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12月上旬開始佈局年底法人作帳行情

聯合新聞網 / 理財周刊

文．錢冠州

傳統而言，每年年底的第四季末到明年第一季之前的資金行情及財報空窗期，也就是作夢行情啟動，而從近期整理過後並轉強的族群來看，包含晶圓代工、伺服器相關、貨櫃航運股及車用二極體等相關題材股，反而是在近期整理的過程當中投資朋友可以留意的方向！一來股價位置還不算太高，也是整理時間足夠底型有出線的選項，策略上就可以留意回檔佈局的機會。

策略上，目前大盤接近一萬八千點附近，自然會出現比較明顯的震盪，但操作上不用太過去追價，而震盪回檔就又是低檔承接的好機會！

我們就時間波的考量來看，十二月上旬到中旬左右就有機會整理完畢，而十二月下旬包含法人與集團作帳行情啟動，就有可能發動攻擊波段！

期貨操作 就是震盪拉回找到進場的機會

台股指數方面，短線進入震盪盤整的局面，在期貨的操作策略上就不宜追價，利用震盪回檔的時刻再來進場，會相對比較安全，也就是趨勢是多方，但操作上不追高，等待拉回支撐的位置再勇敢進場，這也是我們近期在期貨市場的操作方式！

以上週加權指數震盪低點來到17560點附近，就是還不錯的進場點位，當然，期貨操作也必須要好好設定停損或停利點！所以在每一次進場的時刻，該如何停損停利出場的策略，也要一併做好考量！

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