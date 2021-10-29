長線多頭架構 把握第四季換股時機

文．紀緯明

這代表投資朋友做多做空都佔不到便宜，因為你不可能空在起跌點，買在起漲點，往往等到行情已經跌了一段你才想去追空，或是行情已經反彈一段你才想要去追股票，這導致多單被殺、空單被軋也是常有的事。

但在股市持續波動時，如果你有在我們群組裡，你會發現我們只做兩件事：

1.拉高現金水位，降低操作頻率。

2.持續等待機會，不斷換股試單。

其實早在二週前我們就不斷提醒投資朋友把握換股時機，因為過去一段時間台股經歷很長時間的下跌修正，無論好股票或是壞股票幾乎都無差別下跌，這也導致許多股票下跌30%-50%，但股票的「價格」改變並不會影響股票的「價值」，所以投資朋友反而應該要趁下跌時，去留意哪些股票可能被錯殺，你就可以用更便宜的成本去布局好股票。

台股的長線多頭架構並未被破壞

根據我們的觀察，由於台股幾個月以來的大波動，加上股價回檔，特別是許多過去的熱門股，像是鋼鐵、航運、面板等類股，幾乎都沒有出現反彈，導致散戶投資人沒有信心，認為行情就此轉空，甚至以空方的觀點來思考，但卻忽略掉台股基本面仍好的事實。

上週三經濟部公布了九月份的外銷訂單數據，九月外銷訂單金額高達629億美元，創下歷史新高，年增率更高達25.7%，連續十九個月正成長，這也代表台灣的經濟動能無虞。

十月更早時，國發會公布了最新的景氣對策燈號，亮出39分的紅燈，原先市場預期分數應該會下降，燈號也會由紅燈轉為黃紅燈，結果實際公布出來的數據優於市場預期，此外跟著景氣對策燈號公布的領先指標也逆勢翻揚，由101.58上揚到101.74，再次印證台灣的景氣仍然持續復甦。

俗話說：「股市是經濟的櫥窗」，我們也在前幾期的專欄中說明過為何台股會出現修正，最大的問題並不是出在經濟，而是「評價再修正」，有興趣的投資朋友可以回頭參閱。

既然問題不是出在經濟，那行情的看法就不應該定調為「衰退」，在這個位置長期做空是很危險的，但忽多忽空更危險，投資朋友可以降低持股水位，拉高現金水位來因應行情的波動。

在低檔以跌換跌

行情下跌對大部分的投資人來說是痛苦的，但不能因為股票下跌套牢就坐以待斃，策略要跟著盤勢做調整，許多投資朋友手上持有面板、鋼鐵、航運，套得很深，但買其他股票的人也沒好到哪裡去，因為所有股票普遍都在下跌，大家的虧損都是-20%起跳。

但積極的投資人反而會看出這是好的換股時機，因為我手上面板股下跌10%，你台積電也跌10%，那我就趁下跌的時候，把面板股換成台積電也不虧(都是跌10%)，因為台積電未來反彈的機會比較大。

後來台股的變化大家都知道，台積電在法說會後大漲，而面板股卻再次破底，這並不是馬後炮或是事後論，台積電跟面板股的優劣，我認為大部分投資人心中的那把尺都能知道誰比較有競爭力。

因此在低檔時以跌換跌確實是好的策略，死抱著股票等解套並非最佳解，現在許多股票已經開始出現反彈，幅度也不算小，但趴在地上的股票還是不少，因此還是要再次強調，投資朋友務必把握換股的時間。

展望未來，台股的波動性短期內不會消失，但台灣經濟數據高基期的問題預計將在明年第一季落底，所以最好的布局時間點或許就會落在今年第四季。

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