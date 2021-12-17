助弱勢者翻轉生命 愛有所為缺你不可

文．蔡武穆

或許你不知道，全台有一千多個中小型的社福單位，隱身在各鄉鎮角落，比起檯面上知名的慈善團體，他們長期陪伴與關懷在地弱勢族群，是穩定社會的隱形力量，更需要你我的關注。

中小型社福單位是指衛福部登記在案三年以上，前一年支出金額在一百萬元以上、三千萬元以下的慈善機構，他們的名氣不夠，經常缺乏救助資源。

連結中小型社福單位 貼近關懷弱勢

萬海航運慈善基金會執行長莊斐斐說明，全台有很多需要幫助的人，「我們無法站在第一線做即時的救援，透過這些中小型社福單位的志工，可以將愛心及關懷深入到每個家庭及個案。」

例如，有些家庭有重症、自閉症或唐氏症的孩子，若是父母年老或身故，藉由社福單位的介入，這些孩子可暫時得到照料，又如原住民的單親家庭，很多孩子都是隔代教養，經濟狀況不好，社福團體就能深入到家庭，長期陪伴、陪讀或關懷。

其他像是女街友、中輟生、移工等，我們想像不到的弱勢族群，都需要長期的關懷協助。「這些中小型社福單位，就好像是種子散播在各地，我們給他一滴水的資源，讓他們可以在地深耕，貼近關懷弱勢，透過長期的陪伴，弱勢者能有翻轉生命的機會。」

莊斐斐說，台灣人都很有愛心，每次一有災變，有錢出錢、有力出力，愛心善款不落人後，但大部份集中在較知名的慈善機構，中小型社福單位因為知名度不夠，經常缺乏資源，等待外界的援助。

過去，每年約有一五○個到一八○個中小型社福單位來申請資助，受到疫情影響，企業團體捐款銳減，今年來申請資助的就有二四六個，足足多出四分之一。

有一個智障協會因疫情而募款短缺，員工因領不到薪水一一離職，在基金會的即刻救援下而有了轉機，這天協會負責人帶著一個五十歲的智障兒來道謝，「你們真的是及時雨，否則真的不知下一步該怎麼走？」

確保資源到達最需要的人手上

然而，「不是你來申請多少錢，就會給你多少錢」，萬海慈善基金會非常謹慎處理每一份善款，內部聘請十六位社福專家學者，實地查訪並了解每個案件申請的緣由及用途，經過細心的討論後，篩選出最適合資助的單位。

莊斐斐說，基金會有一個審核標準，包括案主是否為家裡的經濟來源、全殘或半殘、救助金用途、養多少人口、是否有翻轉能力等都在考量範圍內，「因為可憐中還有再可憐，你的可憐可能是我三個案件中最不可憐」。

今年十月，舊鞋救命及愛女孩兩個協會發起非洲鑿井活動，萬海慈善基金會一口氣捐贈二十四口井，但也並非捐了錢就沒事，「為何要在這裡鑿井？距離部落學校方圓多少公尺？水質如何？後續誰來管理？」都是在鑿井前後必須深究且持續追蹤的課題。

萬海慈善基金會的善款大部分來自於社會大眾的奉獻及少部分萬海相關企業的捐助，近年來，透過「讓愛閃耀」的活動，更多民眾認識中小社福單位的需求，奉獻自己小小金額成就大大善舉。

名人號召 帶動粉絲一起做公益

「讓愛閃耀」活動不定期邀請藝人、藝術家、插畫家、瑜伽老師等名人作為號召，分享傳愛的理念及義賣作品，在各自的領域中影響粉絲一起做公益。

過往，基金會每年都會舉辦慈善音樂會募款，受到疫情影響，今年改以福袋的方式，邀請企業認購贊助，福袋裡面的商品如香皂、杯墊、紅包等皆購自於中小社福單位的庇護工場，包裝整理後再義賣出去，等於是二重捐贈，慈善的背後每一個環節都不馬虎。

