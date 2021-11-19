快訊

第一份台灣人觀點的餐飲評鑑 「500盤」完整得獎名單

政策轉彎！春節「7+7+7」方案返家快篩 直接改為公費快篩

平價抗漲

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

通膨三大元兇 政策如何因應

產業結構性的問題，拖延了運費轉折的時間，樂觀者會認為，依照目前的情況，塞港無解會延續到明年第二季，正好接續第三季的旺季，明年又是沒有烏雲的一年。可是這跟聯準會的觀點不同，聯準會十一月初的觀點是明年第三季或第四季通膨將舒緩，當然是指供應鏈之亂到那時候會緩解，那麼這兩者之間的差異，誰對？誰錯？

可以確認的一點就是，當下的通膨如果繼續上揚，美國政府的新政策一定出台，務求把通膨打下去。如果不是把油價打下去，那就是把晶片價格打下去，如果都不是，那就是要把運費打下去，可是上述的產業結構又無法短期改善，運費又維持在高位，成本轉嫁給消費者，那怎麼辦呢？最後就會形成消費力萎縮，只要需求減少，那就可以讓運費下滑，而這就是停滯性通膨的雛形。

打破通膨僵局 就看誰先讓步

所以到時候如果不希望需求減少，那就是船公司自己要吸收成本，消費者、船公司、聯準會、白宮、碼頭工會、卡車及司機等，總得有一方讓步，這個通膨繼續上漲的循環才會打破，就等著看誰會讓步。

市場傳言拜登將在感恩節之前公布下任聯準會主席，最新出爐的美國十月CPI和核心CPI分別創一九九○年十二月和一九九一年八月以來的年增率新高，意外暴漲的通膨數據，使得現任聯準會主席鮑爾的連任之路並不一定順順利利。

因為鮑爾的通膨暫時論越來越受到挑戰，事實上正如鮑爾所說的：「通膨來自供應鏈瓶頸，不能靠貨幣政策來舒緩」，但是因為通膨問題，拜登的民調降到41%新低，如果正如鮑爾所預測的，通膨的轉折要等到明年的下半年，那麼勢必影響民主黨期中選舉的票數。

但是布萊雷德預期明年六月之前升息兩次的立場，對股市的衝擊更大，拜登選布雷納德當下任聯準會主席的可能性不高，根據線上博彩網站PredictIt的資料，截至十一月十一日，鮑爾獲得參議院批准連任美聯儲主席的可能性為74%，而布雷納德獲得提名的可能性為26%。

將釋戰備儲油 拜登喊話增產

所以當前的金融市場就很詭異，因為原物料市場已經有鐵礦砂和動力煤出現破底的空頭走勢，天然氣也在高位震盪出疑似Ｍ頭的型態，拜登除了喊話OPEC+增產，同時也考慮釋出戰備儲油。

再對照美元指數站上95點，90-93點的W底型態明顯，暗示市場預期在高通膨環境裡，聯準會緊縮貨幣政策是遲早的事，就連通膨保值的黃金也站上每盎司一千八百美元的整數關卡。

從上述商品的走勢，似乎市場預期鮑爾連任、通膨持續上揚，升息的進程提前。未來需要好好觀察倫敦銅的走勢，如果銅價在庫存處在歷史低位的背景，卻突然跌破每噸九千美元的年線支撐，那就要提防停滯性通膨的威脅。

不過，相較於CPI，聯準會更關注PCE(個人消費支出物價指數)，二○一二年聯準會將核心PCE年增率漲幅2%定為長期通膨目標，從此將PCE直接量化掛鉤貨幣政策。CPI和PCE的最大區別是標的商品的權重不同，比如房屋在CPI中的權重為33%，在PCE中僅約16%。

台灣何時升息 央行看三條件

上一輪經濟衰退的時候，需求縮手，廠商庫存增加，為了打消庫存，十元商店興起，以低於市價的價格買斷一批貨品，薄利多銷。再過兩個月就是農曆春節了，政府協商賣場設置平價區，穩定物價，同樣具有十元商店的作用，不過每一輪的經濟衰退與復甦，必然造成富者越富、貧者越貧的差距擴大，儘管現在廠商因為疫情而建立安全庫存，但越來越多國家鬆綁邊境管制，人流通了，民眾的消費可能從原先的購物，轉換成旅遊、美食等服務類的消費，將造成通膨回落。

此外，物流遲早也會回復正常，屆時總需求可能不如當下強勁，而當下大力擴充的產能是否過剩，是明年金融投資的決戰點。至於台灣的貨幣政策，央行總裁楊金龍日前在立法院表示：「台灣升息的三大條件，包含目前與未來通膨展望、主要國家的貨幣政策緊縮情況，以及國內紓困振興的情況」。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1108期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

低軌衛星將成為明年投資重心與投資標的

低軌衛星肯定是明年(2022)的投資重心及投資標的。從該產業的功用與發展優勢有以下幾點值得探討，首先，低軌衛星訊號傳輸快、低延遲，可滿足人工智慧(AI)、物聯網、車聯網等新興應用，再者，低軌衛星有強大的訊號覆蓋率，滿足偏遠地區需求，以及自動駕駛採用低軌道衛星來導航，最後，隨著低軌衛星產業的發展，其製造、發射成本大幅下滑，火箭發射因可重複利用使成本降低，射頻元件與天線技術突破，效能大幅提升。

平價抗漲

聯準會的通膨暫時論，原先主要是研判運費到了十月份就會轉折向下，然後隨著疫苗的施打普及，結束供應鏈之亂，通膨也將下滑，但美國的港口自動化不足、卡車不足，因現在有些公司採用無人駕駛的貨車，所以卡車公司出高價徵人也找不足人，因為年輕人不願進入這個可被替代的行業。

半導體評價再提升

元宇宙新商機席捲全球資本市場，成為近日資金瘋狂追逐的熱門焦點，任何公司只要掛上元宇宙一詞，股價就隨即上宇宙，全球科技股的評價因此重新向上調整。費城半導體更在擔任元宇宙關鍵角色的NVIDIA、AMD股價大漲帶動下，接連改寫歷史新高，近一個月漲幅高達15％，有望帶動與之連動性高的台灣半導體股，跟上評價調升腳步。

蓋德主動出擊 取得美國高通5G+

「蓋德科技」以智慧穿戴、ICT、創新醫療設備，以及健康整合應用平台為發展核心，創辦人兼董事長許賓鄉自2008年創立至今，期間榮獲國內外各大獎項，為全球科技養老服務平台先驅，也是台灣高齡照護與遠距醫療應用產業的指標性公司。

美聯儲有望加速縮表 美元趨勢已成形

Q:在11月會議中，FED決議每月減少150億美元縮減購債計畫，但還不急著升息，FED正式縮表已啟動，美元多頭趨勢已成形。接下來美元會走多久？急漲還是緩漲？是否有機會加速升息？

走圖天后林穎教你提高勝率穩穩賺

學了很多的技術分析，卻不知怎麼用，甚至覺得有些指標在同一種狀況下還互相矛盾，這時候你需要「走圖」，走圖天后林穎說，「走圖」就是「復盤」，是所有技術分析的融合，可以幫助投資朋友在千變萬化的盤勢中做更精準的判斷及決策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。