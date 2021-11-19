快訊

第一份台灣人觀點的餐飲評鑑 「500盤」完整得獎名單

政策轉彎！春節「7+7+7」方案返家快篩 直接改為公費快篩

低軌衛星將成為明年投資重心與投資標的

聯合新聞網 / 理財周刊

文．陳榮華、理周教育學苑

如果說元宇宙只是個初步的概念，根據現階段的科技，元宇宙的產品，在未來10年後才有可能大量問世。相較而言，低軌衛星則是比較快速從現在開始3-5年內肯定有機會導入商用模式，影響你我的生活。單以美國STARLINK從2018年2月的首次發射至今，已成功佈置達1791顆低地衛星，幾乎以平均幾天一顆的速度增長，預估整體產業未來三年還將投放超過四千顆衛星，如果說 2020 年的年終行情以電動車為主，則 2021 年的年終行情則以元宇宙及低軌衛星稱雄，預料將隨著商用服務的導入，投資人將做好迎接2022為低軌衛星元年心理準備。

2020年衛星產業營收規模約2710億美元，預估到2022年後會加速成長，而低軌衛星經濟規模明顯，帶來收益呈正向成長，且低軌衛星對於廠商而言為新市場，可獲得超額利潤。台灣科技業者如通訊晶片、記憶體、電路板、高頻通訊模組、微波元件、基地電源供應器、連接器件、散熱模組等概念股將成為投資人接下來投資股票的新標的。很多投資人或許對低軌衛星產業的組成不甚了解，以下就簡單為投資朋友做個分類，將有利於投資者更快精準的投資該產業股票。

晶片: 宏觀(6568)

PCB相關：華通(2313)、騰輝-KY(6672)、昇貿(3305)、新復興(4909)

高頻無線通訊模組：同欣電(6271)

小型衛星地面站：台揚(2314)、兆赫(2485)、啟碁(6285)

VSAT微波元件：昇達科(3491)

航太金屬零組件：公準(3178)、漢翔(2634)

由於版面有限，無法一一的為每支股票做很詳細的簡介，單就近期股價漲幅較大，或是公司營收將可望出現較爆發性成長轉機的兩隻股票做籌碼及技術分析上的比較。

首先談到微波高頻元件設計製造廠昇達科，昇達科去年來自低軌衛星貢獻營收約為7,300萬元，由於今年前三季低軌衛星的貢獻已超越去年全年，再加計第四季的業績挹注，法人推估，昇達科今年來自低軌衛星的營收挹注將達到1.3億元，年增近七成，展望2022年，伴隨著更多認證的產品投產，低軌衛星挹注將會更為明顯，有望飆出310％的成長。

從董監及外資持股來看，本波走勢應該完全是外資拉抬上來，從7月的持股1%到10月的8.6%，增持不少。

從籌碼面來看，大戶加碼一段時間推升股價走高後，散戶開始追高，短線不利股價進一步走高。

技術面來看，漲幅過大的情況下，技術指標面臨乖離修復，雖然多頭格局仍在，但震盪加大追高風險性加大，須注意安全性，拉回不破前低形成新的HL往上或是突破HH高點並持續上攻時，較有投資買進的機會。

其次，談到SpaceX的星鏈計畫發射的低軌衛星當中，每顆衛星搭載約6000多顆RF收發模組，全由同欣電獨家供應，里昂證券喊買同欣電，並分別上調2021至2023年的EPS預期9％至13％，以反映本季財報和更高的利益率預期，目標價也從305元上修為345元。

同欣電也是仰賴外資與投信拉抬股價，但大股東卻出現減持狀況比較詭異一點，但所幸沒影響股價創高。

籌碼方面，近期主力拉抬過後，目前有重回的跡象，而散戶也逢高出脫離場(券商家數轉為負值中)籌碼集中度也開始增加，有利後勢股價走高。

從技術面來看，該股近期股價來到311創歷史新高，但該股有個特性就是過高拉回，所以不要破線追，而要等創高拉回後才能承接，目前將可能出現漲多後的拉回走勢，短線投資者宜耐心等待出現新的HL點出現，在不破前波LH點前都可偏多思維，趁勢搭上這波低軌衛星強勢股的列車!

相關新聞

低軌衛星將成為明年投資重心與投資標的

低軌衛星肯定是明年(2022)的投資重心及投資標的。從該產業的功用與發展優勢有以下幾點值得探討，首先，低軌衛星訊號傳輸快、低延遲，可滿足人工智慧(AI)、物聯網、車聯網等新興應用，再者，低軌衛星有強大的訊號覆蓋率，滿足偏遠地區需求，以及自動駕駛採用低軌道衛星來導航，最後，隨著低軌衛星產業的發展，其製造、發射成本大幅下滑，火箭發射因可重複利用使成本降低，射頻元件與天線技術突破，效能大幅提升。

平價抗漲

聯準會的通膨暫時論，原先主要是研判運費到了十月份就會轉折向下，然後隨著疫苗的施打普及，結束供應鏈之亂，通膨也將下滑，但美國的港口自動化不足、卡車不足，因現在有些公司採用無人駕駛的貨車，所以卡車公司出高價徵人也找不足人，因為年輕人不願進入這個可被替代的行業。

半導體評價再提升

元宇宙新商機席捲全球資本市場，成為近日資金瘋狂追逐的熱門焦點，任何公司只要掛上元宇宙一詞，股價就隨即上宇宙，全球科技股的評價因此重新向上調整。費城半導體更在擔任元宇宙關鍵角色的NVIDIA、AMD股價大漲帶動下，接連改寫歷史新高，近一個月漲幅高達15％，有望帶動與之連動性高的台灣半導體股，跟上評價調升腳步。

蓋德主動出擊 取得美國高通5G+

「蓋德科技」以智慧穿戴、ICT、創新醫療設備，以及健康整合應用平台為發展核心，創辦人兼董事長許賓鄉自2008年創立至今，期間榮獲國內外各大獎項，為全球科技養老服務平台先驅，也是台灣高齡照護與遠距醫療應用產業的指標性公司。

美聯儲有望加速縮表 美元趨勢已成形

Q:在11月會議中，FED決議每月減少150億美元縮減購債計畫，但還不急著升息，FED正式縮表已啟動，美元多頭趨勢已成形。接下來美元會走多久？急漲還是緩漲？是否有機會加速升息？

走圖天后林穎教你提高勝率穩穩賺

學了很多的技術分析，卻不知怎麼用，甚至覺得有些指標在同一種狀況下還互相矛盾，這時候你需要「走圖」，走圖天后林穎說，「走圖」就是「復盤」，是所有技術分析的融合，可以幫助投資朋友在千變萬化的盤勢中做更精準的判斷及決策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。