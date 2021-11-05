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臉書更名為哪樁？

聯合新聞網 / 理財周刊

文．洪寶山

臉書為何要改變營運重心？

後來臉書自2020年十二月以來面臨嚴格的反壟斷監管，導致每天雖然有二十二億活躍用戶登錄包含臉書、Instagram、WhatsApp或是Messenger，但公司成立近十八年，用戶增速放緩，用戶「中老齡化」問題嚴重，流量紅利逐步消失，此時高調宣布進軍元宇宙有望幫助公司開啟下一個流量紅利市場，同時有利進行改名重塑品牌、緩和監管。

為何臉書要改變營運重心呢？其中之一的原因就是，蘋果推出全新的隱私設定「應用程式追蹤透明度(ATT)」架構，正在顛覆iOS平台上的數位廣告規則。這使得廣告業者無法再用過往的方式追蹤用戶數據，臉書營運長桑德柏格(Sheryl Sandberg)坦言，由於蘋果的最新隱私權政策影響，第三季營收不如市場預期。展望本季，臉書警告在蘋果iOS 14修改的不利因素以及疫情相關宏觀經濟影響下，業績持續面臨壓力。於是廣告收入承壓以及身處侵犯隱私輿論漩渦，臉書的第三季財報「慘澹收場」。

大環境逼得臉書不得不轉型

轉型，這是每一家公司發展過程的必經之路，就好像微軟靠著Windows和Office兩套軟體稱霸個人電腦時代，但卻錯判手機互聯網趨勢，讓出全球市值第一的寶座給蘋果，最終靠著把握大數據的雲服務轉型機會，今年第三季擠下蘋果，重回市值第一的榮耀。

大環境逼得臉書不得不自我轉型，好在，臉書內部早在2018年就著手思考第二成長曲線的問題。2014年，臉書以二十億美元收購了Oculus。截至2018年六月，該公司的VR耳機已累積每月二十五萬名活躍玩家。Oculus高管Jason Rubin早在2018年就曾提出元宇宙計畫，並將其轉發給任職臉書董事會成員之一的Andreessen，他是Oculus的早期支持者，並且投資了Roblox，一個專注於構建自身元宇宙的年輕人遊戲平台。

這推動了臉書隨後的併購和轉型，2019年收購Play Giga，該公司專門從事雲遊戲的開發。Rubin在該計畫裡詳細描述了臉書開發虛擬實境市場的必要性，概述了構建虛擬世界的戰略。

在虛擬世界裡工作娛樂互動

他認為，打破消費者對VR的冷漠的正確方法是，提供他們所期望的媒介─元宇宙的數字世界。該計畫想像著使用者飄浮在虛擬廣告的數字世界中，滿是人們購買的虛擬產品。在虛擬世界裡會有人結婚，人類由此會盡可能花更少的時間在現實世界中。臉書創辦人祖克伯一直在想像一個人類工作、娛樂和互動的虛擬世界，元宇宙願景代表了一種數位現實，人們可以通過虛擬化身，和朋友一起參加音樂會或在商店試穿衣服，就像他們在現實世界中一樣。人們生活在沉浸式、虛擬和共用空間中的線上世界，這就是元宇宙。

元宇宙就是下一代互聯網！

元宇宙就是下一代互聯網，商業獲利的模式主要來自廣告，而這也是臉書最了解且具有流量優勢之處，由於元宇宙裡有深度沉浸感，Rubin預估一億元宇宙用戶可以帶來比十億用戶的真實世界更多的收入。如果用戶每天都在虛擬世界中，那麼他們將需要數位服裝和數位工具以及不同於現在的上網體驗，於是臉書多年之前就切入了VR/AR市場，積累了豐富的VR/AR內容和技術儲備，為發展元宇宙打下了堅實的基礎，引領著全球元宇宙發展的浪潮。

其他的科技巨頭，如Google和蘋果在虛擬實境領域中還沒有真正深入，而且Google的Daydream平台上線一年後就關閉了，索尼專注於Play Station 5，宏達電對其潛在的硬體合作夥伴感到不滿。

臉書為了達到接觸到十億人和數千億美元的數字商務目標，今年關於VR和AR部門的投入資金高達一百億美元，而未來這一投資力度短期內還將持續，企圖藉著擁有VR/AR技術、算力及區塊鏈技術等先天獨厚的優勢，將其他科技巨頭有效地排除在虛擬實境市場之外，佔據早期藍海紅利。

但元宇宙不該是沿用當前眾多平台留住用戶的方式來建構，而應該讓元宇宙具有互動性和開放性，而不是限制排他參與，臉書必須與更多的公司合作，而不是擁有和控制整個元宇宙系統。

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