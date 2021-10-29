文．洪寶山

美國通膨是暫時還是永久

十月廿一日，十年期盈虧平衡通膨率升至2.62%，為二○一二年九月以來的最高水準，並且高於聯準會2%的長期通膨目標。五年期盈虧平衡通膨率則升至2.86%，為二○○五年三月以來的最高水準。

從各種跡象來看，美國這個聖誕節的大賣場架上將大量缺乏商品，美國民眾對物價上漲的預期將進一步推升。長期通膨預期指標的上升表明，大宗商品價格上漲可能對通膨產生更持久的影響。

於是市場爭論的焦點在：美國的通膨是暫時性的？還是永久性的？這中間的關鍵就在於本次通膨上揚，是架構在各國政府因疫情而採取積極性的紓困方案，提高民眾的儲蓄力，造就強勁的消費力需求。另一方面，因企業提高庫存應對防疫措施造成的供應鏈瓶頸，供需失衡所造成的通膨上揚，不是聯準會歷來願意通過調整貨幣政策來降低的通膨。

所以聯準會主席鮑爾(Jerome H. Powell)從五月就開始用「通膨暫時論」安撫市場，沒有採取任何措施來對抗通膨，通膨上升的壓力沒有改善，經過半年，美國消費者價格指數(CPI)已經連續五個月年增率上揚超5%，而且似乎還會惡化。

鮑爾認為還不到加息時候

鷹派的聲音越來越大，逼得鮑爾十月廿二日表示，現在是縮減購債規模的時候，而不是加息，如果經濟大體上能像預期的那樣發展，縮減購債將在明年年中完成。一旦推高物價的供應鏈瓶頸緩解，通膨應該會回落，目前應保持耐心，專注於讓勞動力市場恢復元氣。

從鮑爾的言論可以察覺傾向鴿派，有點放任通膨發展的感覺，不排除跟明年二月能否連任有關。畢竟明年要期中選舉，維持較寬鬆的貨幣政策，有利執政的民主黨。

但民主黨參議員沃倫(Elizabeth Warren)九月廿八日則公開指責鮑爾在金融監管方面對銀行業過於放縱，反對鮑爾連任，其實說到底，應該跟鮑爾是共和黨人有關，以至於十月都快過完了，拜登(Joe Biden)尚未決定是否繼續提名鮑爾連任。

聯準會主席最可能競爭者

傳統上，美國總統會在十至十一月提名下任聯準會主席，如此才能趕得上參議院銀行委員會審查。審查通過後，將於十一月底舉行聽證會，被提名人將接受議員們提問。十二月初，參議院銀行委員會將對被提名人進行投票，如果表決通過，則交由參議院全體議員進行投票，獲得五十票支持即可。

也因此過去四次提名的具體時間分別為：小布希(George W. Bush)於二○○五年十月廿四日提名柏南克(Ben Bernanke)，歐巴馬(Barack Obama)於二○○九年八月廿五日提名柏南克連任，後於二○一三年十月九日提名葉倫(Janet Yellen)，川普(Donald Trump)於二○一七年十一月二日提名鮑爾。自葛林斯潘(Alan Greenspan)開始，柏南克與鮑爾都是共和黨人，如今葉倫身居財政部長，民主黨人自然想拱個同黨的聯準會主席來搭配，目前呼聲最高的競爭對手是民主黨的大鴿派－布雷納德(Lael Brainard)，她在就業、金融穩定、氣候變化方面的主張也與民主黨的理念更為契合。

聯準會的taper時間表比幾個月前市場預計的更快，這在一定程度上反映出，美國通膨的持續時間比聯準會官員和經濟學家預期的更長。在通膨壓力之下，市場傾向於將預期的升息時間提前，有聲音認為聯準會最快將在明年中期開始加息。

鴿派接任升息可能再推遲

但是由於已經有兩名偏鷹派的地方聯準會主席因為股票交易事件辭職，聯準會內部的鷹派力量被削弱，因此考慮到對最大就業目標的影響，預計鮑爾將採取通過每月減少一千二百億美元的債券購買來收緊貨幣政策，而非提前升息。

鮑爾能否連任將影響聯準會貨幣政策走向。如果鮑爾連任，而且通膨加速上升，鮑爾可能因期中選舉因素而提前在明年三月升息；反之如果是布雷納德接任，鴿派勢力抬頭，預期升息的時間點會在期中選舉之後，甚至二○二三年。

葉倫最新的觀點是通膨仍在可控範圍內，預期供應鏈瓶頸在明年下半年得到舒緩，呼應白宮出手梳理海運與半導體供應鏈瓶頸的現況，估計鮑爾多半在連任與期中選舉等因素的考量，繼續維持鴿派立場居多。