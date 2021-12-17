缺電危機 經濟成長與生命安全陷兩難

文．洪寶山

十二月十二日正好是電商的雙十二促銷活動日，一大早無預警的發生台北市萬隆變電所爆炸，影響新北中永和、新店、深坑及北市文山地區約三十萬戶大停電，感覺上這一區好像都是藍營的票倉，碰巧本周末十八日的公投投票日，不知道對於核四與三接的公投議題，會產生什麼樣的催化劑。

小孩子才做選擇，我全都要！

不管結果如何，可以肯定的是在全球碳中和的趨勢，台灣既要乾淨能源，又要保護環境生態，同時還要確保半導體不缺電，並且顧及生命安全，套句廣告用詞：「小孩子才做選擇，我全都要！」哈！但現實是不可能的。世間很多事情不是絕對的對錯問題，而是選擇做什麼樣的人，過什麼樣的日子，台灣的能源轉型，在碳中和的壓力下，已經走到沒有迴避的空間。

重啟核四和三接遷離雖然都與能源議題相關，但涉及的層面截然不同，民眾並非得從核能或是天然氣選一個。綠盟作為持續關注能源政策的環境組織，檢視了政府所推出的三接外推方案，以及考慮到減煤時程，從能源轉型的角度，建議對「三接遷離」案投下「不同意票」。

綠盟表示藻礁公投牽涉的是天然氣第三接收站的興建地點與時程，而調高天然氣的比例，為的是減少占比超過四成的燃煤發電，並不只是為了替代掉僅佔約一成的核電。先以天然氣作為再生能源的過渡選項，取代污染程度最高的燃煤，然後爭取時間一步步發展再生能源達到能源轉型的主力，美國、德國等多國也都採取類似的策略。

進口天然氣可能被課甲烷稅

由於天然氣開採與運送的過程，會產生甲烷洩漏，過去一向為人忽略，甲烷的鎖熱能力很強，甲烷洩漏確實是重要議題，從2010年到2020年的十年時間，地球大氣層中的甲烷濃度就增加了一倍，相比二氧化碳，甲烷造成的溫室效應是二氧化碳的二十八倍，已經成為導致溫室效應加劇最大元兇之一。

在十一月聯合國第二十六屆氣候大會宣布和歐盟等百國簽署「全球甲烷承諾」，計畫2030年前將甲烷排放量降低三成，正如同歐盟要開徵碳關稅，美國已規劃開徵每噸九百美元的甲烷稅，且會逐步增加到一千五百美元，粗估會使天然氣價格上升12~34%，未來台灣要從海外進口天然氣，被課徵甲烷稅的可能性很高。

台灣的甲烷有四成是自然排放，六成人為排放，包括農業與畜牧業，以及天然氣發電的逸散。根據環保署數據，依照2019年

天然氣發電佔比33%情況下，燃燒天然氣發電所產生的甲烷排放，僅0.0145百萬公噸，佔溫室氣體總量約0.005%。

雖然現階段看似甲烷排放的比重不高，但如果將來「三接」開始運作，天然氣發電比重提高，自然甲烷排放議題就浮上檯面，天然氣價格優勢將遭到挑戰，特別是今年歐洲就遭遇到天然氣短缺、年內價格上漲250%的壓力，甚至升級為俄羅斯藉天然氣作為與北約談判籌碼的地緣政治問題。

天然氣是能源轉型過渡策略

所以天然氣發電只能做為台灣能源轉型的過渡性策略，台灣全力支援半導體發展的過程，單靠再生能源做到不斷電，就一定要同時搭配積極發展儲能，不過就算搭配儲能，遇到極端氣候，難保不會再發生今年初三星德州廠停工超過一個月的事件。

另外，重啟核四不如擇地另建，畢竟核四處在地震帶，又加上多達五百多個廠商供應零組件，從日歐混血的高鐵經驗便可推測，拼裝車的核四一定會出問題，但核能稍有閃失就是人命跟環境汙染，所以重啟核四是不可行的。

不過，天然氣漲價與2050年碳中和目標，讓已經走向減核的法國，上個月宣布將興建近十年來首座新核反應爐，法國總統馬克宏強調這是維持能源價格合理的關鍵。

經濟成長與生命安全陷兩難

法國擁核的背景可追溯到七○年代石油危機，法國覺得他們的科學家、建築師非常的聰明，一定有辦法克服核廢料三百年的半衰期。但回首目前史上發生過的兩大核災，1996年車諾比、2011年福島，人為因素佔主要，如果不是政府試圖隱瞞，延誤了處理時機，災難也不至於無法收拾，人為因素無法排除，自然就沒有絕對的核安保障。

但不可否認的，以日本的經驗來說，開放了核電廠，確實造成經濟飛速成長，在經濟與核安的兩難之間，就好像這次防疫面臨的「餓死與病死」之間作抉擇，本周末就是台灣人選擇經濟成長還是生命安全的十字路口。