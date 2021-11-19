蓋德主動出擊 取得美國高通5G+

文．鄭妤安

後疫情時代數位服務 即時健康管理與醫療風險控制

新冠疫情重創全球經濟，也給人類在健康議題上了一次震撼教育，在這一波疫情當中美國死傷尤其慘重，更為美國原本就已經負擔沉重的醫療健保制度帶來破壞性的打擊。

這一波疫情在全球造成超過五百萬人的死亡，也在醫療領先的美國造成了超過七十六萬人的死亡，而且大部分人群是有慢性病的問題，這個過程幾乎讓美國傳統的醫療保險制度崩潰。為避免破產，美國醫療健保公司開始大幅調整商業模式，用來因應後疫情時代以即時健康管理與醫療風險控制為主的服務模式。

意即用戶必須透過創新的穿戴裝置、醫療設備與互動式APP的搭配，隨時上傳健康數據進行AI精準健康的風險評估，讓保險公司隨時掌握用戶的醫療風險，進而精算出最適合的保險費用。

用戶也藉由配合醫療保險公司的健康穿戴與創新醫療設備的健康數據管理，進而提升自身的健康與降低慢性病風險，進而獲得更低的醫療保險支出，與保險公司獲得雙贏的局面。政府也因為民眾有效控制健康風險與降低醫療保險支出，進而讓負擔沉重的醫療保險財政支出，獲得巨大的改善契機。

美國高通Qualcomm Inc.是全球的5G網絡與通訊設備霸主！高通也看好這一波5G+數位健康的趨勢與機會，規劃利用5G網絡將健康、醫療、養老串連成雲端服務模式，也積極整合了台灣在健康穿戴的全球供應鏈優勢，構建Qualcomm Wearables Ecosystem Accelerator智慧穿戴生態系統加速器，以智慧城市讓生活更美好的願景，將優質的生活模式變成像水電般可隨時取用的服務模式(as a Service)。

智慧穿戴整合健康醫療服務 蓋德軟硬實力兼具

蓋德科技長期專注在以智慧型穿戴搭配創新醫療設備，構建可以服務用戶的健康雲平台。在去年與美國高通建立合作機會後，便積極在全球市場建立成功案例，現已成功在印尼與當地最大系統整合商Indocyber共同構建5G數位健康服務平台，用來串連印尼一千三百家診所，以健康穿戴搭配遠距醫療與健康雲平台，服務印尼國家電網公司PLN高達五十萬的員工與用戶。

美國ProMedica是全美第二大醫療集團，也是第一大養老集團與醫療保險公司，看好後疫情時代的即時數位健康管理與遠距醫療服務平台優勢，選擇了蓋德科技當作全球合作伙伴，讓蓋德積累多年的穿戴整合健康醫療服務平台的硬實力，獲得一次成功躍上國際舞台的重要機會。

AI精準健康分析平台 獲2021國家新創獎

蓋德科技已積累連續三年的營利簽證財報，加上成熟且獲得國際大廠肯定的智慧穿戴與遠距醫療平台，搭配甫獲得2021年第十八屆國家新創獎的AI精準健康分析平台，將為蓋德在以硬體銷售商業模式轉型成軟體服務平台模式的巨大轉型機會。蓋德預計今年底導入四大會計系統服務，並規劃2022年公開發行，朝上市路徑努力。

許賓鄉十多年的創業路，實際演繹了所謂「山不來便向山走去」的積極、謙卑態度，他表示「與其苦惱自己沒有機會，不如主動去接近機會。」創業之路從來就不容易，特別是科技產品以及系統整合的開發，戰死沙場的人更是數不勝數。「我這叫『屢敗屢戰』！」許賓鄉笑笑說道。帶著對阿嬤的孝心與思念之情，秉持著照護老人家需求，以及維護大眾健康安全的理念，許賓鄉帶領蓋德科技，期許成為大健康產業的臉書。

許賓鄉

現任：蓋德科技股份有限公司創辦人及董事長

學歷：國立臺灣科技大學工程學系、管理研究所

北京清華大學企業總裁研習班

經歷：行政院科技會報辦公室SRB醫療照護科技委員(2015~)

台灣物聯網產業技術協會發起人、理事、智慧暨精準醫療委員會副召集人

臺北市電腦公會TCA銀雲照護聯盟會長(2013~)

臺北市電腦公會TCA雲端應用服務產業聯盟副會長(2014~)

中國僑商聯合會臺灣分會發起人暨理事

榮譽：2021 第十八屆國家新創獎

2020 第十七屆國家新創獎 產業精進獎

2019 全球物聯網博覽會創新黑科技T20第二名

2018 臺灣商業總會企業創新服務獎

2017 第一屆國家產業創慧獎AI x IoT