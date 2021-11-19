低軌衛星將成為明年投資重心與投資標的

文．陳榮華、理周教育學苑

如果說元宇宙只是個初步的概念，根據現階段的科技，元宇宙的產品，在未來10年後才有可能大量問世。相較而言，低軌衛星則是比較快速從現在開始3-5年內肯定有機會導入商用模式，影響你我的生活。單以美國STARLINK從2018年2月的首次發射至今，已成功佈置達1791顆低地衛星，幾乎以平均幾天一顆的速度增長，預估整體產業未來三年還將投放超過四千顆衛星，如果說 2020 年的年終行情以電動車為主，則 2021 年的年終行情則以元宇宙及低軌衛星稱雄，預料將隨著商用服務的導入，投資人將做好迎接2022為低軌衛星元年心理準備。

2020年衛星產業營收規模約2710億美元，預估到2022年後會加速成長，而低軌衛星經濟規模明顯，帶來收益呈正向成長，且低軌衛星對於廠商而言為新市場，可獲得超額利潤。台灣科技業者如通訊晶片、記憶體、電路板、高頻通訊模組、微波元件、基地電源供應器、連接器件、散熱模組等概念股將成為投資人接下來投資股票的新標的。很多投資人或許對低軌衛星產業的組成不甚了解，以下就簡單為投資朋友做個分類，將有利於投資者更快精準的投資該產業股票。

晶片: 宏觀(6568)

PCB相關：華通(2313)、騰輝-KY(6672)、昇貿(3305)、新復興(4909)

高頻無線通訊模組：同欣電(6271)

小型衛星地面站：台揚(2314)、兆赫(2485)、啟碁(6285)

VSAT微波元件：昇達科(3491)

航太金屬零組件：公準(3178)、漢翔(2634)

由於版面有限，無法一一的為每支股票做很詳細的簡介，單就近期股價漲幅較大，或是公司營收將可望出現較爆發性成長轉機的兩隻股票做籌碼及技術分析上的比較。

首先談到微波高頻元件設計製造廠昇達科，昇達科去年來自低軌衛星貢獻營收約為7,300萬元，由於今年前三季低軌衛星的貢獻已超越去年全年，再加計第四季的業績挹注，法人推估，昇達科今年來自低軌衛星的營收挹注將達到1.3億元，年增近七成，展望2022年，伴隨著更多認證的產品投產，低軌衛星挹注將會更為明顯，有望飆出310％的成長。

從董監及外資持股來看，本波走勢應該完全是外資拉抬上來，從7月的持股1%到10月的8.6%，增持不少。

從籌碼面來看，大戶加碼一段時間推升股價走高後，散戶開始追高，短線不利股價進一步走高。

技術面來看，漲幅過大的情況下，技術指標面臨乖離修復，雖然多頭格局仍在，但震盪加大追高風險性加大，須注意安全性，拉回不破前低形成新的HL往上或是突破HH高點並持續上攻時，較有投資買進的機會。

其次，談到SpaceX的星鏈計畫發射的低軌衛星當中，每顆衛星搭載約6000多顆RF收發模組，全由同欣電獨家供應，里昂證券喊買同欣電，並分別上調2021至2023年的EPS預期9％至13％，以反映本季財報和更高的利益率預期，目標價也從305元上修為345元。

同欣電也是仰賴外資與投信拉抬股價，但大股東卻出現減持狀況比較詭異一點，但所幸沒影響股價創高。

籌碼方面，近期主力拉抬過後，目前有重回的跡象，而散戶也逢高出脫離場(券商家數轉為負值中)籌碼集中度也開始增加，有利後勢股價走高。

從技術面來看，該股近期股價來到311創歷史新高，但該股有個特性就是過高拉回，所以不要破線追，而要等創高拉回後才能承接，目前將可能出現漲多後的拉回走勢，短線投資者宜耐心等待出現新的HL點出現，在不破前波LH點前都可偏多思維，趁勢搭上這波低軌衛星強勢股的列車!