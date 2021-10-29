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真子公主捨皇籍結婚 老公小室圭「殘念」沒考上紐約律師

因財報不實遭判刑 群聯董事長潘健成回應了

有感的反彈

聯合新聞網 / 理財周刊

文．林志隆

照著規劃，站上區間上緣，適度的放大部位，往產業趨勢向上的股票佈局～

ABF載板─高速運算、車用電子的需求，ABF載板一路缺貨到二○二三年，各家券商紛紛調高目標價，景碩(3189)、欣興(3037)、南電(8046)…。

IP矽智財─晶圓代工報價調漲，IP矽智財最為受惠，權利金跟著水漲船高，力旺(3529)、創意(3443)、智原(3035)、安格(6684)、世芯-KY(3661)、愛普(6531)、凌陽創新(5236)、凌陽(2401)…。

第三代半導體─中國傾全力扶植的產業，中美二國下一個角力的戰場，漢磊(3707)、嘉晶(3016)、穩懋(3105)、宏捷科(8086)、全新(2455)、合晶(6182)、越峰(8121)、全訊(5522)…。

車用電子─在車用晶片缺貨緩解下，電動車交貨開始增加，加上今年基期相對較低，第四季的行情，車用電子絕對可以尬上一角，有機會像六、七月一樣，再創造一個車車大盛世！

車用電子可用之兵太多了，這一個禮拜來，在寧德時代跟TESLA的比價效應下，車用電子由二極體、電池領漲，漲勢明顯優於加權指數！

車用二極體─德微(3675)、強茂(2481)、台半(5425)、朋程(8255)…。

車用電池─聚和(6509)、美琪瑪(4721)、康普(4739)、立凱-KY(5227)、西勝(3625)、統振(6170)…。

相信這波的反彈，投資朋友都很有感，行情的後續，我們從新台幣匯率、VIX走勢來看，行情仍有再漲的空間！新台幣維持著升值，資金持續流入，倘若新台幣連續重貶，貶破二十八大關時，我們才要提高警覺，而VIX，一直維持在低檔，靜靜的，挺好的，我們不要去吵他，倘若後續的行情，VIX突然的飆升，我們就要開始提高現金水位！

不過，行情來到季線反壓區，還是要尊重一下，稍作停看聽，適時的獲利了結，後續只要沒有跌破支撐，我們都可以偏多看待，保持以股換股，不過度追價的節奏，待站上季線反壓時，我們再次適度的放大部位！

接下來的選股方向，除了要留意車用電子的外溢效應外，我們認為亦可留意網通族群，如果說5G初始，最大的題材是基地台建設的話，那麼基地台廣設後，5G最大的題材，就是應用面了，近期可以發現資金開始流入這個族群，投資朋友可以持續追蹤資金流向，若持續性的流入，就是我們最喜歡的族群性大行情！

相關個股包括，智易(3596)、星通(3025)、兆赫(2485)、立積(4968)、合勤控(3704)、智邦(2345)、瑞昱(2379)、亞信(3169)…。

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有感的反彈

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