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半導體評價再提升

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適

記憶體廠跌深反彈

產業研調機構TrendForce認為建設比網路世界更複雜的元宇宙，將需要更強大的數據運算核心、傳輸龐大數據的低延遲網路環境及用戶端的具備更佳顯示效果的AR/VR裝置，將帶動先進晶圓製程、記憶體需求、5G網路通訊及顯示技術的發展。

由於AI(人工智慧)的導入及運算需求提升，高速運算晶片(HPC)成為關鍵角色，讓圖示成像及大量的資料處理更順暢，實現元宇宙必須要有HPC晶片及影像處理晶片，運算能力強的CPU與GPU為核心角色，更先進的晶圓製造製程將能提供在體積、效能及省電都會有不錯表現的運算晶片。

元宇宙的概念框架更仰賴端點運算的支援，預期將賦予資料中心更多活化因子，帶動微型伺服器及邊緣運算成長，並可望帶動DRAM在單機搭載容量需求成長，及對於儲存硬體效能的同步提升，使得SSD與HDD相較的高速寫入特性將為必要選擇方案，為近期市況營運迎逆風的記憶體廠帶來未來需求成長的預期，激勵近一個月股價落底反彈，不僅國際原廠美光上漲14％、海力士上漲15％，台灣利基型記憶體廠南亞科(2408)也上漲13％。

HPC IP及高速傳輸晶片廠創新高

外資大摩近期出具的元宇宙報告也提出類似的觀點，表示元宇宙象徵的是現實與虛擬世界的連結，也代表著將需要更強大的技術及龐大的半導體市場。無線VR頭戴式裝置所需的WiFi 7技術、更強大的圖型處理器、雲端運算技術、眼動與運動追蹤技術、電競電腦及VR顯示器等六大技術趨勢可能會有潛在的受益者，各技術趨勢又都需要半導體技術演進支援才能成事。正如同遊戲開發技術軟體公司Beamable執行長Jon Radoff所說：「元宇宙的基礎就是半導體」。

HPC IC設計廠NVIDIA將自己定義為「加速運算」的公司，要透過強大的運算力幫元宇宙做基礎建設，幫所有廠商、使用者建構一個虛擬世界，需要許多AI、模擬演算法、平台規劃等技術，而這些都能在基礎模擬平台Omniverse上實現。NVIDIA加速運算一切源起於GPU、CPU及DPU晶片，DGX、HGX、EGX、RTX及AGX系統，均為HPC的相關應用。

市場對NVIDIA在元宇宙商機拓展的樂觀期待，也會投射在HPC應用需求崛起的預期，將HPC供應鏈視為元宇宙商機受惠者，有利評價提升更甚於整個半導體產業。因此，可以見到HPC IP廠創意(3443)、力旺(3529)及世芯-KY(3661)，與HPC搭配的高速傳輸IC設計廠譜瑞-KY(4966)、創惟(6104)及威鋒電子(6756)近一個月來股價均相繼創新高。

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