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元宇宙究竟是假議題還是投資股票的大商機

聯合新聞網 / 理財周刊

文．陳榮華、理周教育學苑講師

很多人不了解何謂元宇宙，簡單的來說，元宇宙是整合多種新技術而產生的新型虛實相融的互聯網應用和社會形態，它基於擴展現實技術提供沉浸式體驗，基於數位孿生技術生成現實世界的鏡 像，基於區塊鏈技術搭建經濟體系，將虛擬世界與現實世界在經濟系統、社交系統、身份系統上密切融合，並且允許每個使用者進行內容生產和世界編輯。

或許很多人觀念上還是把元宇宙看成新的虛擬遊戲系統，但實際上真實的元宇宙=大型多人線上遊戲+開放式任務+可編輯世界+XR入口+AI內容生成+經濟系統+社交系統+化身系統+去中心化認證系統+現實元素，所以元宇宙組成應該是虛擬+真實世界的組合。

人在現實世界所缺失的，將努力在虛擬世界進行補償； 在有可能的時候，他會在現實世界實現虛擬世界中的補償。現實世界是唯一的，它只能“是其所是”，但意義只有在比較中才浮現，“只活一次等於沒活”。而虛構世界可以“是其所不是”，從而挖掘出存在 的多種可能性。因此，虛構一直是人類文明的底層衝動。

在新冠疫情爆發後，人們失去不少社交互動的機會，元宇宙一躍成為未來網路世界的重點項目，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）更表示元宇宙就是下一代的網際網路。而臉書公司9月也曾透露，將投入5000萬美元（約新台幣13.9億）開發元宇宙，並計畫未來五年將在歐盟徵才一萬人，10月底更將臉書公司更名改為Meta，新名字將聚焦元宇宙概念，全力投入開發。

由於元宇宙是一個虛擬的世界，並且目前無法由任何一家公司單獨建立，如同網路世界，無論這些科技巨獸是否參與，元宇宙都始終存在亦無法一夕打造，所以，縱使目前已經有初步的概念，但根據現階段的科技，許多元宇宙的產品，在未來10年後才有可能大量問世。

元宇宙還沒來但虛實整合的雛型已經開始，在虛擬世界交友、戀愛、生活，少了真實世界的束縛，全憑人類想像力的無限延伸虛擬邊境。

那麼投資人該如何在這波熱潮下，搭上投資商機呢?

目前台灣元宇宙概念比較突出的是生產的VR眼鏡VIVE FLOW的宏達電，以及加入臉書VR頭盔Oculus Quest 2供應鏈的鈺創，VIVE FLOW眼鏡重量僅189公克，較臉書頭盔的500公克輕很多，但元宇宙核心是創造建構虛擬環境，這點臉書將較占優勢，所以勝負難說但題材正熱這兩隻概念股股價或將持續有表現空間。

以下利用籌碼面來解析兩者利基優劣。

2498宏達電法人買賣及資券分析:

宏達電買盤主要來自外資與自營商買進，資券同增但借券賣出的張數也隨股價走高而增加。

5351 鈺創法人買賣及資券分析:

鈺創法人買盤也是來自外資及自營商，但外資比重顯然較高，資券方面融資較高但借券賣出張數較少，穩定性較高!

2498宏達電大戶與散戶持股分析:

由於被連續處置的關係，股價走高量能萎縮，散戶不斷在高檔退出，但大戶持續加碼，這將有利股價的進一步走高。

5351鈺創大戶與散戶持股分析:

連三周大戶買進散戶賣出，行情雖然在80-82之間形成較大壓力且被列入處置，但後勢隨話題性延燒有機會創高。

基本數據快速解析:

2498宏達電:

近1個月宏達電才有較大的買盤進駐籌碼趨於穩定集中。短線大戶有開始買進跡象但不明顯宜多加追蹤觀察。

5351鈺創:

近1個月鈺創才有較大的買盤進駐籌碼趨於穩定集中。短線大戶有開始買進跡象但不明顯宜多加追蹤觀察。

結論:

目前宏達電與鈺創同在高檔震盪且均被列入處置股票，投資者如想趁熱潮追高則須注意交易安全及停損的設置，在交易的操作上建議如下:

2498宏達電

(1).未跌破63之前短線偏多思維，跌破宜停損之。

(2).短線突破75將有新的多頭行情出現，可考慮適當的追價買進。

(3).中線操作可考慮拉回至55-60之間且大戶開始出現加碼時再進

(4).出現爆量長黑或為多頭行情結束，可考慮出清持股或減碼。

5351鈺創:

(1).未跌破65之前短線偏多思維，跌破宜停損之。

(2).短線突破83將有新的多頭行情出現，可考慮適當的追價買進。

(3).中線操作可考慮拉回至60-63之間且大戶開始出現加碼時再進

(4).出現爆量長黑或為多頭行情結束，可考慮出清持股或減碼。

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