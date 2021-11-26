力優勢打造都市採礦 再獲企業肯定

文．許洛婕

環保署為解決傳統線性經濟所造成之環境污染及資源浪費等問題，目前循環經濟（Circular Economy）已納入我國「5+2產業創新計畫」，旨為形成「資源、產品、再生資源」循環，使整個系統產生極少的廢棄物，甚至達資源循環零廢棄之目標；希藉由遴選優秀廠商，鼓勵並引導各產業投入循環經濟，並期望能作為各產業推動循環經濟之標竿。

全段濕式處理技術 傳統底渣篩選再升級

代表力優勢公司出席領獎的是山林水環境工程股份有限公司(以下簡稱山林水公司)廖宗銘總經理，力優勢公司隸屬於山林水公司旗下之子公司，廖總經理表示，傳統底渣篩選所產出再生粒料會有異味產生，造成使用端廠商的困擾，力優勢在底渣處理上採全段濕式處理技術，讓進入製程的每一顆粒底渣均經過水洗，有效去除臭味有機物及重金屬化合物，所產出的再生粒料具有「不髒、不臭、不毒」之特點，使工程使用端接受度高。工程使用焚化再生粒料，除可減少開採天然土石資源，並可降低工程原料在運輸途中的碳排放量，讓資源永續循環使用。

碳排廢水大幅減少 積極落實環保政策

力優勢公司為一般廢棄物及一般事業廢棄物處理許可證乙級處理廠，專精處理各縣市環保局所轄垃圾焚化廠產出之底渣，許可處理量為每月41,200公噸，不論許可處理量、實際處理量及金屬分選率均為全國第一。本次遴選獲獎受委員肯定主要項目包含有：

1.配合政府綠能政策設置太陽能板，面積達5,000平方公尺、容量499KW、109年發電量597,716度、減少碳排放約304公噸。發電量約佔109年度總用電量67.7%，大幅減少能源使用量。

2.經由強化製程用水循環機制，109年用水較原設計用水量(製程廢水回收率74.2%)省水達24,028公噸；廢水排放量減少9,225公噸。

3.上下游合作業者明確，廢棄物再利用率105%，訂定允收標準及再生粒料品質標準達到品質控管及提升效能。

最後，廖總經理指出，去年（2020年）首次參加環保署「資源循環績優企業遴選」獲頒一星級獎項，2021年在所有同仁努力下，歷經各領域專長的委員資料檢核、評比等嚴謹遴選程序後，感謝環保署及委員專家的肯定給予最高殊榮；力優勢公司未來在邁向淨零碳排新時代的趨勢下，將秉持著集團企業「創新」、「專業」、「品質」、「服務」的理念，持續朝「環境資源」及「循環再利用」領域發展。