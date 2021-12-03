文．洪寶山

財報空窗結束 總會回歸現實

那麼為什麼市場還是願意追捧呢？因為十個裡面總有蒙到一、二個，準的那個當然要大肆宣傳，不準的就低調混過，時間久了就忘了，道理是一樣的。於是等到農曆春節過完，面對三月的年報、四月的第一季報，免不了要被震撼教育一下，2021年的第一季就是例子。

先說OMICRON，最近的訊息是以色列衛生部長霍洛維茲十一月三十日表示，接下來幾天疫苗對OMICRON效力的相關數據將出爐，但現在看來已經有樂觀的餘地，因初步資料顯示，只要接種疫苗者的體內還有抗體，或已接種加強劑的人，對此變異株都有很高防護力。

於是十二月一日的台指期一口氣修正百餘點的逆價差，收盤價平，顯示恐慌的氣氛退散，十一月二十六日到十二月一日的台指期Ｋ線圖呈現開高殺低、收高，開高殺低、收高，四個交易日構成震盪洗盤，可視季線為新的底部支撐，雖然OMICRON的檢測數據還要數周才有正式的完整結果，但金融市場已經為這場恐慌利空完成定調，多頭可望延續漲勢。

鮑爾的髮夾彎 明年升息幾次

最近利空真的很多，先有中國打壓台商，後有OMICRON，十一月三十日聯準會主席鮑爾確認拜登提名後的第一次公開談話，釋出了鷹派的訊息，果然如華爾街預期的，續任後的鮑爾翻臉如翻書。在參議院銀行委員會的聽證會上，鮑爾表示現在是時候停止使用「暫時」一詞來形容通膨了。

鮑爾這一表態意味著聯準會放棄了最初的說法，即通膨上漲是暫時的，這等於變相的跟市場說，聯準會承認通膨上升超乎預期，加上民調直直落的拜登將通膨視為當前最大的敵人，十二月的FOMC利率會議上可能考慮提前幾個月結束資產購買，市場解讀聯準會在2022年至少兩次升息二十五個基點(0.25%)，並可能在明年十二月前升息三次。鮑爾的國會講話引起了金融市場的劇烈反應，美股三大指數跌幅擴大，那斯達克指數一度跌幅超過2%。

控物價新對策 危機也是轉機

翻了一倍的美股明年能平安的撐過升息風暴嗎？不清楚，但有一點是確定的，就是拜登積極的在舒緩通膨壓力，先是聯合日本、印度一起釋出戰備儲油，NYMEX原油跌落到每桶64.43美元。白宮也已經收齊了主要半導體廠商的問卷，預估幾個月後就可以釐清囤積晶片的供應鏈瓶頸，車廠如果可以拿到更多的車用晶片，那麼來自二手車價格飛漲的壓力就可以舒緩。

此外，造成最近幾個月通膨加速的根源─美西塞港，也已經見到在碼頭八天以上的貨櫃箱數量減少了40%，拜登希望在假期前動用所有可用的工具，來解決供應鏈瓶頸以及通膨過高問題，拜登表示百思買、Food Lion、Etsy、沃爾瑪、美泰、三星和CVS Health等企業的庫存增加了，貨架上的庫存充足，已經準備好在這個假期滿足消費者的需求。從這個角度來看，運費、晶片與油價所造成的物價上漲，白宮與聯準會都已經有了對策，是明年投資環境的危機與轉機。

明年投資風格 選股四高一低

2022年是疫後史無前例的貨幣寬鬆的轉折點，將引導資金進一步配置在競爭力領先的企業，也就是說投資風格將重回高成長、高獲利、高現金分紅、低本益比、高技術門檻的選股條件，通常這類族群都是高價股，跟今年全球盛行的低價股當道的炒題材、炒籌碼會有區別，不過估計這個趨勢在明年第一季還不會發生，跟聯準會升息的時間點有點關係。

可追蹤缺產能的晶圓代工、ABF載板，WIFI 6E/7、光學鏡頭、資料中心、升息受惠、電池與儲能。當然每年總是會有幾支軋空股串場，目前來看，券資比超過百分百的大眾控無疑是精神指標，其他可追蹤的軋空潛力股有：中華化、智原、創意、宏達電、三晃、威盛、台揚、位速、創惟、漢磊、萬泰科。