文．洪寶山

疫情趨緩前 聯準會再觀察

這一輪的經濟週期循環開啟的時間點是二○二○年二月，新冠病毒爆發所引起的，百年來沒有過的遭遇，以至於經濟現象也相對比二○一三年發生過的局面更加複雜，例如當時距離充分就業很遠，而且通膨很低。可是如今高通膨與非常、非常、非常強勁的需求，竟然還出現美國企業提高工資徵人，勞工求職意願卻不高，呈現職位空缺比失業人口還多的特殊現象，這一切都跟疫情有關。原先以為學校開放和就業補貼的到期將導致失業人口重返職場，但是這並未發生。

今年冬季Delta新冠病毒依舊肆虐，美國勞工或因老齡化、或提前退休、或看護家人等因素影響，返回就業市場的意願不積極，如今連就業黃金年齡層的就業參與率也不如預期，聯準會還在觀察疫苗普遍接種，人類與Delta病毒共存後的某個時間點，再看看就業市場的數百萬失業人口是否為新常態，在得到明確的結論之前，聯準會選擇保持耐心繼續觀察。

當前通膨癥結 在供需失衡

關於未來經濟展望，聯準會認為經濟的發展走向取決於COVID-19新冠病毒的發展。疫苗接種的進展和供應鏈緊張的緩解，預期將支持經濟活動和就業的持續成長，通膨則將相對應而回落。

目前的通膨不是由於缺工的就業市場所致，是因為缺料和強勁需求的供需失衡導致，全球供應鏈問題很複雜，供應鏈瓶頸、短缺問題以及伴隨而來的通膨問題將延續至明年。儘管通膨繼續上揚，但聯準會的貨幣工具並無法紓解供應鏈瓶頸，所以市場基於過往經驗推測聯準會升息時程將提前，是站不住立場的。

聯準會相信隨著時間推移，經濟將會適應供需失衡的新常態，到時候通膨將會回落，只是時間轉折點不確定，可能是明年第三季或第四季，在達到充分就業之前，聯準會不認為升息是合適的，事實上，在十一月的例會上官員們並沒有討論到升息的議題，因為當前連進入到升息前測試的環境都還沒到。

鮑爾連任否 拜登還沒決定

市場把Taper(縮減購債)與利率連結在一起，預期當Taper開啟，而且通膨又持續上揚，聯準會將會把升息的時間點提前到明年中，對此鮑爾表示，Taper與利率政策兩者並不相干，十年期美債殖利率也拉回到1.45%，等於市場又重新接受通膨暫時論，聯準會升息的時間點依舊維持在二○二三年底前。

當然，這需要鮑爾連任聯準會主席作為前提。據了解美國總統拜登(Joe Biden)上周約見了鮑爾與布雷納德(Lael Brainard)，雖然拜登還沒做出最終決定，但鮑爾贏得了幾乎所有的共和黨人以及部分民主黨溫和派的支持，包括現任財長葉倫(Janet Yellen)，從目前市場的氛圍來看，鮑爾連任的機率頗高。

值得關注的是，由於副主席克拉里達(Richard Clarida)的任期將於明年一月底結束，市場看好布雷納德成為擔任監管副主席的最佳人選，特別是她得到民主黨進步派的支持，在1.75兆美元的《重建美好未來》法案還需要民主黨進步派的支持，布雷納德在聯準會所扮演的角色更加吃重。

特別是，布雷納德對於升息的立場不同於鮑爾，她認為聯準會已經做了許多的準備工作，可以讓政策朝更強硬的方向發展，她預期明年將升息兩次，並且聯準會應該加快Taper腳步，不過這取決於經濟數據。

中國經濟降溫 是關鍵變數

說到經濟數據，有個進行式正在默默的發生，就是中國的製造業指數連續兩個月低於50，但卻不見北京政府對此有任何的動作，儘管今年GDP保5%無慮，但已經採取寬鬆貨幣政策的北京政府，在面對高通膨問題，似乎打算讓經濟降溫來降低需求，壓抑通膨。

目前鐵礦砂、煤炭這兩項今年大漲的原物料商品已經走空，LME倫敦金屬如鋁、鎳、錫、鋅、鉛等大多有噴出趕頂、回落到九月起漲點的盤頭跡象，似乎預警著明年的經濟成長將放緩。對照滬深指數苦守年均線支撐，似乎即將破線，恆生指數維持探底的空頭排列，可預期明年中共二十大選舉之前，中國經濟降溫是關鍵變數。