升息的跡象。只不過，在美國債赤字越來越高的背景下，聯邦利率的高點也越來越低，上個世紀末還有5-6%，現在3-4%就差不多到頂了，換言之，習慣了低利率環境，真的就回不去了。

在全球央行陸續進入到升息週期，中國可能是唯一逆勢貨幣寬鬆的國家，十二月十五日中國央行下調準備金率，二十日再公布十二月一年期和五年期貸款市場報價利率(LPR)分別為3.80%和4.65%，一年期利率下調5bp，五年期利率維持不變，這是人行二十個月以來首次大幅下調基準貸款利率，上一次LPR利率下調發生在2020年四月。

人行中止寬鬆 代表經濟觸底

中國能夠在利率政策上與歐美主要國家不同步，就是靠著控制原物料供給與需求，達到控制通膨的目的，所以當經濟衰退時，就可以藉著降準與下調LPR利率達到量化寬鬆的刺激效果，同時中國的利率又比歐美來得高，資金外流的現象會比較不明顯，所以中國的股匯債市的波動起伏受到歐美市場的連動性較低。

但是有一點是之前就提示過的，中國的全面降準不會只有這一次，根據以往經驗，農曆春節前是中國企業資金周轉最吃緊的時刻，今年在恒大破產事件之後，預告著在明年中共二十大之前，北京當局可能會採取擠膿包的方式，讓改革多年後所潛藏的不良問題一一曝光，經濟緩步下行伴隨著持續降準是進行式，因此當中國央行中止量化寬鬆時，就代表這波經濟衰退觸底。