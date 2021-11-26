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中信房屋榮獲《運動企業認證》

聯合新聞網 / 理財周刊

文．顏瓊真

健康活力 熱情中信

今年中信房屋更參加教育部體育署推動的《運動企業認證》計畫，首次參與即獲得認證。

總經理張世宗表示，獲得《運動企業認證》只是開端，未來希望能藉由多元的休閒運動項目來鼓勵全台中信房屋從業人員一同參與，讓「健康活力、熱情中信」的企業文化能進一步落實並深耕。

中信房屋向來相當重視員工身心健康，因此除了持續添購運動設備、營造職場運動風氣之外，還不定期舉辦各項運動相關活動及講座，鼓勵員工培養自主運動的習慣。

張世宗表示，近年國人健康意識抬頭、運動風氣盛行，不過根據統計，國人持續規律運動的比例，以勞動年齡十八至五十九的占比最低，僅一九至二八％，這不僅是勞工健康的一大警訊，對於企業而言，也隱含著生產力損失及工殤相關支出的成本，對於勞資雙方都是雙輸。

因此中信房屋以循序漸進的方式，從公司舉辦的活動裡加入運動的元素，像是在員工旅遊的行程裡安排一段步道健行，讓同仁在旅遊中也能同時兼顧運動。

或是不定期舉辦登山、淨灘活動，除了做公益，也能讓同仁走出戶外活動筋骨，由簡單的活動開始，提高同仁參與意願，進而養成運動的習慣。

除了宣導運動的重要性、鼓勵員工參與之外，企業主管的表率以及公司所規劃的福利也相當重要。

總經理以身作則 帶動運動風潮

張世宗更以身作則，主動參與公司舉辦的各項活動，業餘也從事健行、跑步等鍛鍊，甚至計畫在年底時來場自行車環島之旅，他認為，有愛運動的總經理，就能影響及帶動員工「愛運動」的風潮。

而公司內部也成立運動社團，包括員工自主創辦的瑜珈課、蹦蹦熱舞社、登山等社團，只要檢附照片、收據等各項運動證明，社團就能向福委會申請補助。

公司提供免費年度健康檢查，讓員工掌握自身健康狀況，以期能達到「用運動帶來健康、以健康遠離疾病」的目標。

中信房屋也廣邀旗下各加盟店都能一同來參與《運動企業認證》計畫。

張世宗期許透過此項認證，讓中信房屋所有從業人員能夠真正落實各式運動於生活之中，在追求業績之餘也兼顧生活與健康，讓身心更加健康，藉以實踐關懷員工的企業責任，打造「健康活力、熱情中信」的職場環境。

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