通膨危機四起 大宗農產品迎來多頭趨勢？

文／理周教育學苑．方鈞

A:根據聯合國農糧組織發布最新一期九月農糧組織食品價格指數平均為130點，同比上漲32%，全球糧食價格已經創下十年新高，11月1日小麥期貨價格更是創下九年新高，無論從客觀物價或是市場預期來看，接下來全球將有可能產生糧食短缺狀況。

究其主因還是因為農產化肥、農藥價格不停推高，種植成本大幅上升，全球最大磷肥生產商美盛發表聲明：磷肥價格將持續上漲，在第四季90%肥料都已預訂，此外隨著天然氣飆漲，歐洲一些工廠也被迫停產或減產，農肥價格居高不下，預期接下來農民有可能轉種其他低肥作物，小麥供給減少。

除了通膨要素外，受極端氣候影響，美國、加拿大、俄羅斯等小麥生產因為旱災收成不佳，雙重影響下，推升小麥價格。小麥是食品原物料上游，居高不下的成本也有機會在接下來幾個月反映在食品價格上，加劇通膨速度。

國內投資大宗商品通常是透過海外期貨來完成，一般來說大宗商品一旦形成趨勢，都能維持半年以上甚至更久，想要長線投資者可以關注。但也要提醒大家，期貨有合約結算日，如果在結算日之前沒有平倉，商品將被兌現成實體物品，不熟悉相關規則的投資朋友還是要做一些功課。

整體來看，大宗商品是所有原物料最上游，接下來食品物價避免不了再一波漲幅，通膨只會越來越嚴重，如果美聯儲不停止無限制QE，全球將有可能陷入停滯性通膨，投資人還是要及早做一些資產配置分散風險。