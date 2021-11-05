還原山河本色 山林旭願做幕後推手

文．許洛婕．蔡武穆

回憶起幼年時週末總是在海邊、溪邊等大自然的懷抱中度過，山林旭總經理李靜綺忍不住感嘆，「我們留給下一代的不是溪裡的多元生態，而是五顏六色的廢水，不是海中多元的魚種，而是有毒的重金屬」，工業高度發展，人們不當排放有毒廢水，導致溝渠、河川失去原有色彩，影響水中動植物，循環的惡果最終回到人類自己。

多年前，《看見台灣》紀錄片以空拍視角展現台灣之美，另一面，揭示人性的貪婪醜陋，濫墾濫伐、盜採砂石破壞生態平衡，其中被染紅的後勁溪，更是引起社會的撻伐，怵目驚心的景象，不禁令人聯想，鏡頭以外的其他地方，是不是有同樣的事情正在發生？

承接使命 為環保盡心力

經濟與環保，孰輕孰重？台灣這塊土地是你我共同的母親，紅色的溪水，是母親血淚的默默控訴，告訴我們美麗的山林正一點一滴的失去。

「水，是你我生命不可或缺的元素」，污染物未經正確處理去除有害物質，直接或間接流入溝渠、河川與湖泊中，將污染水資源。李靜綺提及，加入山林旭的原因，不是因為這業務的市場有多大，而是覺得自己有義務為大環境盡心力，回歸大自然最原始的面貌，維持這山林永續的美好。

山林旭是她的父親成立的公司，原名永旭公司，其父親從事染整助劑的貿易三十餘年，在銷售中，了解染整製程所產生的廢水問題，經過幾年自主試驗研發，開發出不需RO過濾系統即可回收染整廢水製程使用的技術，並獲得國內、外專利。

兩年多前，加入力麗集團更名山林旭，「山林＋旭」，秉持力麗集團的精神與旭日如陽光永遠照耀著山林般溫暖而燦爛。山林旭的染整廢水回收專利，結合山林水卓越的環工能力，為業界獨一無二，專屬於紡織染整業的環工公司。

母公司技術奧援 創造多元應用

李靜綺說，山林水公司是經公共工程篩選出的優質公司，擁有資深的環工專業人員、穩定且低成本的回收技術及污水處理廠代操作的智慧管理模式，像是一家聲譽卓越的大型醫院，著重於政府公共工程服務，山林旭的加入則是可以將這間醫院的技術與資源轉向民間企業，創造出多元的應用。

山林旭在染整業多年，熟知在染整業製程中添加之染料、助劑等化學品的特性，以及所產生廢水的水質變化，深諳國際對於污染物殘留的標準(如銻、鉻、殘留色度)，可以針對不同的業主，量身訂做低成本負擔的操作流程，達到廢水處理及回收的目標。

紡織染整製程用水量大，會因不同布種、不同加工，所產出的廢水變化大，也不易處理，李靜綺說，廢水處理與醫生治病很像，除了了解患者表現出的身體狀態之外，對生活環境、生活習慣越了解，越能對症下藥。

對症下藥 減廢減排

舉例來說，高雄某家染整業者，因受限極小的場地，廢水色度無法處理的問題，經過山林旭全盤了解，裝設DAF+MBR套裝模組設備，最後廢污水的COD(約1000 mg/L)經處理值降至<40 mg/L，真色色度可由數千處理至小於50(ADMI)，符合排放標準，若再進一步的處理，即可做到廢水回收再利用。

由於物質不滅定律，進行廢污水處理過程，還是會衍生其他(比如是污泥)的廢棄物，如何降低廢棄物產生、降低能源使用，才能真的達到整個減少大環境的負荷。

因此，除了協助業者達到法規要求外，山林旭以「節能」出發點，利用處理流程上的設計差異及選用高效率設備，達到減少碳排放；透過集團北中南多座廢水處理廠操作的數據基礎，為業主找到最有效的操作模式，以減少廢水處理污泥的產生。近年除了服務染整相關行業，亦延伸至食品業廢水處理工程設計規劃，以及二林中科園區水資源中心工程。

近年來氣候變遷，水資源成為重要的經濟戰略物資，如何將有限的水資源有效再利用，成為各方討論重點。山林旭對於回收的流程及處理方式皆有一套完整的策略，並有多國專利基礎，可設置一套二十四小時操作的小型模組以供現場測試使用，尤其在染整廢水回收的技術應用，有多年改良的經驗，將致力企業廢水回收及再生水利用，達到永續經營的目標。

廢水回收 平衡建置成本

李靜綺認為，台灣企業大多為知名品牌商代工，例如成衣品牌商Nike、Adidas，成為其供應鏈的條件之一就是要符合其環境保護的標準，減少製程的用水量，而回收就是最佳達成方式。

「許多工廠並非不想推動回收，只是在財務面、執行面遇到瓶頸」，建議政府提供企業建置回收系統的貸款，一來能有效減少水資源浪費，二來可降低企業排放的污水量，提升國際接單能力。

李靜綺並非環工出身，沒有相關產業背景如何能帶領團隊向前，她說明，疫情期間，要說服企業在這時間點投注資金在環保議題上，並非容易的事，未來她會從品牌、企業社會責任、財務三方面著手，把業主當作夥伴，一起站在經營的角度，從長久的操作面上找到一個平衡建置成本，可兼具營運與回收，畢竟水資源回收再利用已刻不容緩。

李靜綺說，很感謝成為力麗集團一員，有山林水專業技師的加入、團隊的支持，她將不負重任，讓專業人才適得其所，落實郭銓慶及李進貴兩位董事長「引水思源」的理念，把最優質的專業貢獻給台灣企業及社會各界。