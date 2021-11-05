快訊

國道一南下31.3公里5車連環撞 2人輕傷送醫

4個月太短？立委提「延長役期」 邱國正：我們也認真在思考

通膨危機四起 大宗農產品迎來多頭趨勢？

聯合新聞網 / 理財周刊

文／理周教育學苑．方鈞

A:根據聯合國農糧組織發布最新一期九月農糧組織食品價格指數平均為130點，同比上漲32%，全球糧食價格已經創下十年新高，11月1日小麥期貨價格更是創下九年新高，無論從客觀物價或是市場預期來看，接下來全球將有可能產生糧食短缺狀況。

究其主因還是因為農產化肥、農藥價格不停推高，種植成本大幅上升，全球最大磷肥生產商美盛發表聲明：磷肥價格將持續上漲，在第四季90%肥料都已預訂，此外隨著天然氣飆漲，歐洲一些工廠也被迫停產或減產，農肥價格居高不下，預期接下來農民有可能轉種其他低肥作物，小麥供給減少。

除了通膨要素外，受極端氣候影響，美國、加拿大、俄羅斯等小麥生產因為旱災收成不佳，雙重影響下，推升小麥價格。小麥是食品原物料上游，居高不下的成本也有機會在接下來幾個月反映在食品價格上，加劇通膨速度。

國內投資大宗商品通常是透過海外期貨來完成，一般來說大宗商品一旦形成趨勢，都能維持半年以上甚至更久，想要長線投資者可以關注。但也要提醒大家，期貨有合約結算日，如果在結算日之前沒有平倉，商品將被兌現成實體物品，不熟悉相關規則的投資朋友還是要做一些功課。

整體來看，大宗商品是所有原物料最上游，接下來食品物價避免不了再一波漲幅，通膨只會越來越嚴重，如果美聯儲不停止無限制QE，全球將有可能陷入停滯性通膨，投資人還是要及早做一些資產配置分散風險。

【全文未完，詳細內容請參閱最新一期《理財周刊》1106期。尊重智慧財產權，如需轉載請註明出處來源；訂閱理財周刊電子雜誌或免費下載APP

相關新聞

臉書更名為哪樁？

還記得2019年臉書被美國政府重罰五十億美元、嚴監管二十年的醜聞案嗎？2018年《紐約時報》與英國《觀察家報》(The Observer)揭發臉書在未告知用戶、未經用戶同意的情況下，將多達8700萬名用戶的個資賣給這家美國極右派金主扶植的英國公司「劍橋分析(Cambridge Analytica)」，讓它為2016年美國總統大選的共和黨候選人川普助選。

未來視界

「行情總在絕望中誕生」正是全球股市的當前寫照，當投資人情緒還受困在全球央行寬鬆貨幣政策轉變、全球經濟停滯性通膨、中國企業債務危機、美國公債殖利率飆升等利空時，美股主要指數卻已悄悄的陸續創新高，有望扭轉牛市終結的市場悲觀預期，漲勢仍落後的股市或個股將有落後補漲行情可期。

還原山河本色 山林旭願做幕後推手

最近有一部電視廣告這麼描述：爸爸帶孩子去釣魚並告訴他小時候這條河有很多魚，結果他們釣起的是塑膠盒；爸爸帶孩子去爬山並述說著以前這裡有許多蝴蝶，結果現在得由爸爸假扮蝴蝶，接著孩子一句「爸爸，我想跟你交換小時候」，讓人看了感觸良多。

通膨危機四起 大宗農產品迎來多頭趨勢？

Q:因為疫情關係，下半年以來無論是能源或是農產品都出現巨大缺口，小麥期貨價格在11月1日創下九年新高，玉米、棉花等大宗農產品也迎來不錯漲幅，全球糧食危機已經緩緩接近，過高的農產品價格，終將導致通膨惡化，於此，小麥這些大宗商品值得投資嗎？

元宇宙正夯 相關概念股還能追嗎？

Q:自10月下半旬開始，「元宇宙」概念從國外夯到國內，無論是臉書、NVIDIA、微軟、亞馬遜等世界級公司公開看好，臉書更是直接更名「Meta」，國內代表性股票宏達電股價則一路從35.7元漲到74.8元，11個交易日漲幅100％，元宇宙概念股都已經漲了這麼多，還能入手嗎？

升息再等等

霜降，第一個出現寒字的節氣，意味著準備過冬，不意外的紐約NYMEX原油上周也見到每桶84.22美元新高價，因天然氣大漲，改用石油發電的需求漸增，加上OPEC+對增產不積極，以及俄羅斯與歐盟的北溪二號管線之爭，油價在去年疫情爆發負油價結算利空確認底部後，這個冬天碰巧遇上雙反聖嬰年，有可能氣溫偏低，加上歐洲缺氣、中國保電、供應鏈瓶頸未除，美國市場衡量未來通膨預期的指標已攀升至十年來的最高水準。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。