元宇宙正夯 相關概念股還能追嗎？
文／理周教育學苑．方鈞
A:自臉書更名「Meta」及宏達電股價一飛沖天，「元宇宙」這三個字就像是未來趨勢一樣，只要沾上邊的，股價都有不錯的表現。
所謂元宇宙是指利用新技術打破虛擬與真實世界的界線，透過數位科技創造出比現在網路世界更佳的體驗，概念有點像人們戴上VR/AR後能夠進入到虛擬世界，做到互動交流，而元宇宙可說是這種場景的進階版。
雖然元宇宙概念只是在初步階段，具體技術怎麼做也還沒真的整合，但投的就是預期未來，即使這樣的概念還沒有營利模式，但是股價會有一波漲幅是肯定的，相關元宇宙概念股包括像是有關VR/AR裝置、5G概念、感測晶片、社群互動等，焦點個股如宏達電(2498)、威盛(2388)、鈺創(5351)、中光電(5371)近期股價都有不錯表現。
從最核心的視覺運算技術來看，國際大廠NVIDIA股價一路創高，多頭走勢明確，未來還有很大機會，而國內領頭羊宏達電雖然在11月2日股價下跌3.9%收黑，但下跌無量表示沒有人出脫股票，震盪完成後還有攻擊機會。
綜觀下來，元宇宙概念是由國際幾大企業帶動話題，國內搭配幾檔概念股先發，讓資金開始聚焦，因此，如果想要後續賺價差都還有利潤空間。
但因為元宇宙只是概念，企業要進到獲利模式至少需要五年以上甚至更久，這也是為什麼VR/AR雖然發展很早，但僅是單點技術運用，實際落地性不廣，想要長期持有的投資朋友還須謹慎評估。
總結來說，只要宏達電股價沒有高檔出大量產生大跌，元宇宙概念股都有機會，買股買最熱的，資金在哪波動就在哪。
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