文．洪寶山

通膨三大元兇 政策如何因應

產業結構性的問題，拖延了運費轉折的時間，樂觀者會認為，依照目前的情況，塞港無解會延續到明年第二季，正好接續第三季的旺季，明年又是沒有烏雲的一年。可是這跟聯準會的觀點不同，聯準會十一月初的觀點是明年第三季或第四季通膨將舒緩，當然是指供應鏈之亂到那時候會緩解，那麼這兩者之間的差異，誰對？誰錯？

可以確認的一點就是，當下的通膨如果繼續上揚，美國政府的新政策一定出台，務求把通膨打下去。如果不是把油價打下去，那就是把晶片價格打下去，如果都不是，那就是要把運費打下去，可是上述的產業結構又無法短期改善，運費又維持在高位，成本轉嫁給消費者，那怎麼辦呢？最後就會形成消費力萎縮，只要需求減少，那就可以讓運費下滑，而這就是停滯性通膨的雛形。

打破通膨僵局 就看誰先讓步

所以到時候如果不希望需求減少，那就是船公司自己要吸收成本，消費者、船公司、聯準會、白宮、碼頭工會、卡車及司機等，總得有一方讓步，這個通膨繼續上漲的循環才會打破，就等著看誰會讓步。

市場傳言拜登將在感恩節之前公布下任聯準會主席，最新出爐的美國十月CPI和核心CPI分別創一九九○年十二月和一九九一年八月以來的年增率新高，意外暴漲的通膨數據，使得現任聯準會主席鮑爾的連任之路並不一定順順利利。

因為鮑爾的通膨暫時論越來越受到挑戰，事實上正如鮑爾所說的：「通膨來自供應鏈瓶頸，不能靠貨幣政策來舒緩」，但是因為通膨問題，拜登的民調降到41%新低，如果正如鮑爾所預測的，通膨的轉折要等到明年的下半年，那麼勢必影響民主黨期中選舉的票數。

但是布萊雷德預期明年六月之前升息兩次的立場，對股市的衝擊更大，拜登選布雷納德當下任聯準會主席的可能性不高，根據線上博彩網站PredictIt的資料，截至十一月十一日，鮑爾獲得參議院批准連任美聯儲主席的可能性為74%，而布雷納德獲得提名的可能性為26%。

將釋戰備儲油 拜登喊話增產

所以當前的金融市場就很詭異，因為原物料市場已經有鐵礦砂和動力煤出現破底的空頭走勢，天然氣也在高位震盪出疑似Ｍ頭的型態，拜登除了喊話OPEC+增產，同時也考慮釋出戰備儲油。

再對照美元指數站上95點，90-93點的W底型態明顯，暗示市場預期在高通膨環境裡，聯準會緊縮貨幣政策是遲早的事，就連通膨保值的黃金也站上每盎司一千八百美元的整數關卡。

從上述商品的走勢，似乎市場預期鮑爾連任、通膨持續上揚，升息的進程提前。未來需要好好觀察倫敦銅的走勢，如果銅價在庫存處在歷史低位的背景，卻突然跌破每噸九千美元的年線支撐，那就要提防停滯性通膨的威脅。

不過，相較於CPI，聯準會更關注PCE(個人消費支出物價指數)，二○一二年聯準會將核心PCE年增率漲幅2%定為長期通膨目標，從此將PCE直接量化掛鉤貨幣政策。CPI和PCE的最大區別是標的商品的權重不同，比如房屋在CPI中的權重為33%，在PCE中僅約16%。

台灣何時升息 央行看三條件

上一輪經濟衰退的時候，需求縮手，廠商庫存增加，為了打消庫存，十元商店興起，以低於市價的價格買斷一批貨品，薄利多銷。再過兩個月就是農曆春節了，政府協商賣場設置平價區，穩定物價，同樣具有十元商店的作用，不過每一輪的經濟衰退與復甦，必然造成富者越富、貧者越貧的差距擴大，儘管現在廠商因為疫情而建立安全庫存，但越來越多國家鬆綁邊境管制，人流通了，民眾的消費可能從原先的購物，轉換成旅遊、美食等服務類的消費，將造成通膨回落。

此外，物流遲早也會回復正常，屆時總需求可能不如當下強勁，而當下大力擴充的產能是否過剩，是明年金融投資的決戰點。至於台灣的貨幣政策，央行總裁楊金龍日前在立法院表示：「台灣升息的三大條件，包含目前與未來通膨展望、主要國家的貨幣政策緊縮情況，以及國內紓困振興的情況」。