除了「讓愛閃耀」的慈善義賣之外，每年寒暑假尚有「當我們同在醫起」的偏鄉義診及「熱氣球升空」專案─圓偏鄉孩子一個畢旅夢。

莊斐斐說，偏鄉孩子有的單親，家境清寒，無法跟其他小朋友一起畢業旅行的，「我們會讓學校提案，讓這些孩子『升空』去看看世界。」在畢旅之前或中間，一定會穿插一個公益活動，像是關懷老人或身障，讓孩子藉此學會付出。

「我挺你，你也挺他，在我們每一個專案的發想裡頭，都有這樣的精神。」

萬海集團的大家長陳柏廷亦有感於現在年輕人沉重的學貸壓力，一畢業即負債，因此提出「青力青為」計畫，以做志工還學貸的方式，減輕社會新鮮人的負擔，也是希望「我給你，你也給他」，把傳愛的理念散播出去。

才藝大賽 鼓勵身障者活出自信人生

萬海慈善基金會會長期捐助身障者，最激勵人心的是「愛有為」的活動，每兩年一次的身障者才藝大賽，鼓勵身障者舞動身體，活出自信的人生。

這些身障者多半是後天的影響，她提到，有一個二十多歲的女歌手，多年前騎重機摔傷脊椎，下半身癱瘓，「比賽那天，我陪她上車，看到她用雙手把自己的雙腳用力甩到車上，軟綿綿的像個布偶，我幾乎掉下淚來……」聽到她的歌聲，在場的人無不動容、低聲啜泣。

身體的缺陷不能禁錮自由的靈魂，「愛有為」中可以看到兩個視障者跳雙人舞、聽障媽媽跳團體舞，或是唐寶寶和兩個聽障者的默劇舞，不禁讓人驚呼，「要花多少心力、多少倍時間，才能完成表演！」而他們真的辦到了。

才藝大賽之後，主辦單位每年都會安排六個活動，邀請得獎者到學校、院所、監獄、各機構表演，讓他們的光芒持續閃耀，鼓舞自己，也鼓舞他人。

萬海慈善基金會的志工皆來自於社會各界，有的是朋友帶朋友，有的是志工介紹志工，也有萬海集團的同仁帶著孩子一起來做，幾位同事的孩子從國小一、二年級開始來，現在高中快畢業，有位父親長期協助攝影，潛移默化下，兒子也當起了攝影志工。

在付出中 感受滿滿正能量

在服務身障者或老人之前，基金會會邀請專業老師對志工進行簡單的培訓，像是認識自閉症、如何跟老人相處、如何安撫受傷的人，幫助志工心理建設。活動設計也非常簡單，一位志工頂多陪伴一到兩位老人，不會太過忙碌，莊斐斐說，一開始被服務者會有防備心，久而久之，這些老人反而關心起志工來，雙方都覺得窩心。

在付出中，每一個人都感受到滿滿的正能量，莊斐斐認為，人要常常感恩和知足，「老天爺給每一個人最公平的就是善良和勇氣」，也許你的原生家庭不如意、也許你不夠聰明、也許你身體有缺陷，每個人生下來都有一個缺角，但是善良和勇氣都是一樣的，端看你要不要用。

感恩回饋 勿以善小不而為

在還沒擔任基金會執行長之前，莊斐斐每個星期都會抽兩個小時到育幼院關懷小朋友，現在當上基金會執行長，手中握有更多的資源，幫助別人是責任，也是使命，她分享，我們無時無刻被幫助，「沒有一個人是不被幫助而能夠成就自己的」，因此要常常感恩回饋他人，那怕是在路上攙扶老人、幫人按一下電梯，都是在做善事。

她常跟新人說，要把自己當作拼圖的一塊，不管是辦活動或是發便當，你都是拼圖不可或缺的一塊，要主動把自己拼上去！