從珊瑚到骨骼 仆派成為海洋生物挖礦公司

文．鄭妤安

「仆派海洋生技」成立於2017年，總部設立於台灣，為一間「海洋生物挖礦公司」(Marine Biological Mining Company)。擁有專業的研發、生產、技術團隊，進行人工培植珊瑚(cultured coral)，萃取成為世界級天然珊瑚人工培植骨骼醫材原料(raw materials for bone medical materials)，提供全球相關醫療生技產業使用。

將珊瑚做成人體骨骼材料

珊瑚之所以能成為骨骼、骨粉原料，優勢在得天獨厚的天然微孔結構，適於神經、血液及細胞的增生，運用範圍包括人骨、牙骨粉、骨板、骨釘、脊椎融合器、細胞支架及載體…等等。而發現珊瑚獨特功用，且在台灣投入大規模人工珊瑚培育(coral culitivation)、研發者，就是Coo Sheen。

原本從事旅館藝術設計的Coo Sheen，義無反顧跨界進入珊瑚培育領域，除了對多樣性珊瑚的美為之瘋狂外，最重要關鍵是對父親的愛。約莫二十年前，他在越南發現當地使用珊瑚取代鈦合金可作為人骨醫材替代品，遂想起家中因車禍而粉碎性骨折的父親。父親大腿上的支架原是以不鏽鋼更換成鈦合金，活動相當不方便，「看著爸爸行動不方便看了一輩子，我一直在思考有什麼東西是可以替代不鏽鋼跟鈦合金，而與珊瑚的邂逅，燃起我的這一股雄心。」那年的越南行，開啟了Coo Sheen將珊瑚做成人體骨骼材料之路。

然而，從初心到實現，卻是困難重重。Coo Sheen從在家中放置大大小小的魚缸開始，「珊瑚培育相當困難，需要耗費大量的精氣神，光是萃取技術實驗，就做了1781次，犧牲掉無數的珊瑚。」歷經十幾年的研發，千次實驗的歷程，實驗室一路擴充，從八坪到一百八十坪，總共搬了十三次，規模不斷擴大，直至今日已成為全球唯一珊瑚培植技術中心，面積達一千四百坪的廠區。Coo Sheen成功將珊瑚提升成可運用在人體的骨礦材料。

堅持所愛 獲國際發明大獎肯定

「我的座右銘：『花若盛開，蝴蝶自來！你若精彩，天自安排！』要做就做第一！只要我想做的，我就一定會做到，沒有什麼做不成，只是時間問題。」雖非培育、養殖專業背景，環境及知識卻沒有限制Coo Sheen對珊瑚的熱愛及發展。「我學藝術的，珊瑚對我來說真的很美，為了這個美，我一定要堅持。」

Coo Sheen的堅持也獲得了國際獎項的肯定，其研發之「創新型珊瑚骨粉於骨科與牙科之應用平台材料」(Innovative coral bone application platform on orthopedic and dental)於2019年接連獲得俄、日、美三大國際發明獎項，分別是第二十二屆全球最大莫斯科阿基米德國際發明展三項大滿貫金牌最高殊榮、第三十三屆日本東京創新天才國際發明展金牌，以及美國矽谷國際發明展金牌，同時獲得中國所頒發唯一的特別獎，共三面金牌三面特別獎！傲人的成績，讓仆派一躍成為全球矚目的台灣之光。

「仆派海洋生技」致力於成立「骨骼銀行」，以最先進自動化培植系統，精進於醫材原料創新，今年更與新加坡國立大學增材製造中心(AM.NUS)，以人工培育珊瑚為材料，用3D列印方式製造骨植入物，並因此登上新加坡最大官報媒體海峽時報The Straits Times版面，天然陶瓷(natural ceramics)運用撼動了全球學術界、醫療界、企業等。

珊瑚骨粉成醫療、醫藥關鍵原料

Coo Sheen握有專利製造技術，將公司品牌定位在「海洋生物原料供應商」，「我把自己定位在醫療、醫藥材料，我們就是原料供應商(medical materials supplier)，提供醫材、醫藥專業廠商優質的天然原料。」仆派在Coo Sheen的帶領下，站在世界舞台上為全球醫療夥伴闢建藍圖，促進人類醫療發展。

「仆派海洋生技」目前正走在取得美國FDA認證的道路上，期望能提供客戶高品質可信賴的天然材料｜珊瑚骨粉(coral bone graft)。珊瑚對於Coo Sheen來說，就如同他的維納斯，對其呵護備至。從「美」出發的這一股雄心壯志，已經讓培育珊瑚在醫療、醫藥領域成為關鍵原料，更確立了仆派海洋生技在全球醫療產業不可或缺的地位。