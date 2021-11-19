美聯儲有望加速縮表 美元趨勢已成形
文．理周教育學苑．方鈞
A:這次美國回收QE主因來自於通膨失控，後續回收速度快慢也必須從通膨及美國經濟狀況兩大方向討論，在眾多經濟數據中，通膨強弱度主要看消費者物價指數(CPI)，經濟復甦狀況則是看非農就業人口及零售銷售月率，無論是通膨再加劇或是經濟有回穩力道，都將加速美聯儲回收QE。
就CPI來看，勞工部公布十月CPI年增6.2%，不僅高於市場預期，更創下三十年來新高，主要還是因為石油及食品原物料上漲，就目前演進速度來看，石油及食品原物料價格並未下滑，而縮表也剛施行不久，短期要讓CPI直接下降，難度頗高。
而在經濟復甦上，10月非農就業人口數增加53.1萬人，失業率同時下降至4.6%，就業市場有回穩跡象，11月16日發布的美國10月零售銷售月率公布值1.7%，高於市場預期，兩大數據皆顯示美國經濟復甦正回到軌道上，在通膨壓力下，如果美國經濟復甦步入正軌，美聯儲將加速升息節奏。
就美元指數來看，目前價格已突破盤整區間，上方距離壓力區還有空間，沿著趨勢線上行，整體看來後續還有上漲力道，接下來無論是通膨加劇或是美國經濟數據好轉，都能再一次推升美元指數上漲，長線維持看多。
如果投資人是要到銀行換美元，也可以開始入手一些，國際市場美元開始動作，但台灣的美元匯率尚未反映，後續補漲有空間，整體來看美元趨勢已經形成，想要做美元差價的投資朋友可以開始布局了。
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