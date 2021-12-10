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台股經濟基本面仍好 操作原則選股不選市

聯合新聞網 / 理財周刊

文．紀緯明

台灣經濟基本面仍佳 國際資金流入布局

以南韓來說，過去三個月已經升息兩次，根據前天所公布的數據顯示，南韓的CPI年增率高達3.7%，來到近十年高點，所以南韓央行出手打擊通膨不讓人意外，但也讓三星股價應聲暴跌，拖累國家整體股市表現。

日本不用說，從1990年初泡沫經濟破裂後進入失落的十年，但日本的經濟就像死魚一樣趴在地上，無論用多激烈的貨幣政策都完全沒用，甚至在上個月追加了政府預算22.1兆日圓，要知道日本政府一年的預算大約是36兆日圓，所以這次追加的預算竟然是年度預算的六成，日本的財政惡化止不住，如何進行中長期的財政重建是接下來要面對的難題。

美國不用說，全球最大的經濟體，但目前也深受通膨困擾，本週所公布褐皮書來看，雖然美國還是持續走在復甦的路上，但聯準會已經放棄「通膨暫時論」，準備加快貨幣緊縮的步調，加上Omicron來攪局，聯準會進也不是退也不是，所以美股接下來的波動還是會相當大。

回來看台灣，你會發現根本是避險天堂，本週台灣所公布的採購經理人指數(PMI)顯示，台灣的供給面狀況仍然持續改善，新接訂單、生產數量、人力雇用指數都比上個月更好，通膨問題也沒有其他國家嚴重，貨幣政策穩定的情況下，提供了相當良好的金融發展環境。

總觀來看，台灣股市能夠傲視全球不是沒有原因，也不是運氣，就跟我們在操作一樣，績效能夠比市場更好，一定有原因。

美非農就業喜憂參半 選股不選市

最後簡單提一下最新公布的美國非農就業數據，新增就業21萬人，遠遠遜於市場預期55萬；但失業率降到4.2%，比市場預期的4.5%還要好上超多，其他細項數據我們分享在TG，整體而言這份數據「喜憂參半」，不足以讓聯準會提前升息，但也沒有完全阻止聯準會加速貨幣緊縮政策的可能性。

在美元指數走強的情況下，對亞洲及新興市場股市會帶來壓力，但新台幣兌美元仍然持續走強，代表國際資金仍然湧入台灣，又再一次印證我們上面寫的觀點。

十二月份外資要去過聖誕節，本土資金將會主導行情，在年底作帳的背景下，中小型股的表現空間非常大，這兩週我們已經用績效證明，不論大盤指數漲跌，個股都還是能夠大漲甚至漲停板，接下來一樣會是這樣的節奏，持續追蹤經濟數據，你就不會對市場的變化感到迷茫，好好享受這個月的行情吧。

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