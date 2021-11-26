作夢行情接棒 地虎拚天龍

文．高適

跌深反彈地虎股漲勢擴大

十一月十五日全數公布第三季財報後，台股進入為期四個多月的傳統作夢行情期間，尤其元宇宙商機大夢已在全球股市先聲奪人帶動下，作夢行情欲小不易。年底前又有法人、集團作帳行情的多頭火種，獲得買盤支撐的族群或個股，仍會繼續活蹦亂跳。

目前台股資金高出低進轉向地虎股的移動方向非常明顯，股價跌深反彈行情一路從營運屬於景氣循環的貨櫃航運、面板、記憶體族群，擴散到搶搭作夢行情的光學、散熱及連接線器等族群，地虎股領攻的氣勢越來越強烈。今年作夢行情，各公司做的夢基本上都是圍繞在元宇宙、電動車及低軌衛星三大主軸，且多數同時搭上兩種商機夢，吸引市場目光並非難事。

元宇宙及電動車閃閃發「光」

以近期閃閃發光的光學族群為例，主打的就是元宇宙及電動車。光學元件是元宇宙的主要硬體之一，過去台灣光學廠多以消費性電子產品應用為主，也多有VR/AR應用鏡頭等相關產品及客戶，未來隨元宇宙應用場景技術成熟，VR/AR硬體裝置需求起飛，對於台廠的需求將會逐步放量。

隨著汽車智慧化程度的提高，車載鏡頭開始和演算法結合，進一步提供車道偏離預警(LDW)、汽車碰撞預警(FCW)等先進駕駛輔助系統(ADAS)功能。車載鏡頭主要包括內視鏡頭、後視鏡頭、前置鏡頭、側視鏡頭、環視鏡頭等。目前車載鏡頭主要應用於倒車影像(後視)及三六○度全景(環視)，其高階車款配備的鏡頭可多達八個，用於輔助停車或自動緊急煞車上。

玉晶光、佳能獲資金追捧

今年特斯拉更在Model 3及Model Y部分新車移除自駕系統Autopilot、全自動駕駛(FSD)的雷達設備，改為全鏡頭影像搭配神經網絡技術，且可在北美進行半自動駕駛，大幅增添光學鏡頭未來在自動駕駛應用上的想像空間。台灣光學廠近年已陸續切入車載鏡頭市場開始出貨，隨著自動駕駛功能在汽車市場滲透率走升，車載鏡頭市場規模加速成長趨勢已不可逆。

外資偏愛的玉晶光(3406)就表示，元宇宙相關的光學元件都有在出貨，根據客戶對這個產業的規劃及願景，有可能從二○二二年開始就會放量。花旗預期VR/AR產品將在二○二一至二○二三年為公司帶來四％、一○％及一五％營收貢獻。車用部分也有出貨，主要聚焦在自動駕駛及ADAS，但目前量不多再過幾年應該有機會。

佳能(2374)子公司一品光學的VR鏡頭，已透過模組廠打進宏達電(2498)供應鏈及中國市場，搶食元宇宙商機。公司近年來持續往上游關鍵零組件去布局，以感測技術為核心，發展模組與子系統，如全景三六○模組、分光器模組、事件影像模組與TOF深度感測模組等，車用感測同樣聚焦在自動駕駛及ADAS。與日系客戶配合的案子開始落地，三路高階行車記錄器今年下半發酵，營收佔比約五％，二○二二年隨出貨放量，營收佔比有機會挑戰二○％。