快訊

第一份台灣人觀點的餐飲評鑑 「500盤」完整得獎名單

政策轉彎！春節「7+7+7」方案返家快篩 直接改為公費快篩

美聯儲有望加速縮表 美元趨勢已成形

聯合新聞網 / 理財周刊

文．理周教育學苑．方鈞

A:這次美國回收QE主因來自於通膨失控，後續回收速度快慢也必須從通膨及美國經濟狀況兩大方向討論，在眾多經濟數據中，通膨強弱度主要看消費者物價指數(CPI)，經濟復甦狀況則是看非農就業人口及零售銷售月率，無論是通膨再加劇或是經濟有回穩力道，都將加速美聯儲回收QE。

就CPI來看，勞工部公布十月CPI年增6.2%，不僅高於市場預期，更創下三十年來新高，主要還是因為石油及食品原物料上漲，就目前演進速度來看，石油及食品原物料價格並未下滑，而縮表也剛施行不久，短期要讓CPI直接下降，難度頗高。

而在經濟復甦上，10月非農就業人口數增加53.1萬人，失業率同時下降至4.6%，就業市場有回穩跡象，11月16日發布的美國10月零售銷售月率公布值1.7%，高於市場預期，兩大數據皆顯示美國經濟復甦正回到軌道上，在通膨壓力下，如果美國經濟復甦步入正軌，美聯儲將加速升息節奏。

就美元指數來看，目前價格已突破盤整區間，上方距離壓力區還有空間，沿著趨勢線上行，整體看來後續還有上漲力道，接下來無論是通膨加劇或是美國經濟數據好轉，都能再一次推升美元指數上漲，長線維持看多。

如果投資人是要到銀行換美元，也可以開始入手一些，國際市場美元開始動作，但台灣的美元匯率尚未反映，後續補漲有空間，整體來看美元趨勢已經形成，想要做美元差價的投資朋友可以開始布局了。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1108期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

低軌衛星將成為明年投資重心與投資標的

低軌衛星肯定是明年(2022)的投資重心及投資標的。從該產業的功用與發展優勢有以下幾點值得探討，首先，低軌衛星訊號傳輸快、低延遲，可滿足人工智慧(AI)、物聯網、車聯網等新興應用，再者，低軌衛星有強大的訊號覆蓋率，滿足偏遠地區需求，以及自動駕駛採用低軌道衛星來導航，最後，隨著低軌衛星產業的發展，其製造、發射成本大幅下滑，火箭發射因可重複利用使成本降低，射頻元件與天線技術突破，效能大幅提升。

平價抗漲

聯準會的通膨暫時論，原先主要是研判運費到了十月份就會轉折向下，然後隨著疫苗的施打普及，結束供應鏈之亂，通膨也將下滑，但美國的港口自動化不足、卡車不足，因現在有些公司採用無人駕駛的貨車，所以卡車公司出高價徵人也找不足人，因為年輕人不願進入這個可被替代的行業。

半導體評價再提升

元宇宙新商機席捲全球資本市場，成為近日資金瘋狂追逐的熱門焦點，任何公司只要掛上元宇宙一詞，股價就隨即上宇宙，全球科技股的評價因此重新向上調整。費城半導體更在擔任元宇宙關鍵角色的NVIDIA、AMD股價大漲帶動下，接連改寫歷史新高，近一個月漲幅高達15％，有望帶動與之連動性高的台灣半導體股，跟上評價調升腳步。

蓋德主動出擊 取得美國高通5G+

「蓋德科技」以智慧穿戴、ICT、創新醫療設備，以及健康整合應用平台為發展核心，創辦人兼董事長許賓鄉自2008年創立至今，期間榮獲國內外各大獎項，為全球科技養老服務平台先驅，也是台灣高齡照護與遠距醫療應用產業的指標性公司。

美聯儲有望加速縮表 美元趨勢已成形

Q:在11月會議中，FED決議每月減少150億美元縮減購債計畫，但還不急著升息，FED正式縮表已啟動，美元多頭趨勢已成形。接下來美元會走多久？急漲還是緩漲？是否有機會加速升息？

走圖天后林穎教你提高勝率穩穩賺

學了很多的技術分析，卻不知怎麼用，甚至覺得有些指標在同一種狀況下還互相矛盾，這時候你需要「走圖」，走圖天后林穎說，「走圖」就是「復盤」，是所有技術分析的融合，可以幫助投資朋友在千變萬化的盤勢中做更精準的判斷及決策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。