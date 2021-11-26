文．洪寶山

本月初拜登分別會見了鮑爾和聯準會理事布雷納德，據說，白宮內部一些支持布雷納德的官員仍將提名重點放在鮑爾的交易醜聞上—2020年10月1日在道瓊指數27816點暴跌到26143點前不久，從個人帳戶出售了價值至多五百萬美元的Vanguard Total Stock Market Index Fund(VTI)股票，還有一些交易沒有具體日期。但是財政部長葉倫曾建議再次提名鮑爾，她不希望看到聯準會主席的選擇變得政治化，並且她還重視領導層的延續性。

美股迎戰通膨 會不會先下後上 小標文字

從拜登聯合中國、日本、印度即將共同釋出戰備儲油的動作來看，通膨議題是目前左右下任聯準會主席人選的關鍵變數，拜登可能早就屬意鮑爾連任，但是通膨暫時論讓拜登的民調直直落，所以只好讓鮑爾嚐嚐冷板凳的滋味，期盼護航期中選舉。

11月23日凌晨拜登果然提名鮑爾連任聯準會主席，並提名布雷納德為副主席，對華爾街而言，鮑爾連任，貨幣政策穩定是正面訊息，豈料同日的那斯達克指數下跌1.26％，盤中創16212歷史新高點，但以實體長黑K做收，日K線圖的MACD指標初步有轉弱的跡象，新的一年美股迎戰通膨，會不會先下後上呢？

華爾街擔心第一任的鮑爾言不由衷，當然也跟提名他的川普強勢有關，好不容易低調撐過了第一任，沒有連任壓力的第二任，通常都會因為使命感而變得不受華爾街歡迎。

先前鮑爾在FOMC利率決策會議上表示，如果通膨上升加速，必要的時候也會出手調控，在美日印宣布釋出戰備儲油後，OPEC+竟然警告：「那增產的事要重新考慮」，NYMEX原油再度逼近每桶八十美元，相信第二任期的鮑爾，有可能超越布雷納德的至少加息兩次的立場，搖身一變成為鷹派聯準會，這是台股的第一個變數。

抵制北京冬奧 將成美中新戰場

明年是美中台政治大選年，除了習近平尋求第三任期之外，美國與台灣都是期中選舉，政治左右經濟的影響性提高。線上拜習會之前，突然意外蹦出中國女子網球好手彭帥自爆被中共高官性侵案，全球體育界發聲關心彭帥的人權議題。

拜習會後，市場傳出拜登可能聯合盟友抵制北京冬奧，兩件事情的時間巧合，如果拜登牽線抵制北京冬奧的話，中國會怎麼出招反制？這不容易推測，不過台灣身處美中地緣政治角力的核心風暴圈，很有可能中國會針對明年的台灣縣市長選舉下手，例如先從執政黨金主圈查稅、查違法違規開始。

11月5日中國國台辦公布「台獨頑固分子」名單，11月22日新華社報導，「上海、江蘇等五省市有關執法部門，最近展開執法檢查後，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業等，在環保及土地利用等方面，存在『違法違規行為』，依照大陸法律法規，對遠東集團採取罰款等措施」。同日晚間中國國台辦以「答記者問」方式回應「是否與台獨頑固分子清單有關」的提問，國台辦發言人朱鳳蓮沒有否認二者的關聯性。

知情人士指出，中國很可能是認定遠東集團有捐款給台獨頑固份子，因此蓄意打擊遠東，以達到殺雞儆猴的效果。

遠東集團寒蟬效應 台股添變數

11月23日遠東新跳空下跌，加權指數拉回測試10日均線17679點支撐，量縮連三黑K，再過一個月就是聖誕—元旦連假，通常12月中旬後外資進出股市的金額會比平常少很多，面對18034前高壓力觀望保守的氣氛已經形成，所以今年的結帳行情提前到來。

況且尚不得知，遠東集團事件是單一事件，還是中共新一輪「反獨促統」的開始，之前，為了規範「政治獻金」，台灣監察院官網有公開了以企業為主體的全部政治獻金資訊，這使得國台辦能夠根據現有資訊鎖定對「頑固台獨分子」進行資金支持的企業，可以預見，現有數千家在中國營運的台灣企業都會被進行調查。所以可預期明年政治大選年，處在高檔的台股，操作難度必然會加大，這是台股的第二個新變數。

通膨大敵當前 央行升息三條件

當然，通膨是目前所有人的敵人，台灣央行已經釋出明年升息的三條件：一是國內當前及未來通膨情勢，二是主要國家升息步調，三是紓困振興措施情況。跟今年不同的是，貨幣政策轉向趨緊，而且供應鏈瓶頸可能在明年下半年緩解，供需可能漸漸回歸疫情前的常態，投資風格的轉換，又是另一種投資新變數。