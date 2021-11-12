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元宇宙供應鏈 隱藏版飆股

聯合新聞網 / 理財周刊

文．高適、李彥緯 圖．達志影像

立委質詢揭露對沖基金聯手借券放空台股，外資三天搶補台股568億，一路被壓抑的權值股可望抬頭，尤其集團股年底作帳行情逐步展開，傳產龍頭股可為指標。而《理財周刊》1106期追蹤的天龍地虎輪動節奏，除原物料地虎股落底反彈外，紡纖股受惠報價上揚、水泥股獲利回升、紙價全面上漲，展現旺季效應。另外，國產斥資158億啟動南港都更、台積電將在高雄設廠，資產股趁勢抬頭，而財報驚艷有蓋廠題材的半導體設備股，也有水漲船高的機會。

隨著聯準會縮減QE塵埃落定，市場擔心的不確定性消除，加上英國央行未如預期升息，改變市場對歐美央行升息時程的預期，熱錢派對可望加時延長，提高資金重返股市意願，推升美股各指數持續改寫歷史新高，並帶領台股突破層層反壓向上再次挑戰萬八，地虎股也順勢展開絕地大反攻！

年底集團作帳 助長地虎股氣勢

近日美國十年期公債殖利率已降至一．五％之下，成為股市評價回升的另一助力，先前被壓抑的台股權值龍頭台積電(2330)股價也得以擺脫六百元壓力枷鎖，開始向上走高，推升加權指數攻上一七五八一點的兩個月來新高，重回多頭格局確立，類股漲勢輪動將更趨健康，天龍地虎各擁一片天。

股價先行發動的地虎股指標貨櫃航運，在十一月三日傳出長榮(2603)、陽明(2609)已對客戶提出美加線十二月的基本運費漲價計畫(GRI)後，漲勢進一步擴大，相較十月底股價反彈前的低點，不到兩周的時間累計漲幅就已達四成。同期間一起落底反彈的面板股，累計漲幅也接近三成。接棒落底反彈行情的還有受惠拜登一．二兆美元基礎建設方案將簽署實施的鋼鐵股，逐步擴大地虎股的漲勢效應。

目前時序已接近年底，集團股也可能趁著近期股市氣氛好轉，提前啟動年底作帳行情，以防年底其他利空干擾，加上不少集團股的股價位階仍低，可歸納在地虎股中，一旦作帳行情啟動，自然會強化地虎股領漲盤面主流的氣勢。根據歷史資料統計，亞泥(1102)、統一(1216)、台塑(1301)、遠東新(1402)、裕隆(2101)、聯電(2303)及長榮(2603)等集團股在每年十一月至隔年一月，股價上漲機率達五成以上，將是集團作帳行情是否啟動的觀察指標。

